Startup Nation 2026: Modificări importante privind termenul de finalizare a proiectelor și accesarea granturilor de până la 250.000 lei

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a actualizat din nou procedura programului Startup Nation, ediția a patra, prin Ordinul ministrului interimar Irineu Darău nr. 922/2026, publicat vineri în Monitorul Oficial.

Prima sesiune a acestei ediții s-a încheiat, iar rezultatele au fost făcute publice pe 4 iunie 2026, cu firmele ierarhizate în funcție de punctajul obținut automat.

Principală modificare adusă prin noul ordin este data-limită generală 8 decembrie 2027, până la care beneficiarii finanțărilor de până la 250.000 lei trebuie să finalizeze toate cheltuielile proiectului, să achiziționeze activele, să execute și să plătească integral serviciile, precum și să depună cererea de rambursare în aplicația oficială, însoțită de facturi și documente justificative.

Practic, beneficiarii dispun de un termen de maximum 12 luni de la semnarea contractului de finanțare pentru implementarea proiectului, dar în niciun caz după 8 decembrie 2027.

Anterior, termenul maxim era 17 septembrie 2027, conform procedurii din 1 aprilie 2026, însă acum a fost extins pentru a oferi mai mult timp pentru implementare.

Conform Ordinului 922/2026, beneficiarii au obligația de a efectua toate cheltuielile și de a transmite cererea de rambursare cu documentele aferente în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a contractului, dar nu mai târziu de 8 decembrie 2027, altfel ajutorul financiar nu va fi acordat.

Articolul 3 alineatul (2), litera a) din contractul de acordare a ajutorului financiar nerambursabil (AFN) a fost actualizat astfel încât perioada de implementare a proiectului să includă etapa de efectuare a cheltuielilor, de maximum 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului până la depunerea cererii de rambursare, dar nu mai târziu de 8 decembrie 2027, precum și perioada de verificare a documentației de decont și plată.

Implementarea este considerată finalizată în momentul plății cererii de rambursare a ajutorului de minimis.

Până acum, 7.923 de firme înființate de absolvenții cursurilor din program au aplicat pentru finanțările de până la 250.000 lei în perioada 1 octombrie 2025 – 29 mai 2026. Acest număr reprezintă aproximativ 47,8% din totalul de 16.560 de absolvenți care și-au înființat firme și au aplicat pentru finanțare.

Fondurile disponibile nu sunt suficiente pentru toți solicitanții, în special în anumite secțiuni ale programului.

În prima sesiune sunt disponibile peste 5.800 de locuri finanțabile prin granturi de până la 250.000 lei pentru fiecare firmă eligibilă. Finanțarea este destinată exclusiv companiilor înființate de persoanele care au absolvit cursurile de antreprenoriat organizate în cadrul programului.

Programul vizează tineri între 18 și 30 de ani, inclusiv membri ai minorității rome, dar și persoane peste 30 de ani din regiunile mai puțin dezvoltate, cu scopul de a stimula inițiativa antreprenorială și dezvoltarea mediului de afaceri la nivel național.

Din totalul locurilor finanțabile, 382 sunt rezervate tinerilor între 18 și 30 de ani din București-Ilfov, plus 42 pentru tinerii romi din aceeași categorie. Pentru tinerii din regiunile mai puțin dezvoltate sunt alocate 2.561 locuri, iar pentru persoanele de etnie romă din aceste regiuni 285 locuri. Totodată, 2.575 de locuri sunt destinate persoanelor peste 30 de ani din zonele mai puțin dezvoltate.

Ministerul Economiei pregătește lansarea unei a doua sesiuni de înscriere la cursurile de antreprenoriat, urmată de sesiunea de finanțare pentru firmele nou înființate de absolvenții acestor cursuri în cadrul ediției a patra Startup Nation.

Bugetul total al programului este de aproximativ 450 de milioane de euro, provenind din fonduri europene și de la bugetul de stat.