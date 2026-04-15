Uniunea Europeană introduce un nou sistem digital de verificare a vârstei. Comisia Europeană a anunțat finalizarea unei aplicații dedicate verificării vârstei utilizatorilor din spațiul online, un instrument conceput pentru a consolida protecția minorilor și pentru a crește responsabilitatea platformelor digitale care operează în Uniunea Europeană.

Noua soluție face parte din aplicarea Regulamentului privind serviciile digitale (Digital Services Act – DSA) și are ca obiectiv limitarea accesului minorilor la conținut și servicii online cu restricții de vârstă.

„Mergem înainte cu viteză maximă și hotărâre către aplicarea regulilor noastre europene, platformele trebuie să răspundă pentru ce fac”, a declarat Ursula von der Leyen într-o conferință dedicată subiectului.

Sistemul este proiectat pentru a permite utilizatorilor să dovedească dacă îndeplinesc vârsta minimă necesară pentru accesarea anumitor tipuri de conținut online, fără a expune date personale inutile.

Aplicația este construită pe principii tehnice moderne și respectă standarde stricte de securitate, incluzând:

protecție avansată a datelor personale și confidențialitate ridicată

compatibilitate cu orice dispozitiv (mobil, tabletă, desktop)

interfață simplificată, ușor de utilizat

arhitectură open-source pentru transparență și audit public

✅ Fully open source pic.twitter.com/EUqHlA3ts0 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 15, 2026

Soluția europeană este destinată în special platformelor care distribuie conținut sau servicii supuse restricțiilor legale de vârstă. Printre acestea se numără: