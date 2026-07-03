Bursele din Asia-Pacific, pe creștere după revenirea acțiunilor din sectorul tehnologic

Piețele bursiere din regiunea Asia-Pacific au evoluat pe plus în tranzacțiile de vineri după-amiază, după ce au recuperat pierderile din prima parte a ședinței. Evoluția a fost susținută de revenirea acțiunilor companiilor din sectorul tehnologic, în timp ce piețele americane sunt închise cu ocazia Zilei Independenței.

În tranzacțiile de vineri după-amiază, indicele Nikkei 225 din Japonia urca cu 1,36%, iar Topix înregistra un avans de 1,17%.

În Coreea de Sud, indicele Kospi avansa cu 4,65%, în timp ce indicele Kosdaq era în scădere cu 1,68%.

Indicele S&P/ASX 200 din Australia câștiga 1,39%.

În Hong Kong, indicele Hang Seng urca cu 1,57%, iar indicele CSI 300 din China continentală înregistra un avans de 1,15%. În Taiwan, indicele Taiex era în creștere cu 0,2%.

Piețele din Statele Unite sunt închise vineri cu ocazia Zilei Independenței, transmite CNBC.

În ședința de joi, indicele Dow Jones Industrial Average a închis la un nou nivel record, după publicarea raportului privind piața muncii din luna iunie, care a alimentat așteptările investitorilor privind posibile reduceri ale dobânzilor de către Rezerva Federală.

Dow Jones a câștigat 594,83 de puncte, respectiv 1,14%, și a închis la 52.900,07 puncte, după ce în timpul ședinței a atins și un nou maxim intraday de 52.903,85 puncte.

Indicele S&P 500 a încheiat aproape neschimbat, la 7.483,24 puncte, în timp ce Nasdaq a scăzut cu 0,8%, până la 25.832,67 puncte.

Scăderea Nasdaq a fost influențată de evoluția negativă a companiilor din sectorul semiconductorilor. ETF-ul VanEck Semiconductor a pierdut 4,5%, în condițiile în care acțiunile Teradyne au scăzut cu 13,6%, cele ale KLA cu 11,5%, Nvidia cu 1,4%, iar Micron cu 5,5%.

În Coreea de Sud, acțiunile SK Hynix au recuperat pierderile din debutul ședinței și au ajuns să înregistreze o creștere de aproximativ 10%.

Și Samsung Electronics și-a extins avansul din prima parte a zilei, acțiunile companiei urcând cu peste 8%.

Creșterile celor două companii au împins indicele Kospi la un avans de peste 6% în timpul ședinței, ceea ce a determinat activarea mecanismului de întrerupere temporară a tranzacțiilor, cunoscut sub denumirea de „sidecar”.

Raliul acțiunilor din sectorul tehnologic s-a extins și la Bursa din Hong Kong. Knowledge Atlas, compania listată care dezvoltă Zhipu, urca cu aproape 10%, iar Manycore Tech câștiga aproximativ 8%.

În Japonia, producătorul de memorii Kioxia, care pierdea aproape 12% la deschiderea ședinței, a revenit ulterior pe creștere și avansa cu peste 7% în tranzacțiile de după-amiază.

Acțiunile Kuaishou Technology au urcat cu aproape 7% la deschiderea ședinței de tranzacționare din Hong Kong, înainte de a reduce din câștiguri și de a se tranzacționa cu aproximativ 0,75% peste nivelul anterior.

Evoluția a venit după ce compania a anunțat o injecție de capital de aproape 2,8 miliarde de dolari în subsidiara sa de inteligență artificială, Kling AI, investiție susținută și de grupul Tencent.

Compania din Beijing a publicat detaliile finanțării într-un document transmis autorităților de reglementare după închiderea ședinței de joi. Potrivit Bloomberg, Kuaishou urmărește o evaluare de aproximativ 15 miliarde de dolari pentru divizia Kling AI.