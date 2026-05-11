Gabriela Firea a anunțat că plenul Parlamentului European a adoptat un pachet de măsuri care vizează sprijinirea femeilor din mediul rural prin facilitarea accesului la finanțări europene și dezvoltarea infrastructurii locale.

Potrivit acesteia, noile prevederi urmăresc atât susținerea afacerilor deja existente, cât și stimularea inițiativelor antreprenoriale dezvoltate de femei în agricultură, servicii, meșteșuguri tradiționale sau domenii tehnologice.

Europarlamentarul a explicat că femeile care locuiesc în sate și comune se confruntă adesea cu dificultăți mai mari decât cele din mediul urban, în special din cauza lipsei infrastructurii și a serviciilor publice esențiale.

Potrivit anunțului făcut de europarlamentar, măsurile adoptate permit dezvoltarea unor scheme de sprijin dedicate femeilor antreprenor prin mai multe programe europene importante.

Printre acestea se află Politica Agricolă Comună, programul Orizont Europa și inițiativa Europa Digitală. Prin aceste instrumente financiare, femeile din mediul rural ar putea avea acces mai ușor la granturi pentru dezvoltarea fermelor, modernizarea activităților agricole, digitalizare, inovare sau lansarea unor afaceri noi.

Noile direcții de finanțare ar urma să susțină inclusiv proiecte din zone mai puțin dezvoltate, unde accesul la capital și servicii financiare rămâne limitat.

În ultimii ani, numeroase studii europene au arătat că femeile antreprenor din mediul rural întâmpină dificultăți suplimentare atunci când încearcă să obțină finanțare sau să dezvolte afaceri competitive, în special din cauza infrastructurii deficitare și a accesului redus la educație digitală.

Gabriela Firea a atras atenția că multe dintre problemele cu care se confruntă femeile din mediul rural nu țin doar de lipsa banilor, ci și de accesul dificil la servicii publice.

Potrivit acesteia, transportul insuficient, lipsa creșelor și conexiunile slabe la internet reprezintă bariere reale pentru femeile care vor să lucreze sau să își dezvolte propriile afaceri.

„Femeile din satele noastre sunt inima comunității, asigurând bunăstarea și coeziunea socială. Totuși, ele duc o luptă mult mai grea decât cele din mediul urban. De multe ori, lipsa transportului, a creșelor și accesul limitat la internet sunt bariere care le stau în cale”, a afirmat Firea.

În multe comunități rurale din România, lipsa serviciilor de îngrijire pentru copii și transportul public redus limitează semnificativ posibilitatea femeilor de a lucra sau de a participa la programe de formare profesională.

Pachetul adoptat la nivel european prevede și investiții în infrastructură pentru comunitățile rurale, inclusiv în dezvoltarea rețelelor de internet de mare viteză.

În paralel, vor fi create linii speciale de finanțare pentru femeile care dezvoltă afaceri în domenii STEM – știință, tehnologie, inginerie și matematică.

Potrivit europarlamentarului, obiectivul este creșterea participării femeilor din mediul rural în sectoare economice moderne și reducerea diferențelor dintre regiunile dezvoltate și cele mai puțin dezvoltate.

În ultimii ani, Uniunea Europeană a pus un accent tot mai mare pe digitalizarea comunităților rurale și pe creșterea participării femeilor în industrii considerate strategice pentru economia viitorului.

Un alt punct important al măsurilor aprobate vizează recunoașterea muncii desfășurate de femeile implicate în ferme familiale și afaceri agricole.

Potrivit Gabrielei Firea, multe femei lucrează în exploatații agricole fără să aibă un statut juridic clar, ceea ce le limitează accesul la drepturi sociale și beneficii financiare.

„Multe femei din mediul rural lucrează în ferme familiale fără un statut juridic clar. Recunoașterea oficială le va permite acestora să beneficieze de asigurări sociale, pensii și drepturi de co-proprietate asupra afacerii”, a precizat aceasta.

Noile prevederi includ și obligația colectării datelor defalcate pe criterii de gen, măsură considerată importantă pentru evaluarea reală a contribuției economice a femeilor din comunitățile rurale.

Gabriela Firea susține că diferențele dintre mediul urban și cel rural continuă să fie semnificative în România, iar politicile europene trebuie să contribuie la reducerea acestor decalaje.

„În România, discrepanța dintre urban și rural este încă mare. Prin acest vot, ne asigurăm că nicio femeie nu este lăsată în urmă, indiferent de regiunea în care trăiește”, a mai spus Gabriela Firea.

Europarlamentarul consideră că noile măsuri pot contribui nu doar la dezvoltarea economică a zonelor rurale, ci și la consolidarea independenței financiare a femeilor și la creșterea nivelului de trai în comunitățile locale.