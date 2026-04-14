Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pus în dezbatere publică proiectul de act normativ care stabilește bugetul pentru schema de ajutor de stat din zootehnie.

Pentru anul 2026, suma totală alocată este de sub 280 de milioane de lei, comparativ cu 350,559 milioane de lei cât s-a acordat în 2025. Diferența reprezintă o reducere de peste 20% față de anul anterior.

Potrivit proiectului, fondurile sunt împărțite în două categorii principale. Creditele de angajament sunt stabilite la 137,2 milioane de lei, dintre care aproximativ 39 de milioane de lei sunt destinate speciilor taurine, bubaline, porcine și ecvine, iar peste 98 de milioane de lei merg către ovine și caprine.

În același timp, creditele bugetare ajung la 142,3 milioane de lei. Din această sumă, 39 de milioane de lei sunt alocate pentru bovine, porcine și alte specii, iar peste 103 milioane de lei sunt direcționate către ovine și caprine.

Sumele alocate pentru anul 2026

Tip finanțare Total (lei) Taurine, bubaline, porcine, ecvine Ovine și caprine Credite de angajament 137.201.100 39.044.600 98.156.500 Credite bugetare 142.319.600 39.044.600 103.275.000

În 2025, bugetul alocat prin hotărâre de guvern a fost semnificativ mai mare. Creditele de angajament au fost stabilite la 210 milioane de lei, iar cele bugetare la 237,5 milioane de lei, potrivit agrointel.ro.

Din aceste sume, aproape 70 de milioane de lei au fost direcționate către bovine, porcine și ecvine, iar peste 140 de milioane de lei către ovine și caprine. De asemenea, creditele bugetare au fost mai ridicate pentru toate categoriile, inclusiv pentru sectorul ovin și caprin.

Reducerea propusă pentru 2026 afectează astfel toate segmentele din zootehnie, indiferent de specie.

Sumele alocate pentru anul 2025

Tip finanțare Total (lei) Taurine, bubaline, porcine, ecvine Ovine și caprine Credite de angajament 210.000.000 69.441.000 140.559.000 Credite bugetare 237.500.000 78.375.000 159.125.000

Ajutorul de stat pentru creșterea animalelor este cunoscut de fermieri drept subvenția pentru cărțile de rasă. Aceasta acoperă gestionarea registrelor genealogice și o parte din costurile pentru evaluarea calității genetice sau a randamentului genetic al animalelor.

Schema este reglementată prin Ordonanța de urgență nr. 61/2023, iar finanțarea se face în limita bugetului aprobat Ministerului Agriculturii prin legea bugetului de stat pe anul 2026.

Proiectul de hotărâre de guvern trebuie aprobat de Executiv și publicat în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare. Până la acel moment, documentul rămâne în dezbatere publică, iar forma finală ar putea suferi modificări.