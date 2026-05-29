Prețuri carburanți vineri, 29 mai. Benzina continuă să se scumpească. Cât plătesc șoferii la final de săptămână

Prețuri carburanți vineri, 29 mai. Benzina standard a rămas mai scumpă decât motorina pentru a doua zi consecutiv, diferența dintre cele două tipuri de carburant fiind de aproximativ 0,40 lei pe litru în toate cele cinci orașe monitorizate.

Prețurile la carburanți au continuat să fie diferențiate semnificativ între benzină și motorină, vineri, 29 mai 2026, în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța. Evoluția prețurilor arată că benzina standard a continuat să se scumpească vineri cu până la 0,15 lei pe litru, ajungând la un minim de 9,62 lei. În schimb, motorina a rămas în mare parte stabilă, iar în unele stații a fost chiar ieftinită, atingând un minim de 9,24 lei pe litru, potrivit datelor publicate de Peco Online. În aceste condiții, prețul minim al benzinei a ajuns din nou sub cel al motorinei, o situație care apare rar pe piață.

În București, benzina standard a pornit vineri de la 9,62 lei pe litru, în creștere față de ziua anterioară, când era 9,53 lei pe litru, ceea ce reprezintă o majorare de 0,09 lei. La stațiile Petrom se înregistrează acest preț de bază.

La Lukoil, benzina este vândută cu 9,63 lei pe litru, în creștere de la 9,53 lei, o diferență de 0,10 lei. Socar menține costurile de joi, astfel că prețul este de 9,64 lei pe litru. Rompetrol a majorat tariful și vinde benzina cu 9,68 lei pe litru, față de 9,53 lei anterior, ceea ce înseamnă o creștere de 0,15 lei. La OMV, prețul este de 9,68 lei pe litru, menținut constant față de ziua precedentă. La Mol, benzina costă tot 9,68 lei pe litru, dar în creștere față de 9,53 lei, cu o majorare de 0,15 lei.

La nivel de orașe, benzina are în București valoarea minimă de 9,62 lei pe litru, în creștere față de 9,53 lei. În Timișoara, Iași și Constanța se înregistrează același nivel. În Cluj-Napoca, prețul este mai mic, de 9,49 lei pe litru, dar în creștere față de ziua anterioară, când era 9,39 lei, ceea ce reprezintă o majorare de 0,10 lei.

În ceea ce privește motorina, cea mai ieftină variantă standard din București se găsește la Rompetrol, la prețul de 9,24 lei pe litru, valoare neschimbată față de ziua precedentă. La Petrom, motorina costă 9,53 lei pe litru, același preț menținut din ziua de luni. La Mol, costul este de 9,54 lei pe litru, neschimbat de marți.

Socar a redus prețul motorinei la 9,54 lei pe litru, de la 9,59 lei, o scădere de 0,05 lei. O ajustare similară a avut loc și la Lukoil, unde prețul a coborât la 9,54 lei pe litru, de la 9,59 lei. La OMV, motorina se menține la 9,59 lei pe litru, fără modificări.

La nivel de orașe, motorina standard se vinde în toate cele cinci orașe monitorizate la prețul de 9,24 lei pe litru, identic cu ziua precedentă, respectiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.

Datele sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate, fiind recomandată verificarea înainte de alimentare, mai ales în perioadele în care operatorii modifică frecvent tarifele.

În ceea ce privește prețurile minime la nivel național, cea mai ieftină benzină standard este vândută la 8,98 lei pe litru la stația RST din Lungulețu, județul Dâmbovița, în scădere față de 9,06 lei anterior. Cea mai ieftină motorină standard costă 9,22 lei pe litru, în scădere de la 9,24 lei, fiind disponibilă la stația Partener Rompetrol din Arad.

Potrivit datelor Eurostat, prețurile carburanților au crescut semnificativ în martie 2026 față de aceeași perioadă a anului anterior, România situându-se pe locul al doilea în Uniunea Europeană în ceea ce privește ritmul acestor scumpiri.