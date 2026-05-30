Proiecte majore de modernizare în Prelungirea Ghencea și Dimitrie Pompeiu. Ciprian Ciucu: Le monitorizez personal, le împing
Primarul general Ciprian Ciucu a deblocat lucrările de modernizare de pe Prelungirea Ghencea, după ce a asigurat finanțarea necesară și a primit un sprijin de 20 de milioane de lei de la Sectorul 6. Edilul promite să recupereze întârzierile din ultimii opt ani și să finalizeze proiectul până în 2028, în timp ce artera este transformată într-un bulevard modern, de tip oraș-parc.
Primarul general Ciprian Ciucu accelerează lucrările la Prelungirea Ghencea după blocaje financiare prelungite
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat sâmbătă, 30 mai 2026, că a identificat resursele financiare necesare pentru ca lucrările de modernizare de pe Prelungirea Ghencea să se desfășoare într-un ritm mult mai alert.
Edilul șef a subliniat că, pe parcursul celor doi ani ai mandatului său, își propune să finalizeze toate etapele proiectului care au fost blocate sau gestionate ineficient în ultimii opt ani. La realizarea acestei investiții majore va contribui în mod direct și Primăria Sectorului 6.
Ciprian Ciucu a explicat că unul dintre principalele motive pentru care șantierul a stagnat în trecut a fost neplata constructorului la timp. Acesta a menționat că problema a fost rezolvată prin atragerea de noi fonduri, precizând că Sectorul 6 sprijină lucrarea cu o sumă de 20 de milioane de lei.
Primarul general i-a transmis mulțumiri edilului Paul Moldovan pentru acest suport.
De asemenea, el a evidențiat că atât Prelungirea Ghencea, cât și bulevardul Dimitrie Pompeiu reprezintă cele două mari proiecte de infrastructură prioritare pentru București, pe care le monitorizează personal pentru a accelera execuția lor, potrivit mesajului postat pe pagina de Facebook a Primăriei Capitalei.
Primăria Sectorului 6 transformă spațiile verzi în zone de promenadă moderne
Șeful administrației bucureștene a amintit că proiectul a fost început încă din anul 2018 și își dorește ca întreaga lucrare să fie gata în 2028.
Ciprian Ciucu a admis că ritmul a fost extrem de lent, explicând că procesul a fost îngreunat de complexitatea tehnică, ce include linii de tramvai, un bazin de retenție și o parcare de tip park & ride.
Ciucu a adăugat că a fost necesară elaborarea de noi planuri urbanistice și reconfigurarea rețelelor de utilități, însă s-a arătat optimist, oferind exemplul Bulevardului Valea Largă, finalizat într-un singur an.
În completarea lucrărilor de drum, Primăria Sectorului 6 a preluat din vara anului trecut zonele verzi ale bulevardului pentru a le reconfigura după conceptul de oraș-parc. Tronsonul dintre străzile Râul Doamnei și Brașov este deja finalizat, spațiile fiind reamenajate cu flori, arbuști decorativi și alei.
În final, Ciprian Ciucu s-a declarat mulțumit de faptul că Paul Moldovan a continuat acest proiect pe care l-a inițiat în trecut, lăudând activitatea echipelor locale.
Mesajul integral postat sâmbătă de Primăria Municipiului București
„Prelungirea Ghencea. Vom face în doi ani cât nu s-a realizat în opt!
Lucrările au prins avânt! Primarul general Ciprian Ciucu a făcut rost de bani pentru marile șantiere ale Bucureștiului și, din această săptămână, a început vizitele pe teren, să vadă cât de mobilizați sunt constructorii.
👉PRIMARUL GENERAL:” Prelungirea Ghencea și Dimitrie Pompeiu sunt foarte importante pentru mine”
💬„Unul dintre motivele pentru care nu prea s-a lucrat până acum pe Prelungirea Ghencea a fost că nu a fost plătit constructorul. Dar am făcut rost de bani, inclusiv #Sectorul6 contribuie cu 20 de milioane de lei la această lucrare și îi mulțumesc primarului Paul Moldovan pentru acest lucru.
Prelungirea Ghencea și Dimitrie Pompeiu, aceste două mari lucrări de infrastructură, sunt foarte importante pentru mine și #pentruBucurești. Le monitorizez personal, le împing.
Mă bucur că, în sfârșit, lucrările au prins viteză pe Prelungirea Ghencea, pentru că ani de zile au fost tărăgănate”, spune edilul.
Mai exact, din 2018.
👉CIPRIAN CIUCU: „VOM FACE ÎN 2 ANI CE NU S-A FĂCUT ÎN ULTIMII 8!”
#PrelungireaGhencea pare un etern șantier, care nu se mai termină. Dar, ce nu s-a făcut în opt ani, vom face în doi!
Ciprian Ciucu își dorește că lucrarea să fie gata în 2028!
💬 „A mers foarte, foarte încet până acum. E prea mult timp de când avem acest șantier pe cap.
Este o lucrare complexă în felul ei, cu șină nouă de tramvai, bazin de retenție, utilități, park&ride, erau soluții tehnice care tărăgănau. Au trebuit făcute PUZ-uri noi, contractări noi, proiectări de apă-canal, de rețele electrice…
Dar, dacă am reușit să facem Bd. Valea Largă de la zero, într-un an, cât am fost primar la #Sectorul6, nu știu de ce n-am putea finaliza și Prelungirea Ghencea. În acești doi ani de mandat al meu, voi finaliza ce nu s-a făcut în ultimii opt ani”, a anunțat edilul Capitalei.
👉PRIMĂRIA SECTORULUI 6 AMENAJEAZĂ ZONA VERDE
Încă din vara anului trecut, Primăria Sectorului 6 a preluat de la noi partea de verde a bulevardului, pentru a-l amenaja după conceptul de #orașparc.
Tronsonul cuprins între străzile Râul Doamnei și Brașov este gata. Grădinile de bloc și terenul de la șosea sunt pline de flori, arbuști decorativi, alei de marnă și băncuțe.
Video în comentarii👇
💬„Mă bucur că Paul Moldovan a continuat conceptul de oraș-parc pe care l-am început în urmă cu mai mulți ani. ADPDU Sector 6 s-a mișcat bine aici, pe Prelungirea Ghencea, deja lucrurile arată mult mai bine”, spune primarul general.
⏭️ Revenim cu informații despre stadiul lucrărilor pe tronsoane.
Vizitele primarului pe șantierele din #București vor continua”, au transmis reprezentanții PMB pe Facebook.
