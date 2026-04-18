Economia României traversează o perioadă complicată, marcată de inflație ridicată și incertitudini externe, iar evoluția prețului petrolului joacă un rol esențial în această ecuație. Potrivit unei analize realizate de XTB România, creșterea costurilor energetice poate genera un nou val de scumpiri, cu impact direct asupra populației.

„Economia României se confruntă cu o perioadă cu inflație ridicată, unul dintre principalii factori responsabili fiind volatilitatea prețului petrolului. În aceste condiții, scumpirea petrolului poate pune presiune suplimentară asupra prețurilor interne și poate încetini creșterea economică”, arată Radu Puiu, analist financiar în cadrul XTB România.

Analiza evidențiază o legătură directă între evoluția petrolului și inflația din România. O creștere de 10% a prețului petrolului se reflectă rapid în prețurile interne.

Efectele nu sunt doar imediate, prin scumpirea carburanților, ci se propagă în lanț în economie, afectând costurile de transport și producție.

„Impactul imediat se produce prin prețurile ridicate ale combustibilului la pompă în primul an, urmat de efecte indirecte în următorul an, pe măsură ce costurile de transport și de producție industrială se propagă în lanțul de aprovizionare.”

În scenariile analizate, o creștere puternică a prețului petrolului ar avea efecte semnificative asupra inflației.

„În cazul în care prețul mediu al petrolului Brent ar crește de la 70 de dolari la 100 de dolari pe baril, ar fi generată o majorare de peste 40% a costurilor de achiziție. Astfel, se estimează că această schimbare va adăuga aproximativ 1,29 puncte procentuale la rata anuală a inflației din România”, explică Radu Puiu.

Un scenariu și mai dur ar putea pune presiune pe politica monetară.

„Un scenariu în care petrolul ar putea ajunge la 120 de dolari pe baril evidențiază un risc critic. O astfel de creștere ar putea devia previziunile privind inflația cu până la 1,5 puncte procentuale, cu potențialul de a forța Banca Națională a României (BNR) să adopte o poziție monetară mai drastică.”

Pe lângă petrol, cursul valutar joacă un rol esențial în dinamica inflației. Deși impactul de transmisie s-a redus în timp, acesta rămâne relevant.

„Efectul de „transmisie” a evoluat cu mult de la începutul perioadei de tranziție, când deprecierea monedei avea o rată de transmisie de 60% până la 70%. În contextul actual, aceasta s-a stabilizat la un maxim de 25%, indicând un cadru monetar mai matur și o reziliență crescută a producției interne.”

Totuși, riscurile rămân ridicate în cazul unor fluctuații bruște ale leului.

„Pentru că importurile de energie sunt în mare parte denominate în dolari, orice depreciere bruscă a RON ar accentua efectele negative ale creșterii prețurilor petrolului, creând un „dublu impact” asupra IPC.”

Analiza arată că inflația ridicată nu mai este doar un fenomen temporar, ci o problemă structurală pentru economia României.

„Inflația ridicată diminuează puterea de cumpărare a gospodăriilor, iar într-o economie în care consumul privat este un motor principal, acest lucru duce la o răcire a activității economice.”

În plus, creșterea costurilor afectează direct companiile și investițiile.

„Creșterea costurilor operaționale acționează ca o taxă asupra producției industriale, reducând marjele de profit și descurajând investițiile de capital necesare pentru creșterea pe termen lung.”

Pe termen lung, dependența de evoluțiile externe rămâne un factor major de risc pentru România.

„Calea României către o stabilitate a prețurilor rămâne strâns legată de tendințele energetice globale.”

Mai mult, efectele pot fi vizibile și în creșterea economică.