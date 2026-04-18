Oficialii Pentagon au început discuții cu giganții auto Ford Motor și General Motors pentru a analiza posibilitatea producerii unor componente militare, în contextul creșterii presiunii asupra industriei de apărare, potrivit informațiilor publicate de The New York Times.

Scopul este accelerarea producției și reducerea costurilor pentru echipamentele militare, într-un moment în care cererea depășește capacitatea actuală de livrare.

Discuțiile sunt, însă, într-un stadiu incipient și vizează exclusiv componente, nu sisteme de armament complete. Deocamdată, nu există proiecte concrete în negocieri.

Inițiativa vine pe fondul conflictului cu Iranul și al sprijinului militar acordat Ucrainei, care au redus semnificativ stocurile americane de armament.

Potrivit estimărilor, refacerea rezervelor de muniții utilizate intens în ultimele săptămâni, inclusiv interceptoare Patriot, ar putea dura chiar și cinci ani.

„Trăim pe timp împrumutat”, a declarat John Ferrari, general-maior în retragere și expert la American Enterprise Institute. „Rușii, chinezii, iranienii – toată lumea știe că nu avem suficiente muniții”.

Strategia amintește de perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, când industria auto americană a fost mobilizată pentru producția militară.

Atunci, companiile din Detroit au contribuit la ceea ce președintele Franklin D. Roosevelt a numit „arsenalul democrației”.

Un exemplu emblematic este fabrica Willow Run, unde Ford Motor producea bombardiere B-24 Liberator într-un ritm impresionant – până la un avion pe oră.

Discuțiile reflectă strategia administrației Donald Trump de reformare a sistemului de achiziții militare, criticat pentru costuri ridicate și ritm lent.

În ianuarie, președintele american a semnat un ordin executiv care vizează penalizarea companiilor de apărare care nu își extind capacitățile de producție.

De asemenea, secretarul Apărării Pete Hegseth a propus utilizarea componentelor disponibile pe piața comercială pentru a evita întârzierile și costurile ridicate ale sistemelor militare tradiționale.

Specialiștii consideră că sectorul auto poate aduce un avantaj major prin:

producția în masă;

optimizarea costurilor prin inginerie;

experiența în livrarea constantă de piese standardizate.

Foster Ferguson, vicepreședinte la Stratasys, susține că liniile de producție auto pot fi adaptate pentru fabricarea componentelor militare.

„Pentagonul aduce un sentiment de urgență în modernizarea și extinderea producției de apărare”, a declarat acesta. „Industria auto poate avea o contribuție semnificativă datorită expertizei în economiile de scară”.

Armata americană analizează deja utilizarea imprimării 3D pentru producția de piese, inclusiv pentru sisteme mai vechi.

Compania Stratasys a fost selectată recent pentru un program pilot militar care vizează accelerarea certificării componentelor fabricate prin această tehnologie.

În ciuda avantajelor, există provocări importante. Multe sisteme de armament necesită componente speciale, dificil de produs prin metode comerciale sau imprimare 3D.

În plus, unele materiale esențiale, inclusiv metale rare, sunt controlate sau procesate în proporție semnificativă în China, ceea ce complică lanțurile de aprovizionare.

Un alt obstacol major este adaptarea cerințelor militare la capacitățile industriei auto. Dacă specificațiile nu vor fi simplificate, producția nu va putea fi accelerată semnificativ.