Un traseu din România sălbatic, primitor și aproape uitat de turiști, promovat de presa străină

Traseul de drumeție Via Transilvanica din România se desfășoară pe aproximativ 1.600 km, traversând în jur de 400 de sate din 20 de regiuni etnice și culturale diferite. Conceptul îmbină peisaje naturale, comunități rurale și o rețea de gazde locale care sprijină drumeții pe parcursul drumului.

Pe traseu, experiența este marcată de opriri simple, adesea în zone montane izolate, unde infrastructura pentru drumeți este minimă, dar funcțională. În Carpații Orientali, în regiunea Bucovinei, astfel de popasuri devin puncte esențiale de odihnă, mai ales în condiții meteo dificile. Un moment descris pe traseu surprinde o pauză la un astfel de adăpost:

„Grupul nostru de drumeți, tremurând de frig, se ghemuiește sub structură, care nu blochează prea bine vântul, dar nu trece mult timp și starea noastră de spirit se înseninează considerabil. Ne-am oprit la Popas la Cosma, care servește drept popas și cazare pentru excursioniști, în adâncul Carpaților Orientali, în regiunea Bucovina a României. Ciobanul Cosma Crăciuneac și familia sa sunt una dintre aproximativ 500 de gazde de-a lungul traseului Via Transilvanica, lung de 1.600 km, care oferă hrană sau cazare drumeților”, scrie Rebecca Ann Hughes.

Ospitalitatea locală este o componentă constantă a traseului, cu mese tradiționale și produse locale oferite drumeților după etape solicitante. În multe puncte de pe traseu, gazdele primesc excursioniștii în gospodării sau pensiuni familiale, unde mesele sunt pregătite din produse locale. În Bucovina, aceste opriri devin parte din experiența drumului, nu doar simple pauze logistice. Despre una dintre aceste întâlniri, textul original notează:

„Grupul nostru este încălzit în scurt timp de ospitalitatea tatălui și a fiului, purtând pălării împodobite cu pene, care ne aduc cu prioritate niște „afinată”, o lichior făcută din afine sălbatice, urmată de o farfurie cu brânză și salam de casă, untură de porc, ouă fierte și multă pâine. După un ceai cald și gogoși de casă, ni se oferă un tur rapid al casei și al grajdului cu fân, unde pot dormi excursioniștii”, descrie Rebecca Ann Hughes în articolul publicat de Euronews.

Via Transilvanica a fost dezvoltat de Tășuleasa Social ca un proiect social de lungă distanță, fără finanțare guvernamentală sau europeană directă. Inițiativa se bazează pe voluntari, sponsori și donații și urmărește consolidarea comunităților rurale traversate de traseu.

Ideea proiectului vizează și revitalizarea satelor afectate de migrație, printr-un flux constant de drumeți și activitate locală. De-a lungul traseului există aproximativ 500 de gazde care oferă hrană sau cazare. La Popas la Cosma, activitatea turistică a crescut semnificativ, ajungând la aproximativ 1.500 de vizitatori într-un sezon recent.

În regiunea Bucovinei, traseul traversează zone împădurite și pajiști extinse, cu o biodiversitate variată. Drumețiile sunt marcate de alternanța dintre păduri de fag, stejar și molid și deschideri largi de teren, unde fauna locală este ușor de observat.

Marcajul portocaliu cu litera „T” ghidează traseul, iar în unele zone apar și avertizări privind prezența urșilor, mai ales după lăsarea serii. Pe drum sunt întâlnite frecvent animale domestice, dar și specii sălbatice.

Pauzele culinare fac parte din ritmul traseului, cu preparate locale servite în gospodării și restaurante mici. „sarmale” sunt menționate printre preparatele tradiționale întâlnite pe parcurs, alături de brânzeturi și produse de casă.

Traseul include și repere culturale importante, în special în Bucovina. Mănăstirile pictate Sucevița și Moldovița, incluse în patrimoniul UNESCO, păstrează fresce exterioare și interioare realizate în secolele XVI și începutul secolului XVII. În zona Moldovița, vizitatorii descoperă și tradiția încondeierii ouălor, practicată local în ateliere familiale.

Pe traseu, fiecare bornă kilometrică are un design distinct, sculptat individual de artiști, cu reprezentări variate, de la figuri istorice și animale până la forme abstracte. Proiectul continuă să fie extins și ajustat, cu lucrări planificate în Bucovina pentru refacerea unor segmente afectate de condițiile meteo și optimizarea traseului. Este avută în vedere și o extensie de aproximativ 200 km spre Brașov.

La sediul Tășuleasa Social, drumeții pot face opriri pentru masă și cazare, interacționând cu voluntarii implicați în proiect. „Nu a fost niciodată un proiect turistic. A fost întotdeauna despre voluntariat și tineri, despre a face ceva semnificativ pentru comunitate”, spune Alin Ușeriu, președintele organizației. În paralel, traseul este integrat și în pachete turistice internaționale, care includ drumeții ghidate, transport și cazare pe segmente selectate ale Via Transilvanica.