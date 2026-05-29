Start-Up Nation 2026. Ultimele ore de înscriere pentru finanțare nerambursabilă de până la 250.000 lei

Sesiunea de înscriere în cadrul programului Start-Up Nation se apropie de final, iar antreprenorii aflați la început de drum mai au un interval foarte scurt pentru a depune cererile de finanțare. Conform informațiilor oficiale, platforma de înscriere rămâne deschisă până la ora 20:00, oferind ultima oportunitate pentru transmiterea aplicațiilor eligibile.

Programul este derulat de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și are ca obiectiv sprijinirea înființării și dezvoltării de noi afaceri în România, prin acordarea de finanțări nerambursabile ce pot ajunge până la 250.000 de lei pentru fiecare proiect aprobat.

În această etapă de înscriere, sunt eligibile societățile comerciale înființate de persoane care au finalizat cursurile de pregătire antreprenorială, condiție obligatorie pentru accesarea finanțării. Aplicațiile se depun exclusiv online, prin platforma oficială a programului, respectiv platforma Start-Up Nation.

După expirarea termenului limită de înscriere, autoritățile vor demara procesul administrativ. Conform calendarului programului, pe data de 4 iunie vor fi publicate listele complete ale aplicanților înscriși, iar sistemul electronic va genera automat numerele RUE aferente fiecărei cereri depuse.

Ulterior, urmează etapa de verificare administrativă și evaluare a eligibilității dosarelor, realizată de instituțiile responsabile din cadrul programului.

Reprezentanții ministerului recomandă tuturor antreprenorilor să verifice cu atenție documentele încărcate în platformă înainte de închiderea sesiunii. Orice eroare sau informație incompletă poate afecta procesul de evaluare și poate duce la respingerea aplicației.

Start-Up Nation rămâne unul dintre cele mai importante instrumente de finanțare nerambursabilă dedicate mediului de afaceri aflat la început de drum, facilitând accesul la capital pentru mii de antreprenori din diverse domenii economice. Programul contribuie direct la crearea de locuri de muncă și la dezvoltarea ecosistemului antreprenorial din România.

Prin susținerea investițiilor inițiale și a proiectelor inovatoare, schema de finanțare continuă să fie un pilon esențial în stimularea inițiativei private și a creșterii economice sustenabile.