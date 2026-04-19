Lucrările la una dintre cele mai mari investiții energetice din România avansează rapid. Oficialii au confirmat că prima turbină pe gaz va intra în faza de testare până în luna iunie, în timp ce a doua este programată pentru august.

După finalizarea testelor, primele două turbine ar urma să devină operaționale la începutul lunii octombrie, moment în care vor livra în Sistemul Energetic Național aproximativ 1.097 MW.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a subliniat că extinderea capacităților de producție este esențială pentru reducerea prețurilor la energie.

Proiectul de la Mintia este considerat strategic pentru securitatea energetică a României. Valoarea investiției se ridică la 1,2 miliarde de euro, fiind cea mai mare din sectorul producției de energie electrică din țară.

„E un proiect extrem de important, de interes naţional, care ne-a inspirat pentru a veni cu o nouă legislaţie în materie de proiecte de producţie, transport şi stocare a energiei electrice din ţara noastră.

Avem deja un proiect de ordonanţă prin care acele investiţii, care sunt mai mari de 300 de milioane de euro în domeniul energetic, vor fi considerate de interes naţional, vor beneficia de o serie de avantaje care să grăbească emiterea tuturor autorizaţiilor şi suport direct din partea statului pentru că aceste investiţii să fie puse în practică de urgenţă”, a spus ministrul Energiei.

Secretarul de stat Casian Nițulescu a precizat că, după punerea în funcțiune a primelor turbine, centrala va ajunge la o producție de 1.097 MW în toamna acestui an.

Etapa finală este programată pentru începutul lui 2027, când întreaga centrală va deveni operațională, atingând o capacitate totală de aproximativ 1.700 MW.

Reprezentanții Mass Global Energy au transmis că proiectul se dezvoltă cu sprijinul autorităților, iar pe șantier lucrează în prezent circa 950 de persoane. Numărul acestora ar urma să depășească 1.000 în perioada următoare.

Centrala Mass Mintia Power Plant, cu o capacitate instalată de 1.700 MW, este considerată cea mai mare centrală pe gaz aflată în construcție în Europa și unul dintre cele mai importante proiecte energetice din România.