România, pe urmele unicornilor tech. Raportul care arată cum Bucureștiul și Clujul schimbă jocul în Europa de Est

România este menționată printre țările care își transformă rapid ecosistemul tehnologic, potrivit ediției 2026 a Global Startup Ecosystem Index, unul dintre cele mai importante rapoarte internaționale dedicate startup-urilor. Analiza arată că Bucureștiul și Cluj-Napoca au devenit principalele centre de inovare ale țării, contribuind la trecerea de la modelul bazat pe outsourcing către dezvoltarea de companii din domenii precum fintech și deep-tech.

Raportul realizat de StartupBlink, publicat pe 19 mai 2026, analizează peste 1.500 de orașe și 120 de state și evaluează performanța ecosistemelor de startup-uri pe baza activității antreprenoriale, a calității companiilor dezvoltate și a mediului de afaceri disponibil fondatorilor.

Autorii studiului susțin că Europa Centrală și de Est traversează una dintre cele mai importante perioade de transformare din ultimii ani. Deși regiunea nu dispune încă de același volum de capital și de aceleași piețe mature ca Europa Occidentală, multe state au reușit să creeze condiții foarte favorabile pentru dezvoltarea antreprenoriatului tehnologic.

Potrivit raportului, țările din regiune au devenit mai competitive datorită costurilor reduse, digitalizării accelerate și unor sisteme fiscale considerate mai atractive decât cele existente în multe economii occidentale.

Unul dintre aspectele evidențiate de raport este evoluția ecosistemului românesc de tehnologie.

Autorii analizei arată că România dezvoltă un model propriu, bazat pe colaborarea dintre București și Cluj-Napoca, cele două orașe devenind poli complementari de inovare și antreprenoriat.

„În România s-a conturat un parteneriat puternic între București și Cluj-Napoca, cele două centre contribuind la trecerea economiei tehnologice de la outsourcing către sectoare cu valoare adăugată ridicată, precum deep-tech și fintech, pe fondul impactului creat de succesul UiPath”, se arată în raport.

Potrivit experților StartupBlink, succesul UiPath continuă să influențeze pozitiv ecosistemul local, oferind un exemplu de companie românească ce a reușit să ajungă lider global într-un sector de înaltă tehnologie.

Analiza sugerează că România începe să depășească etapa în care industria IT era concentrată aproape exclusiv pe servicii de outsourcing și să dezvolte propriile produse, tehnologii și companii cu potențial internațional.

În clasamentul Europei Centrale și de Est, Estonia continuă să fie considerată modelul de succes al regiunii.

Țara baltică ocupă locul 10 la nivel mondial pentru mediul de afaceri dedicat inovatorilor și locul 12 pentru performanța ecosistemului de startup-uri. Cu 11 companii unicorn, inclusiv Wise și Bolt, Estonia este prezentată drept unul dintre cele mai eficiente ecosisteme tehnologice raportate la dimensiunea populației.

Raportul evidențiază și infrastructura digitală extrem de dezvoltată a statului baltic, clasată pe locul cinci la nivel global.

Polonia este descrisă drept motorul economic al Europei Centrale și de Est.

Ecosistemul polonez are o valoare cumulată estimată la aproximativ 58 de miliarde de euro și găzduiește 14 companii unicorn, fiind una dintre cele mai dezvoltate piețe tehnologice din regiune.

Printre companiile emblematice menționate în raport se află Allegro, unul dintre cei mai importanți jucători din comerțul electronic european.

Autorii studiului remarcă și performanțele Bulgariei, în special ale capitalei Sofia.

Deși orașul ocupă locul 40 la nivel global în ceea ce privește producția efectivă de startup-uri, acesta urcă până pe poziția 18 în clasamentul mediului de afaceri, fiind considerat unul dintre cele mai promițătoare ecosisteme pentru antreprenori.

În același timp, Ucraina continuă să impresioneze prin reziliența sectorului său tehnologic. În ciuda războiului, industria tech a înregistrat o creștere de 7,7% în 2026 și beneficiază de aproximativ 300.000 de dezvoltatori software.

Raportul amintește și de Grammarly, compania evaluată la aproximativ 13 miliarde de dolari, considerată cel mai valoros startup provenit din regiune.

Concluzia StartupBlink este că povestea Europei Centrale și de Est începe să se schimbe.

Dacă în trecut regiunea era privită mai degrabă ca o sursă de forță de muncă și servicii externalizate, astăzi tot mai multe state dezvoltă ecosisteme capabile să atragă investiții, să genereze inovație și să creeze companii cu potențial global.

Autorii raportului consideră că următorii ani vor fi decisivi pentru apariția unei noi generații de unicorni în regiune, iar competiția dintre marile centre tehnologice din Europa Centrală și de Est devine din ce în ce mai intensă.