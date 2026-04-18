Criză în Strâmtoarea Ormuz. Tensiunile din Orientul Mijlociu au intrat într-o nouă fază critică după ce mai multe nave comerciale au raportat că au fost atacate în timp ce traversau Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic esențial pentru comerțul global cu petrol.

Potrivit informațiilor provenite din surse de securitate maritimă și transport internațional, incidentele au avut loc sâmbătă și implică presupuse acțiuni ale unor ambarcațiuni rapide iraniene.

Agențiile de monitorizare maritimă au indicat că cel puțin două nave comerciale au fost vizate în largul coastelor Omanului. Într-unul dintre cazuri, un petrolier ar fi fost interceptat de două ambarcațiuni rapide asociate Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice.

Surse din domeniul securității maritime susțin că atacul ar fi avut loc fără avertisment radio, iar focuri de armă au fost trase în direcția navei. Autoritățile britanice din domeniul transportului maritim au confirmat incidentul și au precizat că echipajul nu a fost rănit.

În paralel cu atacurile raportate, mai multe nave comerciale ar fi primit mesaje radio din partea autorităților iraniene, prin care li se comunica faptul că Strâmtoarea Ormuz ar fi „închisă” pentru tranzit.

Această informație a generat îngrijorări majore în rândul operatorilor maritimi, deoarece această rută este vitală pentru transportul global de energie, fiind traversată de aproximativ 20% din exporturile mondiale de petrol.

Strâmtoarea Ormuz este considerată unul dintre cele mai sensibile puncte geopolitice din lume. Orice blocaj sau conflict militar în această zonă are potențialul de a afecta direct piețele energetice internaționale, inclusiv prețul petrolului și stabilitatea economică globală.

Experții în securitate maritimă avertizează că escaladarea situației ar putea duce la perturbări majore în lanțurile de aprovizionare energetică.

Incidentul survine pe fondul unor tensiuni crescute între Iran, Statele Unite și Israel, în contextul unui conflict regional extins. În ultimele săptămâni, zona a fost marcată de confruntări diplomatice și militare indirecte, precum și de acuzații reciproce privind încălcarea acordurilor de securitate.

Oficiali iranieni au transmis mesaje de forță, afirmând că forțele navale ale țării sunt pregătite să răspundă oricărei amenințări, în timp ce partea occidentală acuză Teheranul de destabilizarea navigației internaționale.

Din partea Teheranului, declarațiile publice au subliniat consolidarea controlului militar asupra strâmtorii, invocând motive de securitate națională și acuzații de „acțiuni ostile” ale Statelor Unite.

În același timp, oficialii americani nu au oferit un răspuns detaliat imediat, în timp ce tensiunile diplomatice continuă să crească.

Specialiștii în geopolitică și energie avertizează că o blocare prelungită a Strâmtorii Ormuz ar putea:

crește prețul petrolului la nivel global

afecta transportul internațional de energie

destabiliza piețele financiare

intensifica riscul unui conflict militar regional extins

Israelul ia în calcul implementarea unui nou perimetru de securitate în sudul Libanului, cunoscut sub denumirea de „linia galbenă”, un model inspirat din zona de control militar deja aplicată în Fâșia Gaza.

Potrivit unor oficiali de rang înalt din cadrul Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF), acest mecanism ar urma să delimiteze zone în care armata israeliană își menține controlul operațional, iar accesul populației civile este restricționat.

Modelul propus ar funcționa similar cu cel utilizat în Gaza, unde „linia galbenă” definește un spațiu tampon aflat sub control militar direct.

În varianta discutată pentru Liban:

civilii nu ar putea reveni în zonele aflate în interiorul perimetrului

armata israeliană ar menține controlul asupra terenului ocupat

infrastructura considerată militară ar putea fi neutralizată sau demolată

măsurile ar rămâne active chiar și în timpul armistițiului

Oficiali militari israelieni au indicat că această linie ar include aproximativ 55 de sate din sudul Libanului.

Conform declarațiilor din cadrul IDF, armata ar avea autorizația de a continua operațiuni de securitate în interiorul zonelor desemnate, inclusiv distrugerea infrastructurii considerate ostile.

Această abordare sugerează că armistițiul nu implică o retragere completă, ci mai degrabă o menținere a prezenței militare în puncte-cheie.

Ministrul israelian al Apărării a transmis recent că forțele armate „vor continua să mențină controlul asupra tuturor locațiilor capturate și securizate”, consolidând ideea unei strategii de control teritorial pe termen lung.

Această poziție reflectă o doctrină de securitate bazată pe prevenirea revenirii structurilor armate ostile în zonele considerate sensibile.

În ciuda planurilor militare, unele comunități libaneze au început deja să revină în zonele de origine, profitând de intrarea în vigoare a unui armistițiu recent.

Această revenire creează o situație tensionată pe teren, unde mișcările populației civile se intersectează cu perimetrele de securitate stabilite de armata israeliană.