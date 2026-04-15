Eurodeputatul Siegfried Mureșan a anunțat miercuri, 15 aprilie 2026, că în Comisia pentru Bugete a fost adoptat raportul privind viitorul buget multianual al Uniunea Europeană pentru perioada 2028–2034, document pe care îl coordonează în numele Parlamentul European.

Potrivit acestuia, raportul prevede solicitarea unei creșteri cu 47% a fondurilor alocate agriculturii, comparativ cu propunerea inițială a Comisia Europeană. Documentul introduce fonduri dedicate politicii de coeziune, element absent din propunerea prezentată în iulie 2025.

În ansamblu, raportul susține un buget total mai mare cu 10% față de varianta inițială a Comisiei, până la valoarea de 1,79 trilioane de euro. Mureșan a explicat că forma adoptată păstrează aspectele considerate pozitive din propunerea Comisiei și corectează inițiativele care ar fi putut diminua alocările pentru beneficiari.

Eurodeputatul a precizat că raportul sprijină creșterea fondurilor pentru apărare și consolidarea economiei europene, în contextul provocărilor globale, dar fără a afecta prioritățile tradiționale, precum agricultura și coeziunea. Acesta a subliniat că cele două politici trebuie să rămână separate pentru a asigura claritate și predictibilitate, în opoziție cu ideea comasării lor într-un singur fond.

Raportul urmează să fie supus votului în plenul Parlamentului European pe 29 aprilie. Odată adoptat, acesta va deveni mandatul oficial pentru negocierile cu Comisia Europeană și Consiliul privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene.

✅ Raportul adoptat astăzi va fi supus votului în plenul Parlamentului European în data de 29 aprilie. Odată adoptat și de plen, acesta va deveni mandatul oficial pentru negocierile conduse de mine cu Comisia Europeană și Consiliul privind adoptarea viitorului Buget multianual al Uniunii Europene 2028–2034”, este mesajul lui Mureșan.

Comisia pentru Bugete are responsabilitatea de a defini poziția Parlamentul European în domenii esențiale ale Uniunea Europeană, precum bugetul multianual și bugetul anual. Importanța acesteia a crescut odată cu extinderea prerogativelor Parlamentului în materie bugetară.

În același timp, Comisia pentru Bugete monitorizează implementarea bugetului Uniunii și deține atribuții importante în negocierea și aplicarea acordurilor interinstituționale din acest domeniu. De asemenea, aceasta se ocupă de estimarea bugetului Parlamentului, în conformitate cu legislația în vigoare, și participă la aprobarea bugetelor organelor descentralizate ale Uniunii.

În calitate de vicepreședinte al Comisiei pentru Bugete, obiectivul este promovarea utilizării fondurilor europene în domenii care susțin o creștere economică durabilă și crearea de locuri de muncă stabile. Investițiile în infrastructură, cercetare, inovare și dezvoltare sunt considerate esențiale pentru consolidarea competitivității economiei europene la nivel global, potrivit siegfriedmuresan.eu.