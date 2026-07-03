Bursele din Asia-Pacific, pe creștere după revenirea acțiunilor din sectorul tehnologic
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Piețele bursiere din regiunea Asia-Pacific au evoluat pe plus în tranzacțiile de vineri după-amiază, după ce au recuperat pierderile din prima parte a ședinței. Evoluția a fost susținută de revenirea acțiunilor companiilor din sectorul tehnologic, în timp ce piețele americane sunt închise cu ocazia Zilei Independenței.
Principalii indici bursieri din Asia au recuperat pierderile din debutul ședinței
În tranzacțiile de vineri după-amiază, indicele Nikkei 225 din Japonia urca cu 1,36%, iar Topix înregistra un avans de 1,17%.
În Coreea de Sud, indicele Kospi avansa cu 4,65%, în timp ce indicele Kosdaq era în scădere cu 1,68%.
Indicele S&P/ASX 200 din Australia câștiga 1,39%.
În Hong Kong, indicele Hang Seng urca cu 1,57%, iar indicele CSI 300 din China continentală înregistra un avans de 1,15%. În Taiwan, indicele Taiex era în creștere cu 0,2%.
Piețele din Statele Unite sunt închise vineri cu ocazia Zilei Independenței, transmite CNBC.
Ședința precedentă de la New York s-a încheiat cu evoluții mixte
În ședința de joi, indicele Dow Jones Industrial Average a închis la un nou nivel record, după publicarea raportului privind piața muncii din luna iunie, care a alimentat așteptările investitorilor privind posibile reduceri ale dobânzilor de către Rezerva Federală.
Dow Jones a câștigat 594,83 de puncte, respectiv 1,14%, și a închis la 52.900,07 puncte, după ce în timpul ședinței a atins și un nou maxim intraday de 52.903,85 puncte.
Indicele S&P 500 a încheiat aproape neschimbat, la 7.483,24 puncte, în timp ce Nasdaq a scăzut cu 0,8%, până la 25.832,67 puncte.
Scăderea Nasdaq a fost influențată de evoluția negativă a companiilor din sectorul semiconductorilor. ETF-ul VanEck Semiconductor a pierdut 4,5%, în condițiile în care acțiunile Teradyne au scăzut cu 13,6%, cele ale KLA cu 11,5%, Nvidia cu 1,4%, iar Micron cu 5,5%.
Acțiunile companiilor din tehnologie au revenit puternic în Coreea de Sud și Hong Kong
În Coreea de Sud, acțiunile SK Hynix au recuperat pierderile din debutul ședinței și au ajuns să înregistreze o creștere de aproximativ 10%.
Și Samsung Electronics și-a extins avansul din prima parte a zilei, acțiunile companiei urcând cu peste 8%.
Creșterile celor două companii au împins indicele Kospi la un avans de peste 6% în timpul ședinței, ceea ce a determinat activarea mecanismului de întrerupere temporară a tranzacțiilor, cunoscut sub denumirea de „sidecar”.
Raliul acțiunilor din sectorul tehnologic s-a extins și la Bursa din Hong Kong. Knowledge Atlas, compania listată care dezvoltă Zhipu, urca cu aproape 10%, iar Manycore Tech câștiga aproximativ 8%.
În Japonia, producătorul de memorii Kioxia, care pierdea aproape 12% la deschiderea ședinței, a revenit ulterior pe creștere și avansa cu peste 7% în tranzacțiile de după-amiază.
Kuaishou a anunțat o investiție de aproape 2,8 miliarde de dolari în divizia sa de inteligență artificială
Acțiunile Kuaishou Technology au urcat cu aproape 7% la deschiderea ședinței de tranzacționare din Hong Kong, înainte de a reduce din câștiguri și de a se tranzacționa cu aproximativ 0,75% peste nivelul anterior.
Evoluția a venit după ce compania a anunțat o injecție de capital de aproape 2,8 miliarde de dolari în subsidiara sa de inteligență artificială, Kling AI, investiție susținută și de grupul Tencent.
Compania din Beijing a publicat detaliile finanțării într-un document transmis autorităților de reglementare după închiderea ședinței de joi. Potrivit Bloomberg, Kuaishou urmărește o evaluare de aproximativ 15 miliarde de dolari pentru divizia Kling AI.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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