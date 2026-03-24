În România, Revolut raportează peste 4,8 milioane de utilizatori persoane fizice, iar segmentul business a înregistrat o creștere de 32% a bazei de clienți.

Grupul Revolut a publicat marți raportul său anual aferent exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2025.

”Revolut a obţinut cele mai bune rezultate de până acum, echilibrând creşterea rapidă cu expansiunea structurală a marjei şi diversificarea profundă a veniturilor”, precizează compania, într-un comunicat de presă.

Grupul Revolut a precizat că această performanță a fost susținută în special de segmentul Revolut Business, care generează aproximativ 16% din veniturile totale. Compania monitorizează 11 linii de produse distincte, fiecare contribuind cu venituri medii de circa 135 de milioane de dolari.

Depozitele totale ale clienților au crescut cu 66%, ajungând la 67,5 miliarde de dolari, în creștere de la 38 de miliarde de dolari în 2024. În același timp, compania a menținut o abordare prudentă în gestionarea activelor, aproximativ 90% dintre acestea fiind plasate în numerar, echivalente de numerar și instrumente de trezorerie.

Portofoliul de credite acordate clienților a înregistrat o creștere de 120% față de anul precedent, până la 2,9 miliarde de dolari, fiind compus în principal din credite personale negarantate, carduri de credit și un portofoliu aflat la început de dezvoltare de credite ipotecare. Această evoluție a contribuit la o majorare cu 23% a veniturilor din dobânzi.

Compania a mai raportat o rentabilitate record, creșterea veniturilor consolidând al cincilea an consecutiv de profitabilitate netă.

Profitul înainte de impozitare a atins 2,3 miliarde de dolari, înregistrând o creștere de 57% față de nivelul de 1,4 miliarde de dolari raportat în 2024.

”Marja profitului a crescut la 38%, faţă de 35% în 2024, reflectând efectul de levier operaţional al modelului de afaceri. Profit net a crescut la 1,7 miliarde dolari, faţă de 1 miliard dolari în 2024”, se mai arată în comunicatul de presă citat. ”2025 a fost un an record în ceea ce priveşte achiziţia de clienţi, însoţit de o creştere semnificativă a frecvenţei cu care utilizatorii şi companiile se bazează pe Revolut pentru activităţile lor financiare de bază. Revolut a adăugat 16 milioane de clienţi noi din retail la nivel global, aducând totalul la 68,3 milioane de clienţi retail până la sfârşitul anului (o creştere de 30%). În mod similar, numărul clienţilor Business a crescut cu 33%, ajungând la 767.000”, anunţă Grupul.

Grupul Revolut a transmis că ritmul de creștere a fost susținut în special în Europa, unde aproximativ unul din cinci adulți activi utilizează în prezent platforma. Aplicația este, potrivit companiei, cea mai descărcată din categoria finanțe, ocupând primul loc în 15 țări, inclusiv România, și poziții de top trei în 26 de state europene.

De asemenea, compania a raportat o creștere de 65% de la an la an a volumului total al tranzacțiilor, până la 1,7 trilioane de dolari, pe fondul unui nivel record de activitate atât în segmentul retail, cât și în cel business.

Grupul Revolut a transmis că cel de-al cincilea an consecutiv de profitabilitate a permis continuarea investițiilor în dezvoltarea de produse utilizate zilnic de clienții din România. Compania a subliniat că diversificarea portofoliului a contribuit la menținerea poziției de cea mai descărcată aplicație financiară din țară pentru al patrulea an la rând.

România a rămas o piață importantă pentru grup, situându-se pe locul al treilea la nivel global după numărul de utilizatori activi lunar, după Regatul Unit și Franța, și având a cincea cea mai mare bază de clienți retail la finalul anului 2025. Baza de utilizatori din România a crescut cu 12%, ajungând la 4,8 milioane, ceea ce corespunde unei rate de penetrare de 27% din populația cu vârsta peste 6 ani.

În primul an complet de activitate al sucursalei locale a Revolut Bank UAB, numărul clienților care utilizează platforma ca bancă principală a crescut cu 15%. În același timp, depozitele totale ale clienților din România, atât retail, cât și companii, au avansat cu 30% față de anul anterior.

Activitatea pe segmentul de creditare a continuat să se dezvolte, portofoliul de credite crescând cu 68% în 2025 comparativ cu 2024, iar numărul creditelor personale acordate a urcat cu 44%. Diversificarea ofertelor a susținut și creșterea cu 111% a soldurilor deținute de clienți în conturi de economii și instrumente de investiții.

La nivel de utilizare, clienții din România efectuează în medie 12 plăți cu cardul lunar, iar 78% dintre tranzacții sunt realizate local. Din totalul plăților, 58% sunt efectuate cu carduri fizice, iar 42% cu carduri virtuale. De asemenea, transferurile de tip peer-to-peer între utilizatori au crescut cu 15% față de 2024, depășind 129 de milioane de tranzacții.

”Revolut Business a înregistrat, de asemenea, o creştere puternică pe piaţa locală, cu o bază de clienţi în creştere cu 32% şi volumul tranzacţiilor mai mult decât dublu (126% faţă de anul precedent). Revolut şi-a consolidat poziţia de bancă digitală de top prin mai multe realizări cheie. Angajamentul său faţă de ţară a fost demonstrat printr-o creştere de 47% a numărului de profesionişti angajaţi la nivel local. Această creştere, coroborată cu o campanie de recrutare de succes, a asigurat poziţia Revolut ca angajator de top, recunoscută în Top 100 Cei Mai Doriţi Angajatori din România (Catalyst, 2025). Poziţia de bancă digitală lider de piaţă a fost completată de recertificarea ca Great Place to Work în 2025 şi de premiul Cea mai bună bancă digitală din România (Euromoney, 2025)”, se mai arată în comunicatul de presă.

Grupul Revolut a început anul 2026 cu progrese importante în zona de reglementare. După lansarea operațiunilor în Mexic în ianuarie 2026, compania a anunțat că în martie 2026 a ieșit cu succes din faza de mobilizare în Regatul Unit.

Această etapă permite furnizarea de servicii bancare pentru cei aproximativ 13 milioane de clienți din Marea Britanie și creează premisele pentru dezvoltarea pe piața din Statele Unite, unde compania a depus în martie 2026 cererea oficială pentru autorizarea unei bănci naționale.

În paralel, Revolut își menține obiectivul strategic de a ajunge la 100 de milioane de clienți până la jumătatea anului 2027, mizând pe un model de afaceri diversificat și rezilient, conceput să susțină creșterea independent de evoluțiile ciclurilor economice.