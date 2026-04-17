Generalul a precizat într-un interviu acordat publicației The Times că administrația din SUA tratează aceste evoluții din Rusia cu mare îngrijorare, având în vedere impactul potențial asupra infrastructurii spațiale internaționale. O astfel de armă ar putea afecta sau distruge sateliții aflați pe orbita joasă a Pământului, ceea ce ar putea provoca perturbări majore la nivel global.

El a explicat că Moscova ar putea încerca să reducă diferența de capacitate militară față de Statele Unite și NATO, în special în domeniul armamentului convențional, apelând la metode alternative, inclusiv neutralizarea infrastructurii spațiale a adversarilor.

„Rusia rămâne o putere spațială sofisticată și continuă să investească în arme capabile să opereze în acest domeniu”, a susținut Whiting.

Oficialul american nu a oferit detalii despre sursele informațiilor prezentate.

Dacă aceste planuri ar fi confirmate, ele ar reprezenta o încălcare gravă a Tratatului privind spațiul cosmic, la care Rusia este semnatară.

În același timp, Washingtonul acuză Moscova de acțiuni tot mai agresive în spațiu, inclusiv bruiaj constant al comunicațiilor prin satelit și al sistemelor GPS, fenomene care pot afecta inclusiv aviația civilă.

Pe fondul acestor tensiuni, liderii Uniunii Europene și NATO au discutat despre necesitatea accelerării producției de armament în Europa. Dezbaterile sunt influențate și de incertitudinile privind angajamentul viitor al Statelor Unite față de alianța transatlantică.

„Trebuie să investim mai mult, să producem mai mult și să facem acest lucru mai rapid”, a transmis von der Leyen, după o întâlnire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Statele europene își întăresc capacitățile de apărare în contextul războiului din Ucraina și al presiunilor venite din partea Washingtonului.

Temerile privind rolul Statelor Unite în NATO au fost alimentate de declarațiile imprevizibile ale lui Donald Trump, care a sugerat posibilitatea retragerii din alianță, nemulțumit de implicarea Europei în conflictul cu Iranul.

Anul trecut, statele membre NATO au convenit să majoreze bugetele de apărare la 3,5% din PIB, însă persistă îngrijorări legate de capacitatea industriei europene de a răspunde cerințelor crescute.

Oficialii NATO au indicat că tema producției industriale va fi centrală la viitorul summit al alianței, programat la Ankara. Mark Rutte a declarat că o Europă mai puternică înseamnă un NATO mai puternic, subliniind importanța cooperării dintre Uniunea Europeană și NATO, creșterii producției de armament, sprijinirii Ucrainei și protejării infrastructurii critice.

Statele Unite cer în continuare ca partenerii europeni să își asume o parte mai mare din responsabilitatea apărării convenționale, pentru ca Washingtonul să se concentreze pe alte amenințări, inclusiv China.

În acest context, statele europene își asumă tot mai mult ideea că protecția oferită de SUA nu mai poate fi considerată garantată în aceeași măsură ca în trecut.

Uniunea Europeană își extinde implicarea în domeniul apărării, deși oficialii NATO avertizează că rolul principal în planificarea militară trebuie să rămână la nivelul alianței, în timp ce UE ar trebui să se concentreze pe sprijin financiar și logistic.

În același timp, alte informații publicate de AFP arată că Rusia dezvoltă o rețea de tineri influenceri care să promoveze susținerea războiului din Ucraina în mediul online. Autoritățile organizează tabere de instruire pentru adolescenți, unde aceștia sunt pregătiți să creeze conținut digital în linie cu mesajele pro-Kremlin și cu o retorică antioccidentală.

De la începutul invaziei Ucrainei din 2022, Moscova a înăsprit controlul asupra spațiului informațional, interzicând criticile la adresa operațiunii militare, restricționând accesul la presa internațională și promovând propriile mesaje în societate.

Sistemul educațional este una dintre principalele direcții ale acestei strategii, potrivit sursei menționate. Programele școlare și manualele au fost modificate pentru a include justificările oficiale ale invaziei, iar militari ruși sunt trimiși în școli pentru a susține prezentări și a încuraja sprijinul elevilor.

În paralel, adolescenții sunt integrați în tabere de instruire în care învață producție de conținut online, utilizarea inteligenței artificiale și tehnici de creștere a audiențelor pe platformele digitale.

La începutul lunii aprilie, peste 120 de adolescenți s-au reunit la Moscova într-o astfel de tabără, unde au participat la cursuri susținute de militari și jurnaliști ai presei de stat. Participanții au fost implicați în activități de creare de conținut și dezvoltare de audiențe online.

„Am constituit o echipă numeroasă de tineri care înţeleg cum să difuzeze valorile statului şi ale organizaţiei noastre”, a declarat Vladislav Golovine, fost soldat devenit lider al unei mişcări de tineret numită „Armata Tinerilor”, potrivit sursei menționate.

În materialele promoționale ale taberelor apar inclusiv momente în care cadeți și instructori participă la demonstrații militare, prezentate într-un mod spectaculos.

O altă organizație implicată în astfel de programe, Mișcarea Pionierilor, organizează concursuri pentru adolescenți, recompensând cele mai populare bloguri și conținuturi cu cele mai multe vizualizări.

Aceste inițiative fac parte dintr-o strategie mai amplă de consolidare a influenței statului în mediul online și de formare a unor creatori de conținut loiali.

Experți internaționali consideră că aceste programe urmăresc refacerea imaginii armatei ruse și consolidarea sprijinului intern pentru război.

Potrivit analistului Keir Giles, tinerii crescuți în Rusia au fost expuși exclusiv unui mediu dominat de ideologia actuală, ceea ce face ca astfel de inițiative să se integreze ușor în realitatea lor.

„Aceşti tineri cu vârste cuprinse între 14 şi 16 ani au crescut într-un mediu în care nu au cunoscut decât putinismul. Aceasta este realitatea lor şi, prin urmare, nu trebuie să ne mirăm că aceste noi încercări de a deschide canale de comunicare reflectă acest lucru”, a explicat Keir Giles pentru sursa menționată.

Președintele Vladimir Putin a susținut în repetate rânduri importanța educației patriotice, afirmând că formarea tinerilor este esențială pentru succesul societății și evocând rolul profesorilor și al comunităților locale în consolidarea valorilor naționale.

„Războaiele nu sunt câştigate de generali, ci de învăţători şi preoţi de la ţară. Educaţia patriotică a tinerilor este esenţială”, a declarat preşedintele rus Vladimir Putin în 2023, preluând un citat atribuit fostului cancelar german Otto von Bismarck (1815-1898).

Organizații precum „Armata Tinerilor” și „Mişcarea Pionierilor”, cu milioane de membri online, au fost reînviate și integrate în această strategie de mobilizare ideologică. Adolescenții participă la ceremonii oficiale și apar în uniforme inspirate din perioada sovietică, în cadrul unor evenimente naționale majore, scrie AFP.