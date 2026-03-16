Ilie Bolojan a comentat reducerile de personal de la Automobile Dacia, care s-au desfășurat în mai multe etape și au totalizat aproximativ 1.200 de concedieri. Săptămâna trecută, Sindicatul Angajaților Dacia (SAD) a avertizat că aceste concedieri erau o consecință a scăderii producției în 2026 și a pierderii unor proiecte, precum noua Dacia Striker. După comunicatul sindical, producătorul autohton a precizat că procesul de reducere a personalului, inclusiv prin concedieri voluntare, a început în 2025 și s-a finalizat recent.

„Orice reducere de capacitate de producţie, orice pierdere de comenzi la companiile care sunt coloana vertebrală a economiei, în mod evident, înseamnă nişte scăderi, nişte locuri de muncă în minus, nişte salarii bune care se pierd, nişte familii care trebuie să-şi caute alte soluţii. Se pierde din competitivitate, asta într-adevăr mă îngrijorează”, a declarat premierul. „Dacă veţi întreba orice lider politic care s-a întâlnit cu cei de la Dacia-Renault sau cu cei de la Ford, care sunt două companii care practic ţin exporturile noastre pe piaţă, nu cred că vor avea tupeul să nu recunoască că la fiecare întâlnire li s-a spus: dacă nu ne scoateţi această taxă de 1%, avem probleme serioase în interiorul grupurilor noastre pentru că grupurile lansează comenzi de maşini”, a declarat şeful Executivului.

Ilie Bolojan a explicat că, deși în 2026 taxa pe cifra de afaceri pentru marile corporații a fost redusă de la 1% la 0,5%, urmând să fie eliminată complet în 2027, mai multe companii mari din România au continuat să anunțe reduceri de personal, închideri de fabrici sau relocări de proiecte în țări cu competitivitate mai mare. Aceasta a fost și situația la Automobile Dacia.

Mihai Bordeanu semnalase încă de anul trecut că lipsa de predictibilitate fiscală ar putea determina pierderea unor investiții în România. Noile decizii ale Grupul Renault, incluse în planul strategic pe termen mediu „futuREady”, indică faptul că România nu mai este o locație atractivă pentru producția de automobile, noile modele Dacia fiind fabricate în Maroc, Turcia sau Slovenia.

„Că ne place, că ne place, nu suntem singuri în lumea asta şi inclusiv în interiorul grupurilor care au companii în România este o competiţie pentru a prinde comenzi pentru a fabrica un anumit model de maşină într-o ţară sau alta pentru a prinde un contract important şi deci această măsură pe care am luat-o şi pe care eu o susţin cred că va îndrepta lucrurile şi ne va face mai atractivi pentru mari investiţii, că sunt companiile româneşti care vor să se dezvolte sau companiile străine care vor să vină pe aceste pieţe”, a adăugat primul ministru.

Ilie Bolojan a fost întrebat despre evaluarea activității vicepremierului Oana Gheorghiu și a răspuns că aceasta face tot ce este posibil în condițiile existente, menționând că unele contracte sunt blindate. Premierul a explicat că rezultatele depind în mare măsură de performanța managementului companiilor de stat din energie, precum Hidroelectrica, Nuclearelectrica sau Transelectrica. Dacă managementul este performant, situația se îmbunătățește vizibil; dacă nu, lucrurile rămân în forma actuală, a spus Bolojan la Digi24.

Premierul a menționat că, în cazul CFR, există „o oarecare înțelegere”, având în vedere că condițiile de funcționare nu sunt ideale.