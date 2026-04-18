SUA nu părăsesc NATO. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că nu există un scenariu realist în care Statele Unite ar putea părăsi Alianța nord-atlantică, în ciuda dezbaterilor politice și a tensiunilor recente din spațiul transatlantic.

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat publicației germane Die Welt și vin într-un moment în care viitorul angajamentului american în NATO a fost intens discutat în spațiul public internațional.

Un punct central al mesajului transmis de Rutte este continuitatea garanțiilor de securitate oferite de Statele Unite Europei.

Potrivit acestuia, așa-numita „umbrelă nucleară” americană rămâne un element fundamental al apărării colective și al echilibrului strategic în Europa, fără indicii că ar fi supusă retragerii sau renegocierii.

Această componentă este considerată esențială pentru descurajarea amenințărilor externe și pentru menținerea stabilității în spațiul euro-atlantic.

Contextul declarațiilor este influențat de pozițiile exprimate de Donald Trump, care a criticat în repetate rânduri nivelul contribuțiilor financiare ale unor state membre NATO.

Acesta a susținut că unele state nu își respectă pe deplin angajamentele de apărare și a pus presiune pe o distribuție mai echilibrată a responsabilităților în cadrul alianței.

Discuțiile au fost amplificate și de tensiuni geopolitice recente, inclusiv legate de securitatea din Orientul Mijlociu și dosare precum Iranul.

Chiar și în scenariul teoretic al unei retrageri, procesul ar fi extrem de dificil.

Conform cadrului legislativ american, o eventuală ieșire din NATO ar necesita aprobarea Senatului SUA cu o majoritate de două treimi, ceea ce face ca o astfel de decizie să fie puțin probabilă din punct de vedere politic.

Mark Rutte a avut recent o întâlnire cu Donald Trump la Casa Albă, unde au fost discutate subiecte sensibile de securitate internațională.

Printre temele abordate s-au aflat utilizarea bazelor militare, operațiuni din zona Strâmtorii Ormuz și rolul unor state aliate precum Spania, Franța și Regatul Unit în misiunile comune de securitate.

În pofida tensiunilor politice și a dezbaterilor privind responsabilitățile financiare ale membrilor, conducerea NATO transmite un mesaj clar de stabilitate.

Declarațiile lui Mark Rutte subliniază că parteneriatul transatlantic rămâne funcțional, iar angajamentul Statelor Unite în cadrul alianței continuă să fie considerat un element central al securității globale.