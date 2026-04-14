Ministerul Muncii, Florin Manole, a declarat că nu există în lucru niciun act normativ privind schimbarea vârstei de pensionare sau a pensionării anticipate. Acesta a transmis că persoanele vizate nu au motive de îngrijorare și a făcut apel la calm, explicând că aceste teme sunt deja reglementate prin legislația în vigoare.

Ministrul a arătat că regulile actuale privind pensionarea au fost deja stabilite și agreate cu Comisia Europeană, fiind incluse în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). El a precizat că aceste prevederi reprezintă jaloane deja îndeplinite încă din 2023 și că nu există intenția de a le redeschide, potrivit România TV.

În același context, a explicat că discuțiile despre eventuale modificări au mai apărut și în trecut, inclusiv la finalul anului trecut și la începutul acestui an, însă situația a rămas neschimbată.

„În primul rând, eu îndemn la calm și la liniște pentru că îmi dau seama că pensionarii sau cei care vor să se pensioneze sau care îndeplinesc criterii de pensionare în această perioadă, sunt în mod legitim neliniștiți și vreau să-i liniștesc pentru că în momentul actual nu avem nici un proiect în lucru în Ministerul Muncii. Asta e un lucru. Al doilea lucru, această temă, a vârstei de pensionare și a pensionării anticipate, sunt două teme, de fapt, care sunt deja legiferate, sunt deja agreate cu Comisia Europeană și sunt deja jaloane în PNRR îndeplinite odată cu anul 2023. Așadar, nu vom redeschide jaloane închise din PNRR. A mai fost o altă discuție asta, cred că prin decembrie, a fost reluată iarăși la începutul anului, acum e reluată din nou cu aceeași realitate și anume nu avem niciun act normativ și nu vedem niciun motiv pentru care să redeschidem acel jalon din PNR referitor la pensii, pentru că atât creșterea vârstei de pensionare în acest domeniu, cât și pensionarea anticipată, sunt deja reglementate, sunt teme închise”.

Florin Manole a explicat că tema modificării vârstei de pensionare pentru militari a fost adusă în spațiul public de Ministerul Apărării. Potrivit acestuia, a existat o intenție de analiză a subiectului, însă nu a fost elaborat niciun proiect concret în acest sens.

Ministrul a arătat că au trecut mai multe luni fără ca inițiativa să se materializeze și a precizat că nu înțelege de ce subiectul a fost prezentat public, în condițiile în care nu existau măsuri efective în pregătire. Acesta a spus că discuțiile au generat îngrijorări nejustificate în rândul celor vizați.

Florin Manole a explicat că pensionarea anticipată este deja reglementată prin lege și nu se face automat sau fără condiții. Aceasta depinde de îndeplinirea unor criterii de vechime și este raportată la o vârstă de pensionare care crește treptat, conform legislației în vigoare.

El a subliniat că nu există motive pentru modificarea acestor reguli și că o eventuală intervenție ar putea fi în defavoarea angajaților. În acest context, a arătat că Ministerul Muncii nu are în vedere măsuri care să afecteze negativ persoanele care urmează să se pensioneze.