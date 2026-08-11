Sony și TSMC pregătesc o investiție uriașă în Japonia. Noua fabrică ar putea costa 6,4 miliarde de dolari

Sony și Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) pregătesc o investiție comună de aproximativ 1.000 de miliarde de yeni, echivalentul a 6,4 miliarde de dolari, într-o nouă fabrică din Japonia. Unitatea ar urma să producă senzori de imagine de nouă generație pentru industria auto și robotică, iar producția comercială ar putea începe încă din 2029.

Sony și TSMC poartă discuții pentru înființarea unei companii comune care să opereze noua fabrică de senzori de imagine din prefectura Kumamoto, potrivit informațiilor Bloomberg.

Investiția totală avută în vedere de cele două companii ajunge la aproximativ 1.000 de miliarde de yeni, adică 6,4 miliarde de dolari.

Structura viitoarei companii ar urma să ofere Sony controlul asupra proiectului. Grupul japonez ar deține o participație de 60%, în timp ce TSMC ar controla restul de 40%.

Parteneriatul ar combina experiența Sony în proiectarea senzorilor de imagine cu tehnologia și capacitatea de producție dezvoltate de TSMC, cel mai mare producător de cipuri pe bază de contract din lume.

Noua fabrică ar urma să fie amenajată în cadrul unității de producție construite recent de Sony în orașul Koshi, din prefectura Kumamoto.

Proiectul este orientat către producerea unei noi generații de senzori de imagine destinați în special aplicațiilor din industria auto și robotică.

Sony deține o poziție dominantă pe piața mondială a senzorilor de imagine, cu o cotă de peste 40% în 2026. Compania a intrat însă pe segmentul senzorilor pentru automobile în jurul anului 2012 și se află încă în urma unor competitori pe această piață.

Noua investiție ar putea ajuta grupul japonez să-și consolideze poziția într-un domeniu în care sistemele avansate de vedere devin tot mai importante. Senzorii de imagine sunt utilizați atât de automobile, cât și de roboți pentru a obține informații despre mediul înconjurător.

Planurile actuale prevăd începerea producției comerciale chiar din 2029. Calendarul coincide cu așteptările privind dezvoltarea sistemelor de conducere autonomă și extinderea utilizării roboților industriali în Asia și pe alte piețe.

Alegerea prefecturii Kumamoto vine în contextul în care TSMC și-a construit deja o prezență industrială importantă în această regiune a Japoniei.

Compania operează aici o fabrică importantă de semiconductori și intenționează să adauge o a doua unitate până la sfârșitul anului 2027. Împreună, fabricile ar urma să ajungă la o capacitate de peste 100.000 de plachete de siliciu de 12 inci pe lună, folosind mai multe tehnologii de fabricație.

Japonia a susținut financiar investițiile TSMC din Kumamoto. Autoritățile au promis un sprijin de până la 3,01 miliarde de dolari pentru prima fabrică și alte 4,63 miliarde de dolari pentru cea de-a doua.

În total, sprijinul acordat proiectelor TSMC din Japonia depășește 1.000 de miliarde de yeni, echivalentul a aproximativ 6,32 miliarde de dolari.

Noua investiție realizată împreună cu Sony ar putea fi extinsă dacă proiectul va beneficia de sprijin financiar suplimentar din partea statului japonez.

Proiectul reprezintă pentru Sony un nou pas în strategia de extindere pe piețele senzorilor pentru automobile și robotică. Ambele domenii sunt considerate importante pentru dezvoltarea viitoare a tehnologiilor bazate pe sisteme avansate de vedere.

Reacția investitorilor a fost pozitivă. Acțiunile Sony au urcat cu până la 2,2% după apariția informațiilor privind proiectul, în timp ce titlurile TSMC au înregistrat un avans de 1,7%.

Prin această colaborare, cele două companii urmăresc să își combine avantajele tehnologice și industriale într-o fabrică dedicată unor aplicații pentru care cererea este așteptată să crească odată cu dezvoltarea automobilelor autonome și a roboticii.