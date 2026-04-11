Lanțul de restaurante italiene Tuscolo, extrem de popular în Germania, introduce o schimbare majoră în modul de plată: începând din aprilie, clienții nu vor mai putea achita consumația în numerar.

Toate tranzacțiile vor fi realizate exclusiv cu cardul sau prin metode digitale.

Decizia vine în contextul unei tendințe tot mai evidente în industria HoReCa, unde digitalizarea proceselor este considerată esențială pentru eficiență. Reprezentanții lanțului susțin că eliminarea numerarului contribuie la:

îmbunătățirea standardelor de igienă

reducerea timpilor de așteptare

creșterea nivelului de securitate

În plus, gestionarea plăților electronice este mai simplă și mai transparentă, ceea ce ajută la optimizarea operațiunilor interne.

”De ce aș avea o problemă cu asta? Nu avem nimic de ascuns”, a subliniat managerul general al lanțului de localuri, Esposito Pietro.

Măsura nu a fost primită unanim pozitiv. În mediul online, părerile sunt împărțite. Unii clienți consideră că plata exclusiv cu cardul este un pas firesc spre modernizare, în timp ce alții critică limitarea opțiunilor de plată.

Printre principalele nemulțumiri se numără:

dependența totală de funcționarea POS-urilor

lipsa unei alternative în cazul problemelor tehnice

restrângerea libertății de alegere pentru consumatori

Există și exemple concrete în care aparatele de plată nu au funcționat temporar, ceea ce a creat disconfort clienților.

Chiar dacă tot mai multe afaceri aleg să elimine cash-ul, legislația Uniunii Europene continuă să protejeze utilizarea numerarului. Instituțiile financiare europene susțin menținerea acestuia ca mijloc de plată accesibil pentru toți cetățenii.

Cu toate acestea, experții atrag atenția că accesul la bani lichizi ar putea deveni mai dificil în anumite regiuni, în special în zonele rurale, unde infrastructura bancară este limitată.

Eliminarea plăților cash în restaurantele Tuscolo marchează un pas important spre digitalizare, dar ridică și întrebări legate de libertatea de alegere a clienților.