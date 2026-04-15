Un nou proiect de tip food hall, dezvoltat în București prin reconversia fostei hale Ford din zona Floreasca, marchează intrarea pieței locale de ospitalitate într-o zonă de concepte integrate. Cu o suprafață de peste 6.000 de metri pătrați și o capacitate de peste 2.000 de locuri, spațiul este anunțat ca fiind cea mai mare dezvoltare de acest tip din Europa de Est, cu deschidere estimată în ultimul trimestru din 2026.

Proiectul aduce împreună restaurante à la carte, concepte quick-service, baruri și zone de retail gourmet, într-un format care se îndepărtează de modelul tradițional de food court. Mixul de operatori include atât branduri internaționale, cât și concepte locale, acoperind o plajă largă de opțiuni culinare — de la preparate accesibile până la oferte din zona premium.

Organizarea spațiului urmărește să atragă un public divers, permițând diferite niveluri de consum, în funcție de buget și context. În același timp, accentul este mutat de la consumul rapid către experiență și socializare, inclusiv prin integrarea unui bar central de mari dimensiuni și a unui program extins, care depășește intervalul obișnuit al centrelor comerciale.

Prin poziționare și concept, proiectul reflectă o schimbare de direcție în industria HoReCa, în care accentul cade tot mai mult pe experiențe complete și pe timpul petrecut în locație. Amplasarea într-o clădire cu valoare istorică și păstrarea elementelor industriale originale contribuie la diferențierea față de spațiile comerciale standardizate.

Unul dintre riscurile frecvent invocate în astfel de proiecte este dominanța brandurilor internaționale în detrimentul operatorilor locali.

Cătălin Gheorghe spune însă că mixul este gândit astfel încât să evite această problemă și să păstreze identitatea gastronomică locală.

„Marketta Food Hall funcționează pe un mix construit strategic, în care operatorii se completează, nu concurează direct. Prezența conceptelor internaționale este limitată pentru a păstra spațiu real operatorilor locali care definesc identitatea gastronomică a României. În același timp, prezența unor branduri precum Em Sherif Cafe și Relais de l’Entrecôte, deja recunoscute la nivel internațional, contribuie la setarea unui standard ridicat și la atragerea atenției din afara pieței locale. Brandurile internaționale validează standardul proiectului, însă nucleul rămâne local. Marketta este o vitrină a potențialului gastronomic românesc, într-un cadru profesionist care oferă șanse egale tuturor operatorilor”, spune Cătălin Gheorghe, fondator și CEO TOMCAT Hospitality pentru Capital.ro.

O altă întrebare esențială ține de poziționarea proiectului: dacă un astfel de spațiu riscă să devină exclusivist, într-un context în care puterea de cumpărare rămâne sensibilă.

Potrivit fondatorului TOMCAT Hospitality, structura ofertei este gândită tocmai pentru a permite accesul unui public cât mai larg.

„Mixul nu este dominat de concepte premium, ci de concepte artizanale. Percepția poate veni din designul interior, care nu este luxos, ci confortabil – am eliminat modelul clasic de food court și am construit un spațiu care încurajează socializarea, într-un ambient coerent. Accesibilitatea este structurală: gherete quick-service (cu produse artizanale), restaurante à la carte, retail gourmet, deserturi și baruri. Clientul poate intra la orice nivel – de la un consum rapid, până la o experiență completă, indiferent de context, de la o felie de pizza de 15 lei până la un preparat de 150 lei. Standardul este ridicat la nivel operațional, de design și experiență, dar punctele de acces sunt multiple. Marketta este un spațiu frecventabil, nu exclusivist”, ne explică fondatorul.

Dincolo de poziționare, proiectul mizează pe un model operațional diferit de cel al centrelor comerciale, unde consumul este orientat spre rapiditate și volum.

Cătălin Gheorghe explică principalele diferențe care țin de spațiu, experiență și modul de operare.

„Diferența este fundamentală – de spațiu, operare și experiență. Marketta nu este într-un mall, ci într-un monument istoric – fosta fabrică Ford din Floreasca. Spațiul are identitate, iar designul valorifică caracterul istoric al clădirii, nu este standardizat. Modelul operațional este complet diferit: servire în veselă reală, posibilitatea de a sta la bar sau la counter, aplicație integrată pentru comenzi inclusiv de la barul central. Consumul de alcool și barul central, gândit ca punct de socializare, schimbă complet dinamica in comparatie cu un food court. Mixul de operatori susține poziționarea, de la concepte locale artizanale la restaurante à la carte și branduri internaționale relevante. Spațiul nu este despre consum rapid, ci despre petrecerea timpului. Programul extins este până la 00:00 în timpul săptămânii și 02:00 în weekend, completat de un speakeasy bar activ până la 04:00, astfel hala devine primul spatiu comercial care acopera acel interval orar dupa 22:00. În esență, food court-ul este funcțional, însă Marketta este o destinație”, spune Cătălin Gheorghe pentru Capital.ro

Un alt punct sensibil pentru proiectele de acest tip este modul în care gestionează risipa alimentară și presiunea pe ambalaje, în special într-un spațiu cu trafic ridicat. Potrivit lui Cătălin Gheorghe, modelul operațional este gândit pentru a controla aceste aspecte încă din faza de organizare.

„Sustenabilitatea este integrată operațional. Pe zona de risipă alimentară, funcționăm cu rețete standardizate, control de stocuri și monitorizare constantă a diferențelor între consum teoretic și real. Toți operatorii sunt integrați într-un sistem comun de control. Ambalajele sunt reduse acolo unde experiența permite, prin servire în veselă reală, iar pentru take-away folosim alternative sustenabile. Modelul nu încurajează consumul bazat pe ambalaj de unică folosință.

Lucrăm activ cu furnizori locali, atât la nivel de operator, cât și prin parteneriate care pot susține volume mari fără compromisuri de calitate”, continuă Cătălin Gheorghe pentru Capital.ro

Într-un context economic volatil, proiectele de amploare din HoReCa sunt expuse la riscuri legate de costuri și gradul de ocupare. Fondatorul TOMCAT Hospitality susține însă că structura proiectului a fost gândită pentru a limita aceste riscuri.

„Am depășit etapa autorizațiilor, având în vedere clasificarea clădirii ca monument istoric, ceea ce a reprezentat unul dintre cele mai importante obstacole ale proiectului. Din perspectiva business planului, acesta este structurat astfel încât să reducă riscurile atât pentru operatori, cât și pentru Tomcat Hospitality, printr-un model operațional eficient și predictibil. În ceea ce privește gradul de ocupare, nu există îngrijorări. Fiind un concept unic în piață, cererea este constantă și depășește capacitatea disponibilă de spații. Costurile pot părea ridicate la prima vedere pentru operatori, însă acestea sunt justificate prin facilitățile comune incluse. În practică, modelul permite optimizarea cheltuielilor, astfel încât costurile totale să fie mai eficiente comparativ cu un centru comercial standard”, spune Cătălin Gheorghe, fondator și CEO TOMCAT Hospitality pentru Capital.ro.

Dezvoltarea accelerată a conceptelor din zona food & beverage ridică și întrebări legate de capacitatea pieței de a absorbi noi proiecte, mai ales pe segmentul premium. În acest caz, pariul este pe diferențiere și pe cererea încă neacoperită.