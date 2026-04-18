Bogdan Ivan a transmis un mesaj ferm privind situația pieței de carburanți, subliniind că România nu se confruntă cu sincope în aprovizionare, în ciuda contextului internațional dificil.

Ministrul a explicat că autoritățile au activat un set complex de măsuri preventive pentru a evita orice disfuncționalitate în lanțul de aprovizionare. Acestea includ atât acorduri internaționale pentru importul de petrol, cât și instrumente interne de control al fluxurilor comerciale.

Oficialul a evidențiat că existența rezervelor strategice reprezintă o garanție suplimentară pentru stabilitatea pieței, acestea nefiind utilizate până în prezent, ceea ce indică o situație controlată și previzibilă.

În același context, ministrul a subliniat că evoluțiile recente indică o tendință de echilibrare la nivel global, aspect care contribuie la stabilitatea pieței interne.

„Faptul că începe să se regleze situaţia din întreaga lume e un semnal foarte bun. România stă mult mai bine decât alte state din Uniunea Europeană”, a adăugat Bogdan Ivan.

Bogdan Ivan a detaliat și planurile strategice privind producția internă de energie, subliniind investițiile majore aflate în derulare, care vor contribui la reducerea dependenței de importuri.

Ministrul a prezentat un tablou al proiectelor energetice care urmează să intre în funcțiune până la finalul anului 2026, cu accent pe diversificarea surselor de energie și creșterea capacității de producție.

„România va intra, şi prin acest proiect, până la finalul anului 2026 cu aproximativ 2.200 MW producţie de energie electrică, bazată pe gaz, aici, la Iernut, unde avem un proiect al Romgazului. Încă 2.000 MW producţie fotovoltaică, cu 1.500 MW stocare şi peste 50 MW producţie energie eoliană. Ceea ce înseamnă că noi avem astăzi circa 1.500 MW pe 24 de ore deficit de balanţă, adică importăm această sumă. Odată cu intrarea acestor proiecte în producţie, până la finalul anului, România va putea să spună că va ajunge la nivelul de importator net de energie, la nivelul de a-şi produce energie să îşi satisfacă nevoia internă, lucru care automat va duce la scăderea preţului final”, a declarat Bogdan Ivan.

Aceste investiții sunt considerate esențiale pentru echilibrarea sistemului energetic național, în condițiile în care România înregistrează în prezent un deficit constant în balanța energetică.

Ministrul a explicat că importurile de energie sunt concentrate în special în perioadele de vârf de consum, ceea ce generează presiuni asupra prețurilor. În acest context, reducerea dependenței de importuri este văzută ca un factor cheie pentru stabilizarea costurilor pentru consumatori.

Totodată, oficialul a atras atenția asupra impactului indirect al conflictului din Orientul Mijlociu asupra pieței gazelor naturale, un sector esențial pentru producția de energie în România.

„Noi astăzi importăm, la ore de vârf, aproximativ 20 la sută din cantitatea pe care o consumăm în ţara noastră, dar importăm la un preţ foarte ridicat. Pentru 20 la sută din cantitate de energie, plătim 40 la sută din totalul energiei pe care o consumăm în România, ceea ce automat ridică preţul la consumatorul final. Din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, dincolo de piaţa carburanţilor, cea a gazelor naturale e afectată, pentru că 20 la sută din producţia de energie a României este bazată pe gaze naturale”, a spus Bogdan Ivan.

Tabel sinteză – principalele informații despre declarațiile lui Bogdan Ivan: