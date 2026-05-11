Funcția poate fi utilizată atât între clienții ING Bank, cât și între utilizatori ai altor bănci participante în schema RoPay. Lansarea noii opțiuni vine într-un context de creștere accelerată a plăților instant prin mobil. Prin sistemul RoPay Alias, peste 8,7 milioane de utilizatori din România pot realiza transferuri instant și gratuite folosind doar numărul de telefon.

Dintre aceștia, aproximativ 1,5 milioane sunt clienți ING Bank România, ceea ce înseamnă că peste 17% dintre utilizatorii serviciului național de plăți instant sunt clienți ai băncii.

Noua funcționalitate completează ecosistemul RoPay deja integrat de ING Bank și utilizat inclusiv în parteneriate cu companii precum PPC Energie, Generali și Auchan, pentru tranzacții rapide și sigure.

„Plățile instant prin RoPay fac parte dintr-o schimbare esențială în felul în care oamenii își transferă bani între ei. Vedem cum aceste interacțiuni devin tot mai simple și mai firești. În locul unor procese fragmentate, clienții au astăzi acces la un mod unitar de a trimite și solicita bani, direct din aplicația de mobile banking, în câteva secunde și în condiții de deplin control. ING Bank România susține această evoluție prin integrarea nativă a cererilor de plată prin RoPay direct în Home'Bank , astfel încât transferurile de bani între persoane să fie nu doar rapide și sigure, ci și ușor de folosit în viața de zi cu zi", a spus Roxana Petria, Head of Private Individuals, ING Bank România.

Noua facilitate permite clienților să solicite bani direct din aplicația Home’Bank persoanelor din agenda telefonului care sunt înscrise în serviciul RoPay, inclusiv utilizatori ai altor bănci.

Pentru a folosi funcția, utilizatorii trebuie să intre în aplicația Home’Bank și să urmeze traseul: Plăți → Alte plăți → RoPay / Cereri plată. De acolo pot selecta direct persoanele din agenda telefonului către care vor să trimită solicitarea de plată.

Fiecare utilizator poate trimite până la 7 cereri de plată pe zi, iar fiecare solicitare poate fi adresată către maximum 10 persoane. Cererile rămân active timp de 48 de ore.

Destinatarul primește notificarea direct în aplicația de mobile banking și poate aproba plata imediat sau ulterior. Banii nu sunt retrași automat din cont, transferul fiind efectuat doar după autorizarea solicitării.

Noua opțiune este gândită pentru situațiile frecvente în care o persoană achită o cheltuială comună și trebuie ulterior să recupereze banii de la ceilalți participanți.

Astfel, împărțirea notei la restaurant, organizarea unei vacanțe sau alte cheltuieli comune pot fi gestionate mai simplu printr-un flux digital integrat direct în aplicația bancară.

Reprezentanții ING Bank spun că plățile instant prin RoPay fac parte dintr-o transformare majoră a modului în care oamenii transferă bani între ei.

Banca precizează că noua funcționalitate integrează direct în Home’Bank posibilitatea de a trimite și solicita bani în câteva secunde, într-un mod simplu, sigur și ușor de utilizat în activitățile de zi cu zi.

TRANSFOND, compania care gestionează infrastructura sistemului, consideră că introducerea cererilor de plată reprezintă un pas important pentru simplificarea ecosistemului de plăți din România.

Noua funcționalitate permite folosirea numărului de telefon pentru inițierea solicitărilor de bani și poate fi utilizată atât pentru transferuri între prieteni, cât și pentru plata cumpărăturilor online sau a facturilor în aplicațiile furnizorilor de utilități.

„Extinderea funcționalităților RoPay prin introducerea cererii de plată alături de partenerii noștri de la ING Bank reprezintă un pas esențial în simplificarea ecosistemului de plăți din România. Prin această opțiune, utilizăm numărul de telefon pentru inițierea solicitărilor de plată, oferind consumatorilor o metodă sigură, intuitivă și rapidă de a gestiona transferurile de bani între prieteni, plata cumpărăturilor din magazinele virtuale sau a facturilor în aplicațiile furnizorilor de utilități. Parteneriatul cu ING confirmă angajamentul nostru de a face accesibile pe scară largă plățile digitale moderne, eliminând barierele tradiționale și oferind control total asupra fondurilor în timp real”, a spus Sabin Carantină, Director General TRANSFOND.

ING Bank citează și rezultatele unui studiu realizat de Unlock Research în iulie 2025, pe un eșantion de 1.000 de respondenți din mediul urban. Potrivit cercetării, 95% dintre români afirmă că resimt, într-o anumită măsură, presiunea percepției celor din jur, inclusiv teama de a fi judecați sau lipsa de sprijin în anumite contexte sociale.

Aceste comportamente apar frecvent în situații precum ieșirile în oraș sau vacanțele, unde împărțirea cheltuielilor și recuperarea banilor pot deveni subiecte sensibile.

Un alt studiu realizat de Unlock Research pentru ING Bank, în octombrie 2025, arată că peste 50% dintre respondenți au ținut cont de părerile celor din jur atunci când și-au planificat vacanțele.

În acest context, formulări precum „Îți trimit prin RoPay” sau „Îți cer prin RoPay” sunt prezentate drept soluții digitale simple pentru gestionarea rapidă a banilor între persoane.

RoPay Alias permite transferuri instant și gratuite între persoane fizice folosind doar numărul de telefon, fără introducerea IBAN-ului. Utilizatorii pot identifica destinatarul prin selectarea contactului din agendă sau prin scanarea unui cod QR generat instant.

Sistemul este construit astfel încât codurile QR să poată fi scanate exclusiv prin aplicațiile de mobile banking ale băncilor participante, pentru a asigura un flux securizat de tranzacționare.

Securitatea tranzacțiilor este garantată prin protocoale de autentificare biometrică și tehnologii moderne de criptare integrate direct în aplicațiile bancare, în conformitate cu standardele europene privind operațiunile financiare digitale.