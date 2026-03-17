La 31 ianuarie 2026, datoria externă pe termen lung a ajuns la 181.719 milioane de euro, reprezentând 79,2% din total, în creștere cu 1,3% față de finalul anului 2025.

În același timp, datoria externă pe termen scurt a fost de 47.614 milioane de euro (20,8% din total), înregistrând o scădere de 0,6% comparativ cu 31 decembrie 2025.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a coborât la 11,8% în ianuarie 2026, față de 17,2% în anul anterior. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii a crescut la 7,2 luni, de la 6,0 luni la finalul lui 2025.

Totodată, acoperirea datoriei externe pe termen scurt cu rezervele valutare ale BNR a urcat la 109,6%, comparativ cu 104,8% la sfârșitul anului trecut.

”În luna ianuarie 2026, datoria externă totală a crescut cu 1 986 milioane euro, până la 229 333 milioane euro”, anunţă marţi BNR.

Contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 977 milioane de euro în prima lună a anului 2026, în scădere față de 1,03 miliarde de euro în ianuarie 2025, conform datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

În structură, deficitul balanței bunurilor s-a redus cu 414 milioane de euro, în timp ce excedentul balanței serviciilor a fost mai mic cu 12 milioane de euro. Balanța veniturilor primare a avut o contribuție negativă de 530 milioane de euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 183 milioane de euro, potrivit băncii centrale.

Investițiile directe ale nerezidenților în România au totalizat 429 milioane de euro, comparativ cu 417 milioane de euro în aceeași perioadă a anului trecut. Din această sumă, participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit estimat) au avut o valoare netă de 488 milioane de euro, în timp ce creditele intragrup au înregistrat o valoare netă negativă de 59 milioane de euro.