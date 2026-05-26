NGEN extinde investițiile în România. Proiecte de stocare a energiei finanțate de BERD în Europa Centrală și de Est

Compania slovenă NGEN își consolidează expansiunea în Europa Centrală și de Est printr-un program strategic de investiții în infrastructură energetică modernă, cu accent pe sisteme de stocare a energiei în baterii la scară largă. Inițiativa este susținută de o finanțare de aproximativ 70 de milioane de euro acordată de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), iar România se află printre piețele-cheie incluse în acest plan regional.

Programul NGEN vizează dezvoltarea a cinci sisteme de stocare a energiei în baterii (BESS – Battery Energy Storage Systems), distribuite în mai multe țări din regiune, inclusiv România, Polonia, Letonia și Slovenia. Aceste instalații sunt concepute pentru a funcționa ca noduri de stabilizare a rețelelor electrice, într-un context în care integrarea surselor regenerabile crește volatilitatea producției de energie.

În România, proiectul va contribui la echilibrarea sistemului energetic național prin stocarea energiei în perioadele de surplus și eliberarea acesteia în momentele de cerere ridicată, reducând presiunea asupra infrastructurii de transport și distribuție.

Întregul portofoliu de proiecte are o capacitate totală estimată de 302 MW, fiind echipat cu tehnologie furnizată de Tesla, unul dintre liderii globali în soluții de stocare a energiei la scară industrială.

Sistemele dezvoltate de NGEN vor funcționa ca active comerciale independente pe piața energiei electrice, ceea ce înseamnă că energia stocată va fi tranzacționată direct pe piețele angro, nu doar utilizată pentru servicii de echilibrare reglementate. Acest model contribuie la creșterea eficienței economice și la flexibilizarea piețelor energetice europene.

Pe lângă finanțarea directă, BERD oferă și asistență tehnică pentru implementarea proiectului, cu accent pe:

creșterea stabilității rețelelor electrice în piețele implicate

optimizarea integrării energiei regenerabile

îmbunătățirea securității cibernetice a infrastructurii digitale

Aceste măsuri sunt esențiale într-un context energetic în care digitalizarea și interconectarea sistemelor cresc simultan eficiența și expunerea la riscuri operaționale.

Programul include și obiective de sustenabilitate organizațională, NGEN asumându-și creșterea ponderii femeilor în forța de muncă de la 22% la 27% în următorii cinci ani, ca parte a politicilor de diversitate și incluziune.

Din punct de vedere financiar, compania continuă să înregistreze o evoluție accelerată. Fondată în 2018 și având sediul în Žirovnica, Slovenia, NGEN a raportat în 2024 venituri de 81,5 milioane de euro, în creștere cu 44% față de anul anterior.

Pe lângă proiectele din România și alte state din regiune, NGEN își extinde activitatea și în piețe mature precum Germania și Austria. Această strategie confirmă poziționarea companiei ca un jucător emergent important în segmentul sistemelor de stocare a energiei la scară de rețea din Europa.