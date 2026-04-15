Indicele pan-european STOXX Europe 600 a înregistrat o creștere de aproape 1%, iar toate marile burse de pe continent au închis sesiunea în teritoriu pozitiv.

La nivel național, indicele CAC 40 de la Paris a urcat cu 1,12%, DAX de la Frankfurt cu 1,23%, FTSE MIB de la Milano cu 1,36%, iar IBEX 35 de la Madrid a avansat cu 1,46%. Bursa londoneză FTSE 100 a consemnat o creștere mai moderată, de 0,25%.

Evoluția vine într-un moment în care investitorii monitorizează atent situația geopolitică, dar și impactul acesteia asupra piețelor energetice.

Deși armata americană a început blocada porturilor iraniene, o măsură care ar putea reduce oferta globală de petrol, cotațiile au scăzut.

Petrolul Brent s-a ieftinit cu 4,2%, ajungând la 95,15 dolari pe baril, în timp ce petrolul american West Texas Intermediate a coborât cu 6,7%, până la 92,45 dolari pe baril.

Această evoluție este pusă pe seama semnalelor că negocierile dintre cele două state ar putea continua. Vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat că evoluția discuțiilor depinde de decizia Iranului, după ce întâlnirile din weekend nu au dus la un acord.

În același timp, informațiile apărute indică posibilitatea reluării negocierilor chiar în această săptămână, la Islamabad. Președintele Donald Trump a afirmat că partea iraniană a contactat Washingtonul și că există dorința de a ajunge la un acord.

Decizia Statelor Unite de a impune blocada a generat reacții la nivel internațional. China a criticat măsura, calificând-o drept periculoasă și iresponsabilă, avertizând că aceasta ar putea afecta stabilitatea fragilă din regiune.

Potrivit oficialilor de la Beijing, creșterea prezenței militare americane în zonă ar putea submina eforturile de menținere a încetării focului.

În plan corporativ, compania Novo Nordisk a anunțat un parteneriat cu OpenAI pentru dezvoltarea de tratamente medicale folosind inteligența artificială. Acțiunile companiei au crescut cu 2,3% la finalul ședinței.

Titlurile grupului LVMH au închis aproape de nivelul anterior, după publicarea unor rezultate trimestriale sub așteptări, dar peste minimele sesiunii.

Investitorii au urmărit și rezultatele altor companii importante, precum Kering, Givaudan, Sika și Publicis Groupe, dar și datele privind inflația din Spania.

La nivel global, piețele din Asia-Pacific au închis în creștere, iar în Statele Unite indicii bursieri au evoluat pozitiv. S&P 500 a urcat cu aproximativ 1%, Dow Jones cu 0,7%, iar Nasdaq a înregistrat un avans de 1,6%.