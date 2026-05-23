Factura de regularizare apare atunci când există o diferență între consumul estimat facturat anterior și consumul real înregistrat de contor.

În multe situații, furnizorii emit lunar facturi pe baza unui consum estimat. Ulterior, atunci când operatorul de distribuție efectuează o citire reală sau când este preluat indexul real al contorului, se stabilește consumul efectiv.

Dacă estimările au fost mai mici decât consumul real, diferența se adună și apare într-o singură factură de regularizare.

De aici provin multe dintre sumele care îi surprind pe consumatori. Nu este neapărat vorba despre un consum realizat într-o singură lună, ci despre diferențe acumulate pe parcursul mai multor luni.

Cu cât perioada în care au fost utilizate estimări este mai lungă, cu atât valoarea regularizării poate deveni mai mare.

Valoarea ridicată a facturii nu reprezintă, în sine, o dovadă că există o eroare. Dacă indexul real indică faptul că energia electrică sau gazele naturale au fost efectiv consumate, furnizorul are dreptul să factureze diferența dintre consumul estimat și consumul real.

Tocmai de aceea, primul lucru care trebuie verificat nu este suma finală, ci datele care au stat la baza calculului.

Consumatorul ar trebui să compare indexul înscris pe factură cu indexul afișat de contor și să verifice perioada la care se referă regularizarea.

În multe cazuri, explicația este mai simplă decât pare la prima vedere: luni întregi de facturi estimate au fost urmate de o citire reală care a evidențiat consumul acumulat.

Există însă și situații în care o factură de regularizare poate fi contestată. Un prim motiv poate fi neconcordanța dintre indexul înscris pe factură și indexul afișat de contor. Dacă valorile nu corespund, consumatorul are motive să solicite clarificări.

La fel de importantă este verificarea calculelor efectuate de furnizor. Pot exista erori privind perioada de facturare, aplicarea tarifelor sau includerea unor sume care nu ar trebui să apară pe document.

De asemenea, pot apărea probleme dacă sunt calculate penalități pentru facturi deja achitate sau dacă există diferențe care nu pot fi justificate prin datele reale de măsurare.

În astfel de situații, consumatorul are dreptul să ceară explicații și verificări suplimentare.

Uneori disputa nu privește factura în sine, ci modul în care a fost măsurat consumul. Dacă există suspiciuni că aparatul de măsură funcționează defectuos sau înregistrează eronat consumul, poate fi solicitată verificarea acestuia.

Astfel de situații apar uneori după înlocuirea contorului, după efectuarea unor intervenții tehnice sau atunci când consumatorul observă creșteri neobișnuite care nu pot fi explicate prin utilizarea normală a energiei sau gazelor.

În asemenea cazuri, verificarea grupului de măsurare și analiza datelor utilizate la facturare pot clarifica dacă problema provine din consumul efectiv sau dintr-o eventuală eroare tehnică.

Înainte de sesizarea autorităților, consumatorul trebuie să se adreseze furnizorului. Majoritatea companiilor din domeniul energiei și gazelor au proceduri dedicate pentru reclamațiile privind facturarea și consumul.

Solicitarea poate fi transmisă online, prin e-mail, prin poștă sau prin formularele puse la dispoziția clienților. Este recomandat ca reclamația să fie formulată în scris și să fie însoțită de cât mai multe documente relevante.

Fotografiile contorului, copiile facturilor, dovada plăților efectuate și orice alte documente care pot susține reclamația pot deveni importante în procesul de verificare.

În multe situații, furnizorul poate explica modul de calcul al facturii sau poate corecta eventualele erori constatate.

Odată depusă reclamația, furnizorul trebuie să analizeze situația și să transmită un răspuns. Acesta ar trebui să explice modul în care a fost calculată factura și să clarifice aspectele contestate de client.

Din acest motiv, este important ca sesizarea să fie făcută într-o formă care poate fi dovedită ulterior. Păstrarea numărului de înregistrare, a confirmării de primire sau a corespondenței electronice poate fi utilă dacă disputa continuă.

În multe cazuri, explicațiile furnizorului sunt suficiente pentru lămurirea situației. În altele, consumatorul poate considera că răspunsul este incomplet sau neconvingător.

Dacă reclamația este respinsă sau explicațiile oferite nu clarifică situația, există posibilitatea sesizării autorităților competente. Consumatorii pot depune petiții la Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) pentru aspectele care țin de furnizarea energiei electrice și a gazelor naturale.

În anumite situații poate fi sesizată și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), în funcție de natura problemei reclamate.

Aceste instituții pot analiza documentele și pot verifica dacă furnizorul a respectat obligațiile prevăzute de legislația aplicabilă.

Ce trebuie reținut este că multe dintre situațiile neplăcute generate de regularizări pot fi evitate prin transmiterea periodică a indexului autocitit. Atunci când furnizorul primește lunar indexul real, facturile reflectă mai fidel consumul efectiv și se reduc diferențele care pot apărea la regularizare.

În lipsa autocitirii și a citirilor periodice efectuate de operatorul de distribuție, facturile sunt emise pe baza estimărilor, iar diferențele se acumulează până la momentul citirii reale.