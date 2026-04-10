Schimbare majoră în hotelurile europene. În 2025, statele membre ale Uniunea Europeană au înregistrat un record de 3,1 miliarde de nopți de cazare, Spania fiind lider cu 366,7 milioane de nopți. În acest context, hotelurile rămân una dintre cele mai utilizate forme de cazare, însă experiența turiștilor se va schimba treptat în următorii ani, până în 2030, când noile reguli vor fi complet implementate.

Schimbarea este reglementată prin Regulamentul (UE) 2025/40, care vizează reducerea ambalajelor de unică folosință și promovarea unui model mai sustenabil de consum, conform 20minutos. Deși actul normativ a intrat deja în vigoare anul trecut, aplicarea sa va fi realizată progresiv începând din 2026, urmând ca hotelurile să fie obligate să renunțe complet la recipientele individuale pentru produse de igienă.

Astfel, sticluțele mici de șampon, gel de duș și alte articole de toaletă, frecvent utilizate și adesea luate acasă de turiști, vor dispărea definitiv din camerele de hotel. În locul acestora, unitățile de cazare vor trebui să instaleze dozatoare reîncărcabile, care nu vor mai putea fi luate de oaspeți, schimbând astfel o practică foarte răspândită în turismul european.

Începând cu 1 ianuarie 2030, aceste recipiente de unică folosință vor fi complet interzise în hotelurile din toate statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv în România. Produsele de igienă precum șamponul, gelul de duș și loțiunile vor fi oferite exclusiv în format reutilizabil, ca parte a strategiei europene de reducere a poluării cu plastic și de promovare a sustenabilității în sectorul turistic.

Uniunea Europeană a decis eliminarea treptată a ambalajelor de unică folosință din plastic folosite în restaurante și spații de servire a mesei, măsură care va modifica semnificativ experiența consumatorilor din mai multe state membre.

Reglementarea vizează sectorul HORECA, care va trebui să adopte soluții reutilizabile sau alternative din hârtie ori materiale biodegradabile. Această tranziție presupune schimbări importante în modul de operare al afacerilor, inclusiv costuri suplimentare, reorganizarea logisticii și adaptarea procesului de servire. În acest context, proprietarii de restaurante ridică deja problema distribuirii costurilor generate de această transformare.

Schimbările nu se limitează doar la restaurante, ci se extind și în sectorul retailului alimentar. În magazinele din Germania, precum Lidl, Rewe sau Edeka, fructele și legumele cu o greutate mai mică de 1,5 kilograme nu vor mai fi comercializate în tăvițe sau ambalaje din plastic.

De asemenea, dozele și sticlele nu vor mai fi grupate folosind ambalaje din același material. Aceste modificări vor influența modul în care arată rafturile și experiența de cumpărături a consumatorilor, iar pentru produsele destinate consumului la pachet există în prezent anumite excepții, însă presiunea pentru reducerea ambalajelor continuă să crească treptat în întreaga Uniune Europeană.

Măsurile promovate la nivelul UE sunt tot mai des criticate pentru impactul lor practic asupra economiei și consumatorilor. Numeroase afaceri, în special cele mici, susțin că tranziția impusă presupune costuri suplimentare, investiții în infrastructură nouă și modificări logistice dificile, ceea ce ar putea afecta competitivitatea pe piață.

În același timp, eliminarea unor soluții considerate simple și accesibile, precum ambalajele de unică folosință, ar putea reduce nivelul de confort al consumatorilor. Criticii avertizează și că o parte din costurile acestor schimbări ar putea fi transferate indirect către clienți, prin prețuri mai mari la produse și servicii.