Tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu generează unde de șoc neașteptate în sectorul agricol din România, lăsând fermierii locali într-o situație critică în ceea ce privește îngrășămintele. Blocajele din Strâmtoarea Ormuz, o arteră vitală pentru comerțul global, nu mai afectează doar transportul de petrol, ci și fluxurile esențiale de fertilizatori provenind din Iran, Qatar sau Arabia Saudită.

Specialiștii avertizează că această scădere drastică a stocurilor europene pune în pericol securitatea alimentară și va duce inevitabil la scumpiri în lanț.

Un fermier din Râșnov care gestionează peste 300 de hectare, a relatat pentru ProTV că procesul de achiziție a devenit o adevărată provocare logistică și financiară. Potrivit acestuia, în zona sa au ajuns cantități extrem de limitate, transportate cu doar două camioane, iar condiția de livrare a fost plata imediată, în numerar, direct la descărcare.

Deși acesta a reușit să identifice soluții temporare, precum plata la recoltă, el a atras atenția că resursele pentru sezonul viitor sunt practic inexistente.

Această îngrijorare este împărtășită și de un alt agricultor care a subliniat că fără îngrășămintele de care are nevoie, producția din acest an va fi mult diminuată.

„Producția unde nu o să se fertilizeze, o să fie mică”, spune fermierul.

Dincolo de conflictul armat, presiunea asupra prețurilor este alimentată și de factori legislativi, cum ar fi implementarea mecanismului european de taxare a emisiilor de carbon pentru importuri (CBAM). Impactul este vizibil în cifre alarmante.

Florentin Bercu, reprezentant al Uniunii Cooperativelor Agricole din Sectorul Vegetal, a explicat că prețul fertilizanților a înregistrat o ascensiune fulminantă, dublându-se între 2020 și 2025, pentru ca în prezent să atingă pragul de 800 de euro pe tonă.

„Prețul fertilizanților a crescut foarte mult în ultima perioadă, în 2020 erau circa 250 de euro, în 2025 circa 500-550 de euro. În prezent ajunge la 800 de euro”, precizează Florentin Bercu.

Situația din depozite este la fel de sumbră. Reprezentantul unui centru de distribuție a precizat că aprovizionarea este aproape imposibilă din cauza costurilor exorbitante și a lipsei de lichidități a fermierilor. Acesta a descris anumite produse, precum ureea, ca fiind un veritabil lux, comparând valoarea acesteia cu cea a aurului.

„Nu putem să ne aprovizionăm, s-a scumpit foarte mult, fermierii n-au bani să cumpere. (…) Nu, nu am (uree – n.red.), deja e un lux, e aur!”, a explicat bărbatul.

În fața acestei crize, ministrul Economiei, Irineu Darău, a afirmat că volatilitatea pieței este determinată de factori externi pe care autoritățile de la București nu îi pot controla.

„Cred că există anumiţi factori externi României pe care nu putem să-i oprim și există o anumită volatilitate care afectează toată piața”, spune demnitarul.

Totuși, organizațiile europene Copa și Cogeca au solicitat deja intervenția Comisiei Europene.

Fermierii români avertizează că, în lipsa unui sprijin rapid, efectele acestui blocaj se vor resimți direct în buzunarele consumatorilor începând din această toamnă.

Indicator Evoluție / Detalii Cauza Principală Preț Fertilizanți (2020) ~250 Euro / tonă Piață stabilă Preț Fertilizanți (2025) 500 – 550 Euro / tonă Inflație și costuri energie Preț Actual (Prezent) 800 Euro / tonă Criza din Orientul Mijlociu Rute Logistice Blocaj în Strâmtoarea Ormuz Conflicte geopolitice Reglementări UE Implementarea CBAM Taxarea emisiilor de carbon Disponibilitate Stocuri critice / Uree indisponibilă Scăderea exporturilor din zona Golfului Consecințe Fermieri Plată cash la livrare; producții mici Lipsa lichidităților și a stocurilor Impact Consumator Scumpirea alimentelor Creșterea costurilor de producție

Reamintim că, în urmă cu câteva zile, reprezentanții Alianţei pentru Agricultură şi Cooperare au avertizat asupra unei crize majore în agricultură.

Ei au solicitat oficial autorităţilor din România intervenţii urgente pentru reducerea costurilor şi asigurarea accesului la îngrăşăminte, energie şi finanţare.