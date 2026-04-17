Ucraina face un pas decisiv pe scena diplomatică internațională, exprimându-și disponibilitatea pentru o întrevedere istorică între președintele Volodimir Zelenski și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.

Ministrul de Externe ucrainean, Andrii Sîbiha, a confirmat că Ucraina este pregătită pentru o astfel de întâlnire pe teritoriul Turciei, propunând însă un format extins care să includă medierea președintelui Recep Tayyip Erdogan și participarea președintelui american Donald Trump, scrie Ukrainska Pravda.

Conform oficialului de la Kiev, acest mesaj a fost deja transmis partenerilor turci, subliniind rolul strategic pe care Ankara îl joacă în eforturile de pace din regiune.

Această deschidere vine ca un contrast față de propunerile repetate ale Moscovei, care a insistat ca orice discuție directă să aibă loc în capitala Rusiei.

Despre aceste invitații, Andrii Sîbiha a spus că sunt „inacceptabile”.

Volodimir Zelenski a respins și el categoric invitațiile de a merge la Moscova, considerându-le manevre de amânare și blocare a dialogului real.

„Partenerii noștri americani ne-au informat că Putin m-a invitat la Moscova. Cred că, dacă doriți să împiedicați întâlnirea, ar trebui să mă invitați la Moscova”, a punctat Zelenski.

În cadrul unui discurs susținut la Beijing pe 3 septembrie 2025, Vladimir Putin spunea că președintele american Donald Trump i-a cerut să poarte discuții cu Zelenski.

„Donald m-a întrebat dacă este posibil să se organizeze o astfel de întâlnire. I-am răspuns că da, este posibil. În cele din urmă, dacă Zelenski este pregătit, să vină la Moscova. O astfel de întâlnire va avea loc”, a declarat Vladimir Putin.

Anterior, în discursul său, liderul rus a subliniat că „nu a exclus niciodată” o întâlnire cu Zelenski, dar s-a întrebat dacă o astfel de întâlnire are „vreun sens”.

În paralel cu eforturile diplomatice, presiunea militară rămâne o prioritate critică pentru aliații occidentali. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a lansat un apel urgent către statele membre, cerându-le să nu lase Ucraina în plan secund și să accelereze asistența militară.

În cadrul unei reuniuni la Berlin a Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, Rutte le-a cerut aliaților să nu „piardă din vedere Ucraina” și a stabilit un obiectiv financiar ambițios pentru anul curent: 60 de miliarde de dolari (aproximativ 51 de miliarde de euro) destinați securității.

Rutte a insistat asupra necesității unui sprijin „neîntrerupt”, avertizând că orice ezitare poate costa scump pe frontul de luptă.

„Trebuie să fim atenţi că suntem capabili să asigurăm un sprijin neîntrerupt pentru Ucraina”, a afirmat Mark Rutte.

Declarația sa a fost făcută în deschiderea unei reuniuni la Berlin a Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, grup ce reuneşte ţările care susţin militar Ucraina în războiul cu Rusia, majoritatea ţări europene.

Totodată, Mark Rutte le-a mai cerut aliaților să „investească mai mult pentru a atinge obiectivul de 60 de miliarde de dolari pentru sprijinul în materie de securitate şi apărare pentru Ucraina în acest an”.