Economistul Radu Georgescu susține că dezbaterea publică din România se concentrează prea mult pe deficitul bugetar, în timp ce o problemă mult mai serioasă trece aproape neobservată.

„In Romania nu vorbeste nimeni despre cel mai mare pericol economic. Acesta nu este deficitul bugetar”, afirmă Georgescu.

Potrivit acestuia, indicatorul care arată cu adevărat starea economiei este deficitul de cont curent, care reflectă diferența dintre banii care intră și cei care ies din economia unei țări.

„Cel mai mare pericol economic se numeste deficitul de Cont Curent. Acest indicator arata cati bani intra si ies din Romania”, a explicat analistul.

Radu Georgescu spune că datele publicate de Banca Națională a României pentru anul 2025 indică o deteriorare a acestui indicator.

„BNR a publicat raportul pe 2025. Surpriza. Deficitul de Cont Curent a crescut in 2025 comparat cu 2024. In 2025 au iesit din Romania peste 30 miliarde euro”, a scris acesta.

Analistul susține că nivelul deficitului este cel mai ridicat din Uniunea Europeană.

„Este de departe cel mai mare deficit de Cont Curent din Europa”, a mai spus Georgescu.

În postarea sa, Radu Georgescu explică și diferența dintre deficitul bugetar și deficitul de cont curent, folosind exemple din contabilitate.

„Deficitul bugetar este contul de Profit si Pierdere al Romaniei. Corporatistii numesc acest raport P&L”, a explicat el.

Analistul susține că acest indicator poate fi influențat prin diverse metode contabile, în timp ce deficitul de cont curent reflectă fluxul real de bani din economie.

„Contul Curent reprezinta efectiv banii care intra si ies din Romania. Corporatistii numesc acest raport Cash Flow”, afirmă Georgescu.

Radu Georgescu mai spune că unele analize care arată scăderea deficitului bugetar după majorările de taxe ar putea fi incomplete.

„Vad unii care spun cresterile de taxe de anul trecut si anul acesta si-au atins obiectivul deoarece a scazut deficitul bugetar”, a scris analistul.

În opinia sa, alte date economice arată o evoluție negativă.

„Dupa cresterile de taxe, Romania are cea mai mare inflatie din Europa. Romania are cea mai mare scadere a consumului din Europa. Romania are cea mai mare scadere economica din Europa”, susține Georgescu.

În finalul postării, analistul transmite un avertisment privind evoluțiile economice din perioada următoare și îi îndeamnă pe români să acorde mai multă atenție indicatorilor economici.