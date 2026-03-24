Dacia se confruntă cu o reducere semnificativă a vânzărilor pe piața europeană, în condițiile în care datele ACEA indică un declin anual de 23,4% în februarie 2026. În aceeași perioadă, cota de piață a producătorului a coborât la 3,7%, comparativ cu 4,9% în februarie 2025.

Volumul total al înmatriculărilor confirmă această tendință descendentă. În februarie 2026, au fost înregistrate 36.445 de autoturisme Dacia în Europa, în scădere față de cele 47.550 de unități consemnate în aceeași lună a anului precedent. Datele includ statele Uniunii Europene, Marea Britanie și țările din Asociația Europeană a Liberului Schimb.

Contextul general al pieței auto europene arată evoluții mixte în rândul marilor producători. Grupul Volkswagen a raportat o creștere de 2,2%, iar Stellantis a avansat cu 9,5%. În schimb, grupul Renault a înregistrat un recul de 14,3%, iar Ford a consemnat o scădere mai accentuată, de 19,9%.

Pe segmentul vehiculelor electrice, piața a continuat să se reconfigureze. Înmatriculările Tesla au crescut cu 11,8% în februarie, după o perioadă prelungită de declin, în timp ce producătorul chinez BYD a raportat o expansiune rapidă, cu un avans de 162,3% al vânzărilor în Europa.

Dacia continuă să înregistreze pierderi și la nivelul primelor două luni din 2026, unde scăderea anuală a vânzărilor ajunge la 29,3%.

În termeni absoluți, înmatriculările au totalizat 68.252 de unități în ianuarie și februarie 2026, comparativ cu 96.503 unități în primele două luni din 2025. Această evoluție confirmă presiunea competitivă asupra segmentului în care activează producătorul.

La nivelul marilor grupuri auto, situația rămâne diversificată. Stellantis a înregistrat o creștere de 8,2%, în timp ce Renault a scăzut cu 14,7%, Volkswagen cu 1,1%, iar Ford cu 20,3%. În zona vehiculelor electrice, Tesla a consemnat un avans modest de 0,9%, în timp ce BYD a continuat expansiunea accelerată, cu o creștere de 162,7%.

În paralel, piața auto europeană a avut o evoluție ușor pozitivă în februarie, cu 979.321 de autoturisme înmatriculate, în creștere cu 1,7% față de anul anterior. În Uniunea Europeană, avansul a fost de 1,4%, până la 865.437 de unități.

Piața auto din România a înregistrat cel mai sever declin din Europa, atât în februarie, cât și la nivelul cumulului ianuarie-februarie 2026. În februarie, înmatriculările au scăzut cu 24,3%, până la 8.985 de unități, față de 11.850 în aceeași lună din 2025.

La nivelul primelor două luni, scăderea ajunge la 28,9%, cu un total de 16.982 de autoturisme înmatriculate, comparativ cu aproximativ 23.700 în perioada similară a anului trecut. Această evoluție plasează România pe ultima poziție în clasamentul european al dinamicii pieței auto.

În Europa, cererea este susținută în principal de vehiculele electrificate, care includ modele electrice pe baterii, hibride plug-in și hibride clasice. Aproximativ două treimi din vehiculele vândute intră în această categorie.

Schimbările de reglementare privind emisiile de CO2, ajustate recent de Uniunea Europeană și Marea Britanie, reflectă dificultățile industriei de a menține profitabilitatea în fața concurenței globale, în special din partea producătorilor chinezi. Totuși, lansarea de modele electrice mai accesibile și politicile de stimulare contribuie la creșterea acestui segment.

Pe principalele piețe europene, Italia, Spania, Marea Britanie și Germania au înregistrat creșteri ale vânzărilor, în timp ce Franța a consemnat un declin semnificativ. Industria auto europeană rămâne un pilon major economic, cu 13,6 milioane de angajați și o contribuție importantă la ocuparea forței de muncă din Uniunea Europeană.