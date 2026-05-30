Proiecte majore de modernizare în Prelungirea Ghencea și Dimitrie Pompeiu. Ciprian Ciucu: Le monitorizez personal, le împing

Primarul general Ciprian Ciucu a deblocat lucrările de modernizare de pe Prelungirea Ghencea, după ce a asigurat finanțarea necesară și a primit un sprijin de 20 de milioane de lei de la Sectorul 6. Edilul promite să recupereze întârzierile din ultimii opt ani și să finalizeze proiectul până în 2028, în timp ce artera este transformată într-un bulevard modern, de tip oraș-parc.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat sâmbătă, 30 mai 2026, că a identificat resursele financiare necesare pentru ca lucrările de modernizare de pe Prelungirea Ghencea să se desfășoare într-un ritm mult mai alert.

Edilul șef a subliniat că, pe parcursul celor doi ani ai mandatului său, își propune să finalizeze toate etapele proiectului care au fost blocate sau gestionate ineficient în ultimii opt ani. La realizarea acestei investiții majore va contribui în mod direct și Primăria Sectorului 6.

Ciprian Ciucu a explicat că unul dintre principalele motive pentru care șantierul a stagnat în trecut a fost neplata constructorului la timp. Acesta a menționat că problema a fost rezolvată prin atragerea de noi fonduri, precizând că Sectorul 6 sprijină lucrarea cu o sumă de 20 de milioane de lei.

Primarul general i-a transmis mulțumiri edilului Paul Moldovan pentru acest suport.

De asemenea, el a evidențiat că atât Prelungirea Ghencea, cât și bulevardul Dimitrie Pompeiu reprezintă cele două mari proiecte de infrastructură prioritare pentru București, pe care le monitorizează personal pentru a accelera execuția lor, potrivit mesajului postat pe pagina de Facebook a Primăriei Capitalei.

Șeful administrației bucureștene a amintit că proiectul a fost început încă din anul 2018 și își dorește ca întreaga lucrare să fie gata în 2028.

Ciprian Ciucu a admis că ritmul a fost extrem de lent, explicând că procesul a fost îngreunat de complexitatea tehnică, ce include linii de tramvai, un bazin de retenție și o parcare de tip park & ride.

Ciucu a adăugat că a fost necesară elaborarea de noi planuri urbanistice și reconfigurarea rețelelor de utilități, însă s-a arătat optimist, oferind exemplul Bulevardului Valea Largă, finalizat într-un singur an.

În completarea lucrărilor de drum, Primăria Sectorului 6 a preluat din vara anului trecut zonele verzi ale bulevardului pentru a le reconfigura după conceptul de oraș-parc. Tronsonul dintre străzile Râul Doamnei și Brașov este deja finalizat, spațiile fiind reamenajate cu flori, arbuști decorativi și alei.

În final, Ciprian Ciucu s-a declarat mulțumit de faptul că Paul Moldovan a continuat acest proiect pe care l-a inițiat în trecut, lăudând activitatea echipelor locale.