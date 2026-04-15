Ministrul Economiei, Irineu Darău, a afirmat că estimarea de 0,7% pentru creșterea economică în 2026 este mai realistă decât prognoza anterioară de 1,4%. Acesta a explicat că bugetul României a fost construit pe o creștere de aproximativ 0,91%, iar noile condiții economice justifică revizuirea estimărilor.

Ministrul a arătat că evoluțiile recente, inclusiv creșterea prețurilor la combustibili, au influențat perspectivele economice. În același timp, a precizat că nu toată majorarea costurilor s-a transmis încă în prețurile finale ale produselor, ceea ce limitează, cel puțin momentan, impactul asupra consumatorilor.

Potrivit acestuia, factori precum încetinirea economiei globale și volatilitatea pieței energetice sunt elemente pe care România nu le poate controla, dar care influențează direct evoluția economică.

„Încep de la acea cifră de creştere economică. E adevărat că acel 1,4% fusese estimat de FMI undeva pe parcursul anului trecut. Ştiţi că bugetul acestui an e construit undeva la 0,91 creştere economică. Probabil că acum, cu criza combustibilului, acea creştere de 0,7 poate e o prognoză mai realistă. Într-adevăr, şi inflaţia a crescut, dar pe de altă parte se observă deocamdată că nu s-a transmis chiar toată creştarea din preţul combustibilulului în tot lanţul de produse. Şi asta este partea, aş spune, de factori externi. Fie că, aşa cum spune şi FMI, vedem o încetinire a economiei globale, fie că vorbim de preţul combustibilului, sunt nişte lucruri pe care nu le putem controla”, a afirmat Irineu Darău.

Irineu Darău a explicat că Guvernul a intervenit în două etape pentru a tempera creșterea prețurilor, prin măsuri legislative și fiscale. Acesta a arătat că prima intervenție a constat într-o ordonanță de urgență care a definit situația ca fiind una excepțională și a permis adoptarea unor măsuri suplimentare.

Ulterior, au fost luate decizii în funcție de resursele disponibile, cu scopul de a reduce impactul scumpirilor asupra economiei. Ministrul a precizat că aceste măsuri au contribuit la o încetinire a creșterii prețurilor, chiar dacă efectele nu au fost imediate la nivelul consumatorilor.

„Vedeţi că se vede un impact pe lanţul de preţuri, încă nu atât de mare şi sperăm să nu fie atât de mare precum creşterea preţului la carburanţi. Bineînţeles că sunt aceşti factori externi care nu depind de noi. Vedeţi că în ultimele zile, totuşi, preţul barilului a scăzut. Să vedem ce se va întâmpla. Aţi văzut că statul, guvernul a luat nişte decizii, le-aş spune intermediare, în doi paşi, prin care să încercăm să temperăm creşterea preţurilor în măsura în care statul are puterea să o facă prin legislaţie şi prin măsuri fiscale. Cred că s-a reuşit un fel de frânare, atât cât e posibil, a creşterii preţurilor şi văd că acum, în ultimele zile, ne ajută şi preţul barilului. Sper să nu se dea iarăşi situaţia peste cap, pentru că e foarte volatilă. Dacă s-ar stabiliza preţul barilului, cred că s-ar stabilize şi preţurile interne”, a afirmat Irineu Darău, marţi, la Euronews.

Ministrul a subliniat că autoritățile monitorizează constant evoluția pieței și că noi măsuri ar putea fi luate în funcție de dinamica prețurilor la combustibili și de resursele bugetare disponibile.

El a explicat că prețul petrolului are un rol central în evoluția prețurilor din economie. Acesta a arătat că, în ultimele zile, s-a observat o scădere a cotațiilor, ceea ce ar putea contribui la stabilizarea prețurilor interne.

Potrivit acestuia, dacă prețul barilului se stabilizează, există șanse ca și nivelul general al prețurilor din economie să se stabilizeze. În același timp, a avertizat că situația rămâne volatilă și că evoluțiile din piața energetică pot influența rapid economia.

„Acum totul începe de la combustibil şi, cum v-am zis, s-au luat deja măsuri în doi paşi, dar primul pas a fost important. Deşi n-a avut impact imediat la pompă, primul pas, acea ordonanţă de urgenţă a definit situaţia de urgenţa şi a deschis calea pentru măsuri ulterioare. Noi facem analize periodice. Deci, în funcţie de cum evoluează preţul combustibililor, e posibil să se mai ia şi alte măsuri, dar cu datele pe masă şi în functie de bugetul disponibil”, a mai declarat ministrul.

Ministrul a precizat că, în cazul în care prețurile la combustibili vor rămâne ridicate pe termen mai lung, Guvernul va analiza impactul asupra întregii economii și va decide dacă sunt necesare intervenții suplimentare.

„Pentru că, practic, ceea ce s-a luat în al doilea pas ca măsură, a fost ceea ce şi-a permis statul. Bineînţeles că dacă o situaţie extrem de volatilă şi cu preţuri foarte mari la combustibil s-ar extinde pe luni de zile, vom analiza impactul în întreaga economie. Deocamdată intervenim la sursă”, a spus ministrul.

Conform celui mai recent raport al Fondul Monetar Internațional (FMI), economia României este așteptată să crească cu 0,7% în 2026, în scădere față de estimarea anterioară de 1,4%.

Acest ritm este similar cu cel din 2025, când economia a avansat cu 0,7%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), după o creștere de 0,9% în 2024.

În același timp, România a intrat în recesiune tehnică în a doua jumătate a anului trecut, după două trimestre consecutive de scădere economică.

FMI estimează însă că economia românească ar putea reveni în 2027, când ar urma să înregistreze o creștere de 2,5% în ritm anual.