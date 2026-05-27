Cea mai mare tranzacție de investiții în retail din istoria pieței din România. AFI Europe a achiziționat un portofoliu de șase centre comerciale regionale de la MAS

AFI Europe își extinde puternic prezența pe piața de retail din România după achiziția unui portofoliu de șase centre comerciale regionale de la MAS PLC, într-o tranzacție evaluată la aproximativ 297 de milioane de euro. Colliers a oferit consultanță pentru cumpărător și descrie acordul drept cea mai mare tranzacție de retail din istoria pieței locale și una dintre cele mai importante din Europa de la începutul anului 2026.

AFI Europe, unul dintre cei mai importanți dezvoltatori imobiliari din Europa Centrală și de Sud-Est, a anunțat achiziția unui portofoliu format din șase centre comerciale regionale din România, deținute anterior de MAS PLC.

Tranzacția, evaluată la aproximativ 297 de milioane de euro înainte de ajustări, este considerată cea mai mare tranzacție de investiții în retail realizată vreodată pe piața locală și una dintre cele mai importante tranzacții de retail din Europa în 2026.

Colliers a asistat AFI Europe România pe tot parcursul procesului de achiziție, oferind servicii de consultanță buy-side și Commercial Due Diligence pentru analiza proprietăților și evaluarea potențialului lor pe termen lung.

Portofoliul cumpărat de AFI Europe include:

Prahova Value Centre;

Zalău Value Centre;

Roman Value Centre;

Baia Mare Value Centre;

Sepsi Value Centre;

Bârlad Value Centre.

Centrele comerciale au o suprafață totală închiriabilă de aproximativ 125.500 de metri pătrați și un grad mediu de ocupare de aproape 99%.

Potrivit informațiilor prezentate de Colliers, principalele ancore comerciale sunt hipermarketurile Carrefour, iar printre chiriași se numără retaileri internaționali și locali precum New Yorker, Sinsay, Altex, Jysk, Pepco, CCC, Hervis, C&A și Dr. Max.

Activele au fost dezvoltate și operate de Prime Kapital și dețin certificări verzi EDGE Advanced sau BREEAM Excellent.

Reprezentanții Colliers spun că proiectele incluse în tranzacție ocupă poziții strategice în orașele regionale în care operează și beneficiază de trafic constant și mix solid de chiriași.

„Centrele reprezintă principala sau una dintre cele mai relevante destinații moderne de retail din ariile lor de atracție și beneficiază de un mix solid de chiriași, trafic constant și poziționare strategică. Conceptul este un mix între retail park, hipermarket cu galerie comercială și zonă de food court, care răspunde foarte bine nevoilor consumatorului de proximitate de astăzi.

Performanța și fiabilitatea portofoliului sunt susținute de prezența unor retaileri internaționali de top, care ocupă peste 90% din suprafață și au un istoric de creștere a cifrelor de afaceri de la deschidere”, a explicat Simina Niculița, Head of Retail la Colliers România.

Robert Miklo, Head of Capital Markets la Colliers România, a declarat că această achiziție reprezintă o mutare strategică importantă pentru AFI Europe pe piața locală.

„Este cea mai mare tranzacție din istoria pieței de retail din România și una din cele mai importante din Europa Centrală și de Est din 2026 și până în prezent, precum și o tranzacție cu relevanță la nivel european.

Pentru AFI Europe, aceasta este o nouă mutare strategică în România, similară cu achiziția portofoliului de birouri NEPI din 2020, consolidându-și astfel poziția în segmentul centrelor comerciale open-air și statutul de unul dintre cei mai mari proprietari de spații de retail din țară.

Suntem încântați că am asistat AFI într-o tranzacție de o asemenea anvergură”, a declarat Robert Miklo.

Acesta a precizat și că, pentru Colliers, este a patra tranzacție încheiată în România de la începutul anului, cu un volum total de aproximativ 400 de milioane de euro.

Consultanții Colliers afirmă că interesul pentru retailul regional rămâne ridicat, pe fondul creșterii consumului și al extinderii retailerilor internaționali în orașele secundare și terțiare.

Potrivit companiei, România continuă să aibă un potențial important de creștere comparativ cu economiile vest-europene.

Datele prezentate arată că:

consumul privat per capita în România este de aproximativ 10.500 de euro;

în Germania depășește 23.000 de euro;

în Austria se apropie de 27.000 de euro.

În același timp, România a înregistrat una dintre cele mai rapide creșteri ale consumului din Europa Centrală și de Est în ultimele două decenii.

Între 2000 și 2023, consumul privat per capita a crescut cu aproximativ 9,8% anual, semnificativ peste ritmul economiilor vest-europene.

Colliers susține că piața imobiliară comercială din România a început anul 2026 cu o activitate investițională puternică, pe fondul revenirii interesului pentru active bine poziționate și cu performanțe operaționale solide.

Potrivit datelor companiei, primul trimestru din 2026 reprezintă cel mai bun început de an din ultimul deceniu pentru piața investițională din România, chiar dacă mediul economic și geopolitic rămâne volatil.