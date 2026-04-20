Potrivit datelor prezentate de Transelectrica, valoarea totală a investițiilor efectuate în 2025 a ajuns la 691,05 milioane de lei. Nivelul este superior celor 665,7 milioane de lei investiți în 2024 și semnificativ peste suma de 471,95 milioane de lei consemnată în 2023.

Raportat la programul anual de investiții aprobat inițial, gradul de realizare a fost de 104,9%, iar față de programul revizuit pentru corelarea cheltuielilor cu stadiul lucrărilor a fost de 96,5%. Compania arată că aceste rezultate indică o execuție eficientă și o capacitate operațională consolidată.

Compania precizează că programul de investiții propus pentru anul în curs depășește 914 milioane de lei. De asemenea, pentru anii 2027 și 2028 este estimată o tendință de creștere semnificativă.

Reprezentanții companiei susțin că această evoluție reflectă atât continuitatea efortului investițional, cât și accelerarea modernizării sistemice a Rețelei Electrice de Transport.

„Valoarea totală a cheltuielilor de investiţii realizate în 2025 a atins 691,05 milioane de lei, în creştere faţă de cele 665,7 milioane de lei realizate în 2024 şi semnificativ peste nivelul din 2023 (471,95 milioane de lei). Raportat la programul anual de investiţii iniţial aprobat, gradul de realizare a fost de 104,9%, respectiv 96,5% faţă de programul revizuit pentru corelarea cheltuielilor programate cu stadiul execuţiei lucrărilor, ceea ce reflectă o execuţie eficientă şi o capacitate operaţională consolidată”, a transmis Transelectrica într-un comunicat.

În anul 2025, componenta majoritară a cheltuielilor a fost reprezentată de proiectele proprii ale companiei, care au însumat 594,22 milioane de lei. Peste 90% din această sumă a fost direcționată către proiecte aflate deja în derulare din anii anteriori.

În paralel, investițiile finanțate din tariful de racordare și eliberare amplasament au totalizat 96,82 milioane de lei. Aceste fonduri au susținut dezvoltarea infrastructurii necesare integrării unor noi capacități de producție a energiei electrice și relocării rețelelor existente.

„Această traiectorie reflectă o evoluţie susţinutã a efortului investiţional al Companiei, dar mai ales o intensificare a direcţiei către o modernizare sistemică a RET”, au transmis reprezentanţii companiei.

Pe parcursul anului trecut, Transelectrica și-a consolidat accesul la finanțări europene prin semnarea a șase contracte de proiectare și execuție finanțate din fonduri nerambursabile.

Trei dintre investiții sunt finanțate prin Fondul pentru Modernizare, iar alte trei prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). În același timp, compania a derulat procedura de achiziție pentru încă trei investiții finanțate prin PNRR, contractele fiind încheiate la începutul anului 2026.

„Pe parcursul anului trecut, Transelectrica a consolidat accesul la finanţãri europene, prin semnarea a şase contracte de proiectare şi execuţie finanţate din fonduri nerambursabile: trei investiţii finanţate prin Fondul pentru Modernizare şi trei finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţã (PNRR), în acelaşi timp având în derulare procedura de achiziţie pentru proiectarea şi execuţia a încă trei investiţii finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţã (PNRR) (contractele fiind încheiate la începutul anului 2026”, arată compania.

Compania a arătat că în 2025 a demarat și a continuat proiecte majore de investiții care vizează creșterea siguranței în funcționare a Sistemului Electroenergetic Național (SEN), integrarea energiei regenerabile și dezvoltarea interconexiunilor cu statele vecine.

„Compania a demarat şi continuat în 2025 proiecte majore de investiţii care vizeazã creşterea siguranţei în funcţionare a Sistemului Electroenergetic Naţional (SEN), integrarea energiei regenerabile şi dezvoltarea interconexiunilor cu statele vecine”, a informat compania.

Printre cele mai importante proiecte aflate în derulare sau inițiate în 2025 se numără:

modernizarea și trecerea la nivelul de 400 kV a stațiilor Stâlpu și Teleajen, esențiale pentru evacuarea energiei din zona Dobrogea și creșterea capacității de transport către Muntenia;

dezvoltarea interconexiunilor prin proiectul LEA 400 kV Suceava – Bălți, pe teritoriul României, proiect care contribuie la integrarea Republicii Moldova în rețeaua ENTSO-E și la creșterea securității energetice regionale;

întărirea infrastructurii de 400 kV din sud-vestul țării prin proiecte precum LEA 400 kV Timișoara – Arad și modernizarea nodului energetic Porțile de Fier prin trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier – Reșița – Timișoara – Săcălaz – Arad;

construirea Stației 220 kV Ostrovu Mare, în județul Mehedinți, în imediata apropiere a CHE Porțile de Fier II;

instalarea de centrale electrice fotovoltaice și sisteme de stocare a energiei pentru alimentarea serviciilor interne din stațiile Transelectrica;

implementarea de soluții SMART GRID și sisteme de monitorizare online pentru optimizarea funcționării liniilor de înaltă tensiune.

Transelectrica arată că aceste investiții, atât cele aflate în derulare, cât și cele planificate, creează o platformă reală pentru dezvoltarea economică.

Compania va facilita integrarea energiei regenerabile în zonele Dobrogea și Banat, iar până în 2027 ar urma să fie disponibili aproximativ 5.000 MW suplimentari în aceste regiuni.

Potrivit companiei, Planul de Dezvoltare a Rețelei Electrice de Transport pe următorii zece ani vizează investiții ample orientate spre securitate energetică, digitalizare și dezvoltarea rețelelor inteligente.

Aceste proiecte ar urma să permită creșterea capacității de integrare a energiei regenerabile, extinderea interconexiunilor și consolidarea poziției României în sectorul energetic european.

„Aceste investiţii vor permite creşterea capacitãţii de integrare a energiei regenerabile, extinderea interconexiunilor şi consolidarea poziţiei României în sectorul energetic european. Prin performanţele din 2025, Transelectrica demonstreazã rolul strategic pe care îl îndeplineşte în calitate de Operator de Transport şi Sistem, companie-cheie a României, în transformarea infrastructurii energetice naţionale interconectate şi în susţinerea tranziţiei energetice, dar şi în dezvoltarea mediului economic românesc”, este scris în comunicat.

Prin rezultatele obținute în 2025, Transelectrica susține că își confirmă rolul strategic de Operator de Transport și Sistem, companie-cheie în transformarea infrastructurii energetice naționale, susținerea tranziției energetice și dezvoltarea economiei românești.