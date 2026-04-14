Președintele Franței, Emmanuel Macron, ar urma să organizeze joi, 16 aprilie 2026, o videoconferință cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și cu mai mulți lideri europeni. Scopul ar fi să țină lucrurile în mișcare și să pună în continuare presiune pentru a coordona măsuri care limitează accesul tinerilor la rețelele sociale.

Liderii din Italia, Spania, Olanda și Irlanda au confirmat deja că vor participa. Palatul Elysee a transmis că este posibil să se alăture și alți lideri, precum comisarul european pentru suveranitate digitală, Henna Virkkunen.

În Franța se pregătește o lege care ar urma să interzică accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale. Totuși, aceasta mai trebuie discutată în Parlament și aprobată de la Bruxelles ca să poată intra în vigoare în septembrie, așa cum își dorește Emmanuel Macron. Apropiații președintelui au spus că situația este într-un moment important pentru mai multe inițiative deja începute și că, tocmai de aceea, trebuie menținută presiunea. Ei au mai transmis că mai multe țări vor să urmeze exemplul Franței și că scopul este să fie implicate și mai multe.

Palatul Elysee a explicat că vrea să se asigure că instituțiile Comisiei Europene înțeleg clar cât de hotărâtă este Franța și în ce termen vrea să aplice măsura, astfel încât și ele să meargă mai departe în aceeași direcție. Președinția Franceză a subliniat că obiectivul principal este ca toate țările să acționeze împreună și să determine Comisia să țină același ritm. În acest sens, s-a arătat că Bruxelles-ul ar trebui să unifice metodele de verificare a vârstei și să avanseze spre stabilirea unei limite de vârstă comune la nivel european, pentru că în prezent propunerile diferă între 14 și 16 ani.

Subiectul a fost discutat și luni la Palatul Elysee, unde Emmanuel Macron s-a întâlnit cu experți și persoane din domeniul tehnologiei, fără participarea marilor platforme vizate de interdicție. Participanții au vorbit și despre cum poate fi îmbunătățită aplicarea regulamentului european privind serviciile digitale (DSA).

Potrivit Protecției Consumatorilor, pe platforme sociale ca Instagram, TikTok și Facebook apar des poze „perfecte”, care nu sunt realiste. Din cauza lor, multe fete ajung să creadă că nu arată suficient de bine. Asta poate duce la nemulțumire față de propriul corp, lipsă de încredere și chiar probleme mai serioase, cum ar fi depresia sau tulburările alimentare.

Multe adolescente primesc comentarii răutăcioase sau mesaje jignitoare online. Acest tip de hărțuire poate provoca stres, anxietate și tristețe puternică. Pentru că agresorii pot rămâne anonimi și mesajele circulă rapid, situația devine mai greu de controlat.

Statul mult pe telefon și pe rețele poate deveni un obicei greu de controlat. Fetele pot pierde ore întregi derulând postări, ceea ce le afectează școala și concentrarea. În plus, pot începe să evite interacțiunile reale și să devină mai retrase.

Folosirea telefonului înainte de culcare afectează somnul. Lipsa somnului duce la oboseală, nervozitate și dificultăți de concentrare.

De asemenea, verificarea constantă a notificărilor și a aprecierilor poate crea stres și o stare de neliniște.

Comunicarea online nu este la fel de profundă ca cea față în față. Uneori, adolescentele pot simți că nu primesc sprijin real de la prieteni.

Compararea cu alții poate duce la invidie și gelozie, mai ales când viața altora pare „perfectă”.