Investiții strategice în energie pentru România. Unul dintre cele mai importante rezultate ale negocierilor din Statele Unite este obținerea unei finanțări de până la 3 miliarde de dolari pentru retehnologizarea Unității 1 a centralei nucleare de la Cernavodă.

Proiectul este considerat esențial pentru securitatea energetică a României și pentru creșterea ponderii energiei nucleare în mixul național.

În paralel, au fost discutate opțiuni de finanțare pentru Unitățile 3 și 4, inclusiv cu implicarea US EXIM Bank, una dintre instituțiile-cheie în susținerea proiectelor energetice internaționale.

Un alt rezultat concret îl reprezintă o finanțare de 495 de milioane de dolari destinată dezvoltării rețelei de transport gaze naturale și consolidării interconectării regionale.

Aceste investiții vizează creșterea securității aprovizionării și integrarea mai eficientă a României în infrastructura energetică europeană, reducând vulnerabilitățile sistemului național.

”Am obţinut sprijin direct pentru proiectele din Marea Neagră, pentru infrastructura de transport al gazelor şi pentru întărirea rolului României în regiune. În paralel, am securizat o finanţare de 495 de milioane de dolari pentru dezvoltarea reţelei de transport gaze şi interconectare regională”, a mai transmis minsitrul.

Discuțiile purtate de ministrul Energiei au inclus și sprijin pentru proiectele energetice offshore din zona Mării Negre.

Au fost implicate instituții financiare și guvernamentale majore, precum:

Departamentul Energiei al SUA

Banca Mondială

DFC (U.S. International Development Finance Corporation)

MIGA și IFC (grupul Băncii Mondiale)

Obiectivul principal este atragerea de capital și parteneriate pentru proiecte strategice care pot crește independența energetică a României.

Potrivit estimărilor prezentate de oficiali, dezvoltarea Unităților 3 și 4 de la Cernavodă ar putea genera aproximativ 19.000 de locuri de muncă.

De asemenea, extinderea capacităților nucleare ar putea duce la o pondere de aproximativ 33% a energiei nucleare în producția națională de electricitate.

Un alt element important anunțat este obținerea unei derogări OFAC pentru rafinăria Petrotel, valabilă până la 29 octombrie 2026.

Această unitate are un rol strategic în aprovizionarea pieței interne, contribuind semnificativ la producția națională de carburanți. Reluarea activității complete ar putea acoperi integral necesarul de benzină al României și o parte importantă din consumul de motorină și combustibil pentru aviație.

Ministrul Energiei Bogdan Ivan a subliniat că toate aceste demersuri urmăresc trei direcții principale:

reducerea dependenței energetice externe

stabilizarea costurilor pentru consumatori

consolidarea poziției României ca hub energetic regional