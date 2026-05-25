Gama SENTRON, de soluții Siemens pentru distribuția și protecție energiei de joasă tensiune, include întrerupătoare automate, dispozitive de curent rezidual și soluții de protecție industrială, precum și rezidențială — toate proiectate pentru a oferi vizibilitate în timp real asupra consumului de energie electrică, reducerea pierderilor în rețea, optimizarea costurilor operaționale și conformitatea cu directivele europene privind eficiența energetică. Reflectând poziționarea globală puternică a Siemens, majoritatea producției din Sibiu va fi destinată piețelor internaționale, deservind în același timp și cererea locală.

În comunicarea rezultatelor financiare ale celui de-al doilea trimestru fiscal al 2026 este menționat faptul că Siemens își extinde și mai mult poziția de lider în domeniul inteligenței artificiale industriale. În acest context, crește accentul pe învățarea continuă la nivelul fiecărui angajat, astfel să fie asigurată pregătirea pentru rolurile care necesită calificări specializate.

Noua fabrică reprezintă atât o modernizare, cât și o relocare parțială a operațiunilor existente în Sibiu. Ca parte a acestei transformări, profilurile posturilor evoluează către domenii precum automatizarea industrială, operarea roboților, analiza datelor și competențe digitale avansate. Prin urmare, investim semnificativ în programe de formare internă, astfel încât profilurile profesionale ale colegilor noștri să fie actualizate la solicitările pieței globale.

Spațiile și facilitățile dedicate formării sunt integrate în design-ul fabricii de la bun început. Scopul este să creăm un mediu care să încurajeze învățarea continuă, cu un accent puternic pe automatizare, analiza datelor și tehnologiile digitale. În plus, explorăm parteneriate cu universități și instituții locale de formare din Sibiu, pe care intenționăm să le dezvoltăm în continuare pe măsură ce ne apropiem de faza operațională.

Orașul Sibiu are un ecosistem industrial și academic solid, iar experiența noastră de până acum cu angajații de aici ne dă încredere. Noua fabrică este concepută pentru a sprijini învățarea și dezvoltarea continuă, permițând angajaților să-și valorifice expertiza existentă și să adopte în același timp tehnologii digitale avansate și bazate pe inteligența artificială.

Fabrica din Sibiu face parte din strategia Siemens de a-și consolida rețeaua globală de producție, cu un accent clar pe sustenabilitate, digitalizare și flexibilitate.

Această unitate are un portofoliu specific și este integrată în sistemul de producție global Siemens. Ceea ce pot spune este că noul amplasament din zona industrială vest a Sibiului oferă flexibilitate pentru viitor, cu o infrastructură care să permită o eventuale modificări. Despre replicarea modelului în alte amplasamente din România nu avem anunțuri de făcut.

Fabrica din Sibiu este proiectată să funcționeze într-un mod neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon, susținută de măsuri precum sisteme de iluminat natural și instalarea planificată de panouri fotovoltaice pe acoperiș. Energia generată la fața locului va fi utilizată direct în fabrică, în timp ce orice cerere suplimentară va fi acoperită exclusiv din surse de energie regenerabilă. Aceste aspecte contribuie semnificativ la competitivitatea pe termen lung a fabricii.