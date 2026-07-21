Samsung accelerează investițiile în robotică. Compania va deschide noi centre de cercetare în SUA, China și Japonia

Samsung Electronics a anunțat că va înființa o nouă divizie dedicată roboticii, care va raporta direct directorului executiv al companiei. Prin această reorganizare, grupul sud-coreean urmărește să accelereze dezvoltarea și comercializarea tehnologiilor din domeniu și să transforme robotica într-un nou motor de creștere al afacerii.

Noua divizie, denumită RX (Robotics eXperience), va coordona strategia pe termen mediu și lung în domeniul roboticii, dezvoltarea tehnologiilor esențiale și implementarea proiectelor comerciale. În același timp, aceasta va extinde capacitățile de cercetare și dezvoltare atât în Coreea de Sud, cât și pe plan internațional.

Samsung a anunțat că echipa de strategie pentru robotică va fi condusă de vicepreședintele executiv Lee Dongkun. Acesta a coordonat anterior strategia de robotică în cadrul Hyundai Motor Group, inclusiv direcția de dezvoltare a companiei Boston Dynamics, conform informațiilor publicate de Reuters.

Compania intenționează, de asemenea, să înființeze centre de cercetare în domeniul roboticii în Statele Unite, China și Japonia. Potrivit Samsung, aceste huburi vor avea rolul de a consolida competitivitatea companiei prin valorificarea ecosistemelor locale și a expertizei disponibile în piețele unde tehnologia robotică evoluează rapid.

Noua structură face parte din strategia mai amplă a Samsung de extindere în domeniul roboticii. În cadrul conferinței dedicate rezultatelor financiare din luna ianuarie, compania anunța că își propune să obțină rezultate concrete în afacerea cu roboți umanoizi pe parcursul acestui an.

În luna aprilie, Samsung a transmis că este dispusă să realizeze investiții și achiziții, acolo unde acestea vor fi necesare, pentru a accelera dezvoltarea și comercializarea soluțiilor de robotică. În același timp, compania intenționează să colaboreze cu firme locale pentru dezvoltarea tehnologiilor necesare.

Samsung consideră că progresele tehnologice, inclusiv în domeniul inteligenței artificiale fizice (Physical AI), fac ca dezvoltarea afacerilor din robotică să devină tot mai viabilă din punct de vedere comercial.

Planurile companiei includ dezvoltarea unor roboți umanoizi care să contribuie atât la creșterea productivității, cât și la îmbunătățirea experienței utilizatorilor. Într-o primă etapă, acești roboți vor fi utilizați în unitățile de producție ale companiei, urmând ca, ulterior, utilizarea lor să fie extinsă și în locuințe, precum și în sectorul de retail.