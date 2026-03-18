Banca digitală europeană Revolut a anunțat oficial lansarea operațiunilor prin intermediul unei sucursale locale în Ungaria. Prin acest pas, instituția financiară își extinde rețeaua de sucursale din Europa și ajunge la zece piețe deservite prin structuri locale, printre care Franța, Irlanda, Italia, Olanda, România, Spania, Germania, Portugalia, Belgia și Ungaria.

Ungaria reprezintă una dintre piețele importante ale companiei în regiunea Europei Centrale și de Est, unde Revolut are peste 2,3 milioane de utilizatori retail. Odată cu noua structură operațională, banca va începe să ofere clienților conturi cu IBAN local, într-un proces implementat treptat.

Potrivit companiei, primii clienți noi care vor utiliza serviciile sucursalei vor beneficia de aceste IBAN-uri locale, iar utilizatorii existenți vor primi informații despre calendarul de migrare către noua entitate.

Sucursala Revolut din Ungaria a finalizat procedurile de înregistrare în octombrie 2025, după ce a fost inclusă în registrul public al instituțiilor financiare al Băncii Centrale Maghiare sub denumirea „Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepe”.

După finalizarea procesului de migrare, conturile clienților retail vor fi administrate direct de această sucursală, în timp ce depozitele vor continua să fie garantate până la valoarea de 100.000 de euro prin Fondul Lituanian de Garantare a Depozitelor.

Revolut Bank operează în prezent pe aproximativ 30 de piețe din Spațiul Economic European și este licențiată și supravegheată de Banca Centrală Europeană și de Banca Lituaniei.

Reprezentanții companiei spun că lansarea sucursalei locale face parte din strategia de a transforma aplicația într-un furnizor principal de servicii bancare pentru utilizatori.

„Debutul operațiunilor ca sucursală locală a Revolut Bank UAB va face posibilă oferirea de conturi IBAN locale clienților noștri, ceea ce reprezintă încă un pas înainte în misiunea noastră de a deveni contul bancar principal preferat de clienții din piața locală. Pentru noi este o prioritate să oferim produse cât mai localizate în fiecare piață unde activăm. „Obiectivul nostru este acela de a ajuta clienții să obțină cât mai mult de la banii lor și să îi ajutăm să obțină un control cât mai bun asupra banilor lor. Fie că este vorba despre stabilirea unor bugete personale sau de preferințele de plată la cumpărături sau de prioritățile lor privind economisirea sau investițiile, Revolut le oferă clienților un întreg ecosistem într-o singură aplicație. Cu ajutorul Revolut, consumatorii reușesc să-și centralizeze și să își optimizeze deciziile financiare, să obțină mai mult de la finanțele personale”, a declarat Gábor Petrás, Country Manager Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepe.

La rândul său, conducerea băncii spune că dezvoltarea din Ungaria reflectă ritmul rapid de creștere al companiei în regiune.

„Am evoluat mult în ultimii ani, ne-am maturizat și, totodată, ne-am transformat dintr-un card de călătorie de încredere pentru utilizatorii noștri într-un ecosistem complet de inovații financiare, cu un portofoliu puternic de produse bancare în centrul ofertei noastre. Ritmul nostru de creștere în Ungaria este, în prezent, unul susținut, iar ambiția noastră este să continuăm pe această cale pentru a deveni unul dintre furnizorii preferați de servicii bancare principale din țară”, a adăugat Joe Heneghan, CEO Revolut Bank.

Introducerea unui IBAN local facilitează operațiuni de bază precum încasarea salariului sau plata facturilor direct din contul Revolut. Alături de serviciile deja disponibile – plăți, economii, investiții sau instrumente de bugetare – compania încearcă să se poziționeze ca o alternativă completă la băncile tradiționale.

Potrivit unui sondaj realizat de Revolut și compania de cercetare Dynata în noiembrie 2025, aproximativ 35% dintre respondenții din Ungaria își propun în 2026 să ia decizii financiare mai inteligente, iar 21% consideră că o aplicație financiară ușor de utilizat este un instrument important pentru gestionarea banilor.

Revolut susține că procesul de migrare către sucursala locală va fi realizat fără schimbări majore pentru utilizatori, iar experiența în aplicație va rămâne aceeași.