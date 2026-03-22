Legenda gimnasticii mondiale, Nadia Comăneci, a vorbit duminică despre impactul performanțelor sale asupra generațiilor tinere și despre lecțiile pe care sportul le oferă în viață, într-un interviu acordat postului Antena 3.

Fosta campioană olimpică a explicat că, în această săptămână, a conștientizat din nou cât de mulți oameni au fost inspirați de imaginea fetiței de 14 ani care, în urmă cu 50 de ani, devenea simbolul perfecțiunii în gimnastică.

Ea a relatat că evenimentul aniversar organizat la Parlamentul European la inițiativa lui Victor Negrescu, împreună cu Agenția Națională pentru Sport, a emoționat-o profund, deoarece i-a oferit ocazia să își revadă parcursul într-un material video condensat.

Campioana a subliniat că succesul nu apare peste noapte, ci este rezultatul muncii constante și al perseverenței, valori pe care le-a învățat încă din copilărie, în România.

Totodată, Nadia Comăneci a explicat că eșecurile sunt inevitabile și necesare pentru progres, iar greșelile pot deschide drumul către curiozitate și curaj.

Ea a dat exemplul copiilor care, dezamăgiți după o zi mai slabă la antrenamente, au vrut să renunțe, dar au fost încurajați de părinți să ia decizii importante într-un moment favorabil, nu sub impulsul unei frustrări de moment.

Fosta sportivă a adăugat că, în gimnastică și în alte discipline, sportivii cad mai des decât reușesc, însă această realitate face parte din procesul normal de formare.

„Acest eveniment aniversar creat de Victor Negrescu împreună cu ANS m-a făcut să lăcrimez. Mi-am văzut toată viaţa într-un clip condensat. Am realizat câtă lume a fost inspirată de fetiţa de 14 ani care făcea ce îi plăcea la paralele, la bârnă. Munca, persevrenţa sunt valori importante, le-am învăţat de la părinţii mei, din România. Toate succesele se întâmplă prin încercări nereuşite. E în regulă pentru toată lumea să greşească, pentru că aşa deschizi cutia curiozităţii şi a curajului. Am văzut copii care mi-au spus că au plecat acasă supăraţi şi au spus că se retrag, dar părinţii le-au spus: Retrage-te într-o zi bună, nu când ai avut o zi proastă. În sport înveţi şi cum să navighezi prin viaţă. În gimnastică şi în alte sporturi, cădem mai multe ori decât avem succese şi asta este ok”, a spus Nadia Comăneci.

La final, marea sportivă le-a trimis și un mesaj românilor.

„Le transmit tuturor îmbrăţişări, sunt onorată de primirile de care am parte şi aici, şi în ţară. Eu vin din România, din acest pământ, de care toţi românii sunt mândri”, a spus Nadia.

Nadia Comăneci a participat, luni și marți, la o vizită oficială la Parlamentul European, alături de o delegație a sportului românesc condusă de președintele COSR, Mihai Covaliu, și de vicepreședintele Agenției Naționale pentru Sport, Thomas Moldovan.

Alături de Nadia Comăneci la Parlamentul European s-au aflat și alte nume mari ale sportului românesc, precum Marian Drăgulescu, Simona Amânar, Cătălina Ponor, Ana Maria Brânză, Marius Urzică sau Andreea Răducan.

Ea a mărturisit că a fost impresionată de atmosfera din instituția europeană și de faptul că a auzit frecvent limba română pe coridoare, considerând că simpla prezență a delegației reprezintă o formă de promovare a imaginii României.

În cadrul vizitei, delegația s-a întâlnit și cu președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, discuțiile concentrându-se asupra rolului sportului în societate și asupra influenței pe care marii campioni o pot avea ca modele pentru noile generații.

Inițiativa deplasării a aparținut europarlamentarului Victor Negrescu, care a urmărit să sprijine dialogul la nivel european și să aducă sportul românesc mai aproape de instituțiile comunitare.

La conferința organizată marți a participat și Roxana Mînzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene.

Vizita a avut loc într-un an simbolic pentru sportul românesc, când se împlinesc cinci decenii de la prima notă de zece obținută de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de vară din 1976, performanță care continuă să inspire generații întregi de sportivi.