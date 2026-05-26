NGEN extinde investițiile în România. Proiecte de stocare a energiei finanțate de BERD în Europa Centrală și de Est
SURSA FOTO: Dreamstime/Steag România și UE
Compania slovenă NGEN își consolidează expansiunea în Europa Centrală și de Est printr-un program strategic de investiții în infrastructură energetică modernă, cu accent pe sisteme de stocare a energiei în baterii la scară largă. Inițiativa este susținută de o finanțare de aproximativ 70 de milioane de euro acordată de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), iar România se află printre piețele-cheie incluse în acest plan regional.
România, parte dintr-o rețea energetică europeană de stocare
Programul NGEN vizează dezvoltarea a cinci sisteme de stocare a energiei în baterii (BESS – Battery Energy Storage Systems), distribuite în mai multe țări din regiune, inclusiv România, Polonia, Letonia și Slovenia. Aceste instalații sunt concepute pentru a funcționa ca noduri de stabilizare a rețelelor electrice, într-un context în care integrarea surselor regenerabile crește volatilitatea producției de energie.
În România, proiectul va contribui la echilibrarea sistemului energetic național prin stocarea energiei în perioadele de surplus și eliberarea acesteia în momentele de cerere ridicată, reducând presiunea asupra infrastructurii de transport și distribuție.
Capacitate de 302 MW și tehnologie Tesla
Întregul portofoliu de proiecte are o capacitate totală estimată de 302 MW, fiind echipat cu tehnologie furnizată de Tesla, unul dintre liderii globali în soluții de stocare a energiei la scară industrială.
Sistemele dezvoltate de NGEN vor funcționa ca active comerciale independente pe piața energiei electrice, ceea ce înseamnă că energia stocată va fi tranzacționată direct pe piețele angro, nu doar utilizată pentru servicii de echilibrare reglementate. Acest model contribuie la creșterea eficienței economice și la flexibilizarea piețelor energetice europene.
Rolul BERD: stabilitate, digitalizare și securitate
Pe lângă finanțarea directă, BERD oferă și asistență tehnică pentru implementarea proiectului, cu accent pe:
- creșterea stabilității rețelelor electrice în piețele implicate
- optimizarea integrării energiei regenerabile
- îmbunătățirea securității cibernetice a infrastructurii digitale
Aceste măsuri sunt esențiale într-un context energetic în care digitalizarea și interconectarea sistemelor cresc simultan eficiența și expunerea la riscuri operaționale.
Impact economic și strategie de sustenabilitate
Programul include și obiective de sustenabilitate organizațională, NGEN asumându-și creșterea ponderii femeilor în forța de muncă de la 22% la 27% în următorii cinci ani, ca parte a politicilor de diversitate și incluziune.
Din punct de vedere financiar, compania continuă să înregistreze o evoluție accelerată. Fondată în 2018 și având sediul în Žirovnica, Slovenia, NGEN a raportat în 2024 venituri de 81,5 milioane de euro, în creștere cu 44% față de anul anterior.
Extindere accelerată în Europa Centrală
Pe lângă proiectele din România și alte state din regiune, NGEN își extinde activitatea și în piețe mature precum Germania și Austria. Această strategie confirmă poziționarea companiei ca un jucător emergent important în segmentul sistemelor de stocare a energiei la scară de rețea din Europa.
A absolvit Facultatea de Litere și Limbi Străine din cadrul Universității „Hyperion" din București, specializarea română-japoneză, precum și Facultatea de Jurnalism din cadrul aceleiași universități. Lucrează în presă din 2018, când a debutat ca redactor la Bugetul.ro. Din 2019, lucrează ca redactor la Capital.ro, unde abordează teme sociale.
