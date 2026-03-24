Autoritățile române au descoperit o fabrică clandestină de bani în județul Suceava, în cadrul unei operațiuni derulate de polițiști și procurori DIICOT Iași. Gruparea de criminalitate organizată, activă din 2025, producea și distribuia bancnote contrafăcute în România și în țări europene, folosind echipamente sofisticate și materiale speciale aduse din străinătate.

Conform DIICOT, în octombrie 2025, trei cetățeni români și un italian au constituit o rețea de falsificare a banilor, specializată în producerea de euro fals. Liderul grupului, cetățean român, a amenajat un spațiu într-un imobil în construcție pentru imprimarea bancnotelor, achiziționând aparatură performantă și hârtie specială în cantități mari, de ordinul sutelor de kilograme.

Cetățeanul italian, cu experiență internațională în falsificarea de bani, a oferit instruire membrilor grupului și a facilitat distribuția bancnotelor false atât în România, cât și în străinătate.

Rețeaua urmărea extinderea activității în Bulgaria, care a adoptat recent moneda euro. Pe 23 martie 2026, colaborarea dintre autoritățile române și bulgare a dus la o captură impresionantă în Sofia: doi români, doi bulgari și italianul au fost prinși transportând bancnote contrafăcute de 100 euro, în valoare de aproximativ 1.200.000 euro. În același timp, polițiștii au descoperit și 1 kilogram de cocaină, drog de mare risc.

Perchezițiile în România au scos la iveală o fabrică clandestină de bani în județul Suceava, unde au fost confiscate imprimante, componente electronice, hârtie specială și bancnote falsificate de 50 și 100 euro. Autoritățile continuă ancheta pentru a identifica toți membrii rețelei și pentru a stabili modul de operare al grupării.

Identificarea bancnotelor false poate fi o situație delicată, însă acțiunile corecte ale cetățenilor sunt esențiale pentru prevenirea răspândirii banilor contrafăcuți. Reprezentanții Băncii Naționale a României (BNR) subliniază că orice persoană care descoperă sau suspectează că deține bancnote false trebuie să le predea imediat poliției.

„Orice persoană care se află în posesia unei bancnote falsificate sau are suspiciuni asupra autenticității unei bancnote trebuie să se adreseze, de îndată, celei mai apropiate secții de poliție”, au atras atenția reprezentanții BNR.

Potrivit Codului penal, falsificarea monedei – atât bancnote, cât și monede – și punerea acesteia în circulație sunt infracțiuni grave, pedepsite cu închisoare între trei și zece ani, plus interzicerea anumitor drepturi. Aceleași pedepse se aplică și în cazul în care moneda falsificată nu a fost încă pusă oficial în circulație, iar tentativa de falsificare este, de asemenea, sancționată.

Codul penal prevede că punerea în circulație a valorilor falsificate – fie că este vorba despre monede, bancnote, titluri de credit, instrumente de plată sau timbre – se pedepsește la fel ca falsificarea în sine. Primirea, deținerea sau transmiterea acestora pentru circulație constituie, de asemenea, infracțiune.

Legea pedepsește și recircularea banilor falși de către cei care realizează ulterior că aceștia nu sunt autentici, aplicând pedepse reduse la jumătate: închisoare între un an și jumătate și cinci ani. Tentativa de punere în circulație sau repunere în circulație este, de asemenea, sancționată.

În schimb, cei care recirculă bancnote falsificate fără să știe că acestea nu sunt autentice nu riscă sancțiuni penale, subliniază BNR. Singurul risc asociat este acela de a prejudicia alte persoane care intră în posesia banilor falși.

Pentru a evita problemele legale și pierderile financiare, BNR recomandă ca orice bancnotă suspectă să fie predată imediat poliției. Această acțiune contribuie la protejarea economiei și prevenirea răspândirii banilor falși în circulația legală.