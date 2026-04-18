Investiții strategice în energie pentru România. Unul dintre cele mai importante rezultate ale negocierilor din Statele Unite este obținerea unei finanțări de până la 3 miliarde de dolari pentru retehnologizarea Unității 1 a centralei nucleare de la Cernavodă.
Proiectul este considerat esențial pentru securitatea energetică a României și pentru creșterea ponderii energiei nucleare în mixul național.
În paralel, au fost discutate opțiuni de finanțare pentru Unitățile 3 și 4, inclusiv cu implicarea US EXIM Bank, una dintre instituțiile-cheie în susținerea proiectelor energetice internaționale.
”Investiţii de 3.5 miliarde de euro în producţia şi transportul de energie şi gaze naturale, negociate la Washington! În această săptămână am avut întâlniri la cel mai înalt nivel cu Banca Mondială, administraţia americană, Department of Energy, US EXIM Bank, State Department, DFC şi MIGA/IFC pentru a atrage finanţare şi parteneriate pentru cele mai importante proiecte energetice ale României”, a scris, sâmbătă, pe Facebook, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
Un alt rezultat concret îl reprezintă o finanțare de 495 de milioane de dolari destinată dezvoltării rețelei de transport gaze naturale și consolidării interconectării regionale.
Aceste investiții vizează creșterea securității aprovizionării și integrarea mai eficientă a României în infrastructura energetică europeană, reducând vulnerabilitățile sistemului național.
”Am obţinut sprijin direct pentru proiectele din Marea Neagră, pentru infrastructura de transport al gazelor şi pentru întărirea rolului României în regiune. În paralel, am securizat o finanţare de 495 de milioane de dolari pentru dezvoltarea reţelei de transport gaze şi interconectare regională”, a mai transmis minsitrul.
Sprijin internațional pentru proiectele energetice din Marea Neagră
Discuțiile purtate de ministrul Energiei au inclus și sprijin pentru proiectele energetice offshore din zona Mării Negre.
Au fost implicate instituții financiare și guvernamentale majore, precum:
- Departamentul Energiei al SUA
- Banca Mondială
- DFC (U.S. International Development Finance Corporation)
- MIGA și IFC (grupul Băncii Mondiale)
Obiectivul principal este atragerea de capital și parteneriate pentru proiecte strategice care pot crește independența energetică a României.
Potrivit estimărilor prezentate de oficiali, dezvoltarea Unităților 3 și 4 de la Cernavodă ar putea genera aproximativ 19.000 de locuri de muncă.
De asemenea, extinderea capacităților nucleare ar putea duce la o pondere de aproximativ 33% a energiei nucleare în producția națională de electricitate.
Derogare OFAC pentru rafinăria Petrotel
Un alt element important anunțat este obținerea unei derogări OFAC pentru rafinăria Petrotel, valabilă până la 29 octombrie 2026.
Această unitate are un rol strategic în aprovizionarea pieței interne, contribuind semnificativ la producția națională de carburanți. Reluarea activității complete ar putea acoperi integral necesarul de benzină al României și o parte importantă din consumul de motorină și combustibil pentru aviație.
Ministrul Energiei Bogdan Ivan a subliniat că toate aceste demersuri urmăresc trei direcții principale:
- reducerea dependenței energetice externe
- stabilizarea costurilor pentru consumatori
- consolidarea poziției României ca hub energetic regional
”În acelaşi timp, am obţinut derogarea OFAC pentru rafinăria Petrotel până la 29 octombrie 2026. Petrotel asigură 21% din producţia naţională, iar odată cu repornirea rafinăriei ne putem acoperi integral necesarul de benzină, peste 60% din consumul de motorină şi o parte importantă din consumul de combustibil pentru aviaţie”, a mai precizat ministrul.
