Liderul de la Casa Albă nu are în vedere extinderea încetării focului convenite cu Iranul, potrivit unor declarații făcute pentru presa americană. Mesajul vine în a opta zi a unui armistițiu fragil de două săptămâni, stabilit pe 7 aprilie.

„Preşedintele Trump mi-a spus astăzi că nu se gândeşte să extindă încetarea focului. Nu crede că este necesar”, a transmis jurnalistul Jonathan Karl, corespondent ABC la Washington.

Poziția indică faptul că Washingtonul preferă să mențină presiunea asupra Teheranului, chiar în timp ce negocierile rămân deschise.

În același timp, Donald Trump a transmis un mesaj optimist privind evoluția conflictului. Într-un interviu acordat Fox News, acesta a declarat că războiul „se apropie de final”, sugerând că Iranul ar fi interesat de o înțelegere rapidă.

„Cred că un acord este de preferat, deoarece astfel se vor putea reconstrui. Au un regim diferit acum. Nu contează ce se întâmplă, i-am anihilat pe radicali”, a spus președintele american.

Declarațiile vin într-un moment în care contactele diplomatice continuă, chiar dacă prima rundă de negocieri nu a dus la un rezultat concret.

Discuțiile dintre SUA și Iran ar putea fi reluate rapid, posibil chiar în următoarele zile. Trump a sugerat că un nou dialog ar putea avea loc la Islamabad, după eșecul rundei anterioare.

„S-ar putea întâmpla ceva în următoarele două zile”, a afirmat liderul american, fără a oferi detalii suplimentare.

Anterior, vicepreședintele JD Vance a condus negocierile cu partea iraniană, care au durat peste 20 de ore, însă fără un acord final. Cu toate acestea, oficialii americani susțin că s-au înregistrat progrese.

În paralel cu negocierile, Statele Unite continuă să exercite presiune asupra Iranului prin măsuri militare și economice. După blocajul discuțiilor, Washingtonul a decis instituirea unei blocade navale în zona Strâmtoarea Ormuz, un punct esențial pentru transportul global de petrol.

Primele efecte au apărut deja, după ce mai multe petroliere au fost interceptate de nave americane. Autoritățile susțin că fluxurile comerciale maritime ale Iranului au fost puternic afectate, însă date independente arată că unele nave continuă să tranziteze zona, ceea ce indică o eficiență parțială a măsurii.

Deși există un armistițiu limitat, situația din teren rămâne tensionată. În paralel cu negocierile, confruntările continuă pe mai multe fronturi. Israelul își menține operațiunile în Liban, vizând infrastructura Hezbollah, în timp ce gruparea răspunde cu atacuri cu rachete.

Aceste evoluții arată că, în ciuda semnalelor politice privind o posibilă încheiere a conflictului, realitatea din teren rămâne instabilă.

Declarațiile lui Trump au avut un impact direct asupra piețelor energetice. Prețul petrolului a scăzut inițial sub 92 de dolari pe baril, pentru ca ulterior să revină peste 95 de dolari, semn al unei volatilități ridicate.

Investitorii reacționează rapid la orice semnal privind negocierile sau escaladarea conflictului, ceea ce menține incertitudinea pe piețele globale.