Metroul din vestul Bucureștiului face un nou pas spre extindere. Proiectul prevede 8 stații noi și aproximativ 11 kilometri de traseu

Proiectul de extindere a Magistralei M3 a metroului către vestul Bucureștiului a mai făcut un pas înainte, după ce Primăria Sectorului 6 a anunțat că a primit oficial din partea Metrorex protocolul de asociere pentru această investiție. Documentul a fost transmis spre semnare tuturor instituțiilor partenere, după ce a fost aprobat de Consiliul de Administrație și de Adunarea Generală a Acționarilor Metrorex.

Potrivit Primăriei Sectorului 6, primirea protocolului nu înseamnă că lucrările vor începe imediat, ci că proiectul avansează din punct de vedere administrativ, iar instituțiile implicate parcurg etapele necesare pentru ca investiția să poată intra în faza de proiectare și, ulterior, în cea de execuție.

Autoritatea locală a prezentat și stadiul actual al proiectului. Metrorex a propus extinderea Magistralei M3 pentru a răspunde dezvoltării accelerate a zonei de vest a Capitalei și creșterii traficului dinspre Chiajna și Bragadiru.

În luna martie, Consiliul Local al Sectorului 6 a aprobat asocierea dintre Ministerul Transporturilor, Metrorex, Primăria Municipiului București și Primăria Sectorului 6 pentru pregătirea proiectului.

Ulterior, aceeași asociere a fost aprobată și de Consiliul General al Municipiului București.

„𝐌𝐞𝐭𝐫𝐨𝐮𝐥 𝐬𝐩𝐫𝐞 𝐯𝐞𝐬𝐭𝐮𝐥 𝐁𝐮𝐜𝐮𝐫𝐞𝐬̦𝐭𝐢𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐦𝐚𝐢 𝐟𝐚𝐜𝐞 𝐮𝐧 𝐩𝐚𝐬 𝐢̂𝐧𝐚𝐢𝐧𝐭𝐞. Primăria Sectorului 6 a primit oficial din partea Metrorex protocolul de asociere pentru proiectul de extindere a Magistralei M3, document transmis spre semnare tuturor instituțiilor partenere, după ce a fost aprobat în Consiliul de Administrație și în Adunarea Generală a Acționarilor Metrorex”, informează Primăria Sectorului 6.

Acum, după finalizarea procedurilor interne din cadrul Metrorex, protocolul de asociere a fost transmis tuturor instituțiilor partenere, inclusiv Primăriei Sectorului 6, pentru continuarea etapelor administrative.

În forma analizată în prezent, proiectul prevede realizarea a opt stații noi și aproximativ 11 kilometri de metrou.

Mai exact, sunt propuse patru stații noi între stațiile Păcii și Centura Bucureștiului, două stații noi între Preciziei și Chiajna și alte două stații noi între Preciziei și Cartierul Latin.

Noua infrastructură de transport va deservi vestul Capitalei și localitățile limitrofe.

„𝐂𝐞 𝐢̂𝐧𝐬𝐞𝐚𝐦𝐧𝐚̆ 𝐚𝐜𝐞𝐬𝐭 𝐝𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭? Nu înseamnă că lucrările încep de mâine. Înseamnă că proiectul înaintează și că instituțiile implicate parcurg etapele administrative necesare pentru ca investiția să poată ajunge în faza de proiectare și, ulterior, de execuție. 𝐏𝐚̂𝐧𝐚̆ 𝐢̂𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐳𝐞𝐧𝐭 𝐬-𝐚𝐮 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐭 𝐮𝐫𝐦𝐚̆𝐭𝐨𝐚𝐫𝐞𝐥𝐞: Metrorex a propus extinderea Magistralei M3 pentru a răspunde dezvoltării accelerate a zonei de vest a Bucureștiului și traficului tot mai mare dinspre Chiajna și Bragadiru.

În luna martie, Consiliul Local Sector 6 a aprobat asocierea dintre Ministerul Transporturilor, Metrorex, Primăria Municipiului București și Primăria Sectorului 6 pentru pregătirea acestui proiect. Ulterior, aceeași asociere a fost aprobată și de Consiliul General al Municipiului București.

Acum, Metrorex a finalizat propriile proceduri interne și a transmis protocolul către instituțiile partenere, inclusiv către Primăria Sectorului 6, pentru continuarea etapelor următoare. În forma analizată în prezent, proiectul prevede: – 𝟒 𝐬𝐭𝐚𝐭̦𝐢𝐢 𝐧𝐨𝐢 𝐢̂𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐏𝐚̆𝐜𝐢𝐢 𝐬̦𝐢 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐁𝐮𝐜𝐮𝐫𝐞𝐬̦𝐭𝐢𝐮𝐥𝐮𝐢;

– 𝟐 𝐬𝐭𝐚𝐭̦𝐢𝐢 𝐧𝐨𝐢 𝐢̂𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐜𝐢𝐳𝐢𝐞𝐢 𝐬̦𝐢 𝐂𝐡𝐢𝐚𝐣𝐧𝐚;

– 𝟐 𝐬𝐭𝐚𝐭̦𝐢𝐢 𝐧𝐨𝐢 𝐢̂𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐜𝐢𝐳𝐢𝐞𝐢 𝐬̦𝐢 𝐂𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞𝐫𝐮𝐥 𝐋𝐚𝐭𝐢𝐧. În total, aproximativ 𝟏𝟏 𝐤𝐢𝐥𝐨𝐦𝐞𝐭𝐫𝐢 𝐝𝐞 𝐦𝐞𝐭𝐫𝐨𝐮 𝐧𝐨𝐮 𝐬̦𝐢 𝟖 𝐬𝐭𝐚𝐭̦𝐢𝐢, 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐯𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢 𝐯𝐞𝐬𝐭𝐮𝐥 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐞𝐢 și localitățile limitrofe”, subliniază Primăria Sectorului 6.

Etapele tehnice ale proiectului includ elaborarea temei de proiectare, realizarea studiului de fezabilitate, efectuarea studiilor din teren, stabilirea traseului final și a amplasamentului stațiilor, precum și identificarea sursei de finanțare pentru execuția investiției.

Abia după finalizarea acestor etape vor putea începe lucrările de construcție.

Potrivit Primăriei Sectorului 6, obiectivul extinderii Magistralei M3 este de a facilita accesul unui număr mai mare de persoane la rețeaua de metrou și de a reduce numărul autoturismelor care intră zilnic în Sectorul 6.

Reprezentanții administrației locale subliniază că este un proiect de durată, însă fiecare etapă parcursă apropie investiția de momentul în care va putea fi pusă în practică, iar transmiterea protocolului de asociere reprezintă un nou pas important în acest proces.

„După semnarea protocolului vor începe etapele tehnice: elaborarea temei de proiectare;

realizarea studiului de fezabilitate;

studiile din teren;

stabilirea traseului final și a amplasamentului stațiilor;

identificarea sursei de finanțare pentru execuția investiției. Abia după aceste etape vor putea începe lucrările. Extinderea Magistralei M3 are un obiectiv simplu: mai mulți oameni să poată ajunge cu metroul și mai puține mașini să intre zilnic în Sectorul 6. Este un proiect care va necesita timp, dar fiecare etapă parcursă îl aduce mai aproape de realizare iar protocolul primit de Primăria Sectorului 6 este încă un pas important în această direcție”, au conchis autoritățile.

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