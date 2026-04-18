Autoritățile iraniene au anunțat că vor limita din nou tranzitul navelor prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice din lume, pe fondul acuzațiilor la adresa Statelor Unite privind încălcarea armistițiului.

Potrivit informațiilor transmise de CNN, armata iraniană acuză Washingtonul de „încălcări repetate ale încrederii”, în timp ce blocada navală asupra porturilor iraniene rămâne în vigoare.

Inițial, ministrul de Externe, Abbas Araghchi, a transmis că strâmtoarea rămâne deschisă traficului maritim. Ulterior însă, presa de stat a anunțat o schimbare de poziție.

Tranzitul navelor se desfășoară acum sub ”supravegherea completă a forțelor armate iraniene”, iar accesul poate fi restricționat dacă blocada americană continuă.

Un purtător de cuvânt al armatei iraniene a confirmat că doar un număr limitat de nave mai pot traversa zona.

Teheranul a permis trecerea unui ”număr limitat de petroliere și nave comerciale”, în timp ce restul tranzitului este strict controlat.

Oficialul iranian a lansat acuzații directe la adresa SUA:

”Din păcate, americanii, prin încălcările repetate ale încrederii care fac parte din istoricul lor, continuă să comită acte de piraterie și furt maritim sub pretextul unei blocade”.

În acest context, controlul asupra strâmtorii este din nou ”sub gestionarea strictă și controlul forțelor armate iraniene”.

Mesajul cel mai dur a venit din partea președintelui Parlamentului iranian, care a avertizat că situația se poate agrava rapid.

„Cu continuarea blocadei, Strâmtoarea Ormuz nu va rămâne deschisă”, a scris Qalibaf pe platforma X.

Acesta a precizat că tranzitul va fi permis doar pe „rutelor desemnate” și cu „autorizarea Iranului”.

Qalibaf a criticat și declarațiile liderului american, acuzându-l de informații eronate.

El a susținut că Trump ar fi făcut „șapte afirmații false într-o oră” despre situația din Strâmtoarea Ormuz și negocierile bilaterale.

Mesajul transmis de oficialul iranian a fost extrem de dur și în ceea ce privește perspectivele negocierilor:

„Cu aceste minciuni nu au câștigat războiul și, fără îndoială, nici în negocieri nu vor realiza nimic”.

Totodată, acesta a subliniat că evoluțiile reale din teren vor dicta viitorul rutei energetice:

„realitatea de la fața locului, nu de rețelele de socializare”.

În timp ce unii oficiali transmit mesaje dure, alții încearcă să tempereze situația.

Ministrul de Externe iranian a afirmat că strâmtoarea rămâne deschisă, însă această poziție a fost nuanțată ulterior de purtătorul de cuvânt al ministerului, Ismail Bagaei.

Acesta a precizat că navele vor putea tranzita zona doar „pe ruta stabilită de Iran și în coordonare cu autoritățile iraniene competente”.

În același timp, Bagaei a avertizat că Iranul va reacționa dacă presiunile continuă.

Teheranul va „lua măsurile necesare ca răspuns”.

De partea cealaltă, Donald Trump a transmis că blocada navală asupra porturilor iraniene va continua până la încheierea unui acord cuprinzător.

Primele discuții dintre cele două părți, desfășurate la Islamabad, nu au produs rezultate concrete, iar calendarul unor noi negocieri rămâne incert.

Strâmtoarea Ormuz rămâne unul dintre cele mai sensibile puncte ale economiei globale, prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul mondial.

Orice restricție sau blocaj în această zonă poate declanșa creșteri rapide ale prețurilor la energie și poate afecta lanțurile de aprovizionare la nivel global.