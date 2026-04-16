Criză în Strâmtoarea Ormuz. Tensiunile dintre Iran și Statele Unite ating un nou punct critic, după ce oficiali de la Teheran au avertizat că o eventuală blocadă americană în Strâmtoarea Ormuz ar putea duce la prăbușirea armistițiului aflat în vigoare între cele două state.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, a transmis că o astfel de măsură ar fi considerată un act provocator, cu potențial de destabilizare majoră în regiune. În acest context, oficialul iranian a subliniat că forțele armate ale Iranului rămân pregătite pentru orice scenariu operațional.

Situația actuală are loc în contextul unui armistițiu fragil, instituit pentru a reduce tensiunile apărute după ofensiva americano-israeliană lansată împotriva Iranului la sfârșitul lunii februarie.

Deși acordul de încetare a focului a fost gândit ca o fereastră temporară de detensionare, evoluțiile recente indică o instabilitate accentuată și riscul real al reluării ostilităților.

Pe lângă poziția Ministerului de Externe, mai mulți oficiali iranieni au transmis mesaje de fermitate:

Președintele parlamentului iranian, Mohammad Baqer Qalibaf, a insistat asupra necesității includerii Libanului în orice acord de încetare a focului.

Consilierul militar Mohsen Rezaei a declarat că Iranul este pregătit pentru un conflict prelungit și nu va accepta compromisuri în negocierile cu SUA.

Rezaei a criticat dur rolul Statelor Unite în regiune, acuzând Washingtonul că încearcă să își asume controlul asupra Strâmtorii Ormuz, un punct strategic esențial pentru transportul global de petrol.

Strâmtoarea Ormuz reprezintă una dintre cele mai importante rute maritime din lume, fiind esențială pentru exporturile de petrol din Orientul Mijlociu.

Orice perturbare a traficului naval în această zonă are potențialul de a genera efecte globale asupra piețelor energetice și securității internaționale.

În acest context, oficialii iranieni au avertizat că orice încercare de militarizare sau control extern al zonei ar putea duce la reacții militare directe.

În declarații recente, Mohsen Rezaei a afirmat că Iranul ar putea răspunde inclusiv prin acțiuni militare împotriva navelor americane în Strâmtoarea Ormuz, în cazul unei intervenții directe a SUA.

Aceste poziții accentuează riscul unei escaladări militare într-o zonă deja considerată una dintre cele mai sensibile puncte strategice ale lumii.

Iranul a prezentat o propunere care ar putea reduce tensiunile din Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai sensibile rute maritime din lume. Potrivit informațiilor, Teheranul ar lua în considerare permiterea navigației navelor printr-un coridor alternativ, situat în apele teritoriale ale Omanului.

Măsura ar avea ca obiectiv evitarea zonelor aflate sub control direct iranian, reducând astfel riscul de incidente militare sau atacuri asupra navelor comerciale.

Conform unor surse apropiate negocierilor, Iranul ar fi deschis ideii de a permite navigația liberă prin apele teritoriale ale Omanului, evitând astfel zona direct influențată de forțele iraniene.

Această rută alternativă ar putea funcționa ca un culoar de siguranță pentru navele comerciale, reducând riscul de interceptare sau atac.

Totuși, rămân neclarități importante:

dacă propunerea include eliminarea minelor marine;

dacă toate tipurile de nave ar beneficia de aceleași condiții;

dacă mecanismul de monitorizare ar fi internațional sau regional.

Sursele diplomatice indică faptul că această inițiativă ar putea fi implementată doar în cadrul unui acord mai amplu între Iran și Statele Unite.

Teheranul ar condiționa aplicarea coridorului maritim de obținerea unor concesii din partea Washingtonului, într-un context în care relațiile bilaterale rămân tensionate.

O sursă occidentală din domeniul securității a declarat că planul este încă în fază de analiză, iar Statele Unite nu au emis deocamdată un răspuns oficial. În paralel, Washingtonul a intensificat recent restricțiile asupra navelor petroliere care părăsesc porturile iraniene.

Organizația Maritimă Internațională a respins anterior ideea introducerii unor taxe pentru tranzit în Strâmtoarea Ormuz, argumentând că o astfel de măsură ar putea destabiliza comerțul global.

În acest context, propunerea unui coridor de siguranță prin apele Omanului este privită de analiști ca o posibilă revenire parțială la un cadru de navigație mai stabil, similar celui care a funcționat timp de decenii.