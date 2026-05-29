Parcul Liniar Lacul Morii, cel mai mare parc nou amenajat după 1989. Ciprian Ciucu: Mi-ar plăcea ca și ceilalți primari să aibă această abordare

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat, vineri, începerea lucrărilor la Parcul Liniar Lacul Morii, un proiect care urmărește extinderea spațiilor verzi din București. Amenajat între Chiajna și Șoseaua Virtuții, parcul va fi realizat de Primăria Sectorului 6 și finalizat în 18 luni.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat vineri, 29 mai 2026, prin intermediul unei postări pe Facebook, că lucrările la Parcul Liniar Lacul Morii au început oficial, proiectul urmând să devină cel mai mare parc nou amenajat în București după 1989.

Potrivit edilului, noul parc va avea o lungime de aproximativ patru kilometri și o suprafață de circa 20 de hectare. Ciucu a amintit că proiectul a fost inițiat în perioada în care ocupa funcția de primar al Sectorului 6 și că pentru realizarea acestuia a fost organizat un concurs de soluții.

Edilul a precizat că actualul primar al Sectorului 6, Paul Moldovan, a semnat ordinul de începere a lucrărilor și va coordona implementarea proiectului, care ar urma să fie finalizat în termen de 18 luni. Totodată, Ciucu și-a exprimat satisfacția că proiectele dezvoltate împreună sunt continuate de actuala administrație locală.

Conform acestuia, Parcul Liniar Lacul Morii se va întinde de la comuna Chiajna până la Șoseaua Virtuții și va fi conectat cu Parcul Crângași. În paralel, Insula Lacul Morii ar urma să fie finalizată până la începutul lunii august 2026.

Primarul general a anunțat și continuarea planurilor de amenajare a râului Dâmbovița ca un coridor verde, precizând că este deja în lucru proiectarea tronsonului cuprins între Lacul Morii și Podul Operei.

Referindu-se la calendarul lucrărilor, Ciucu a menționat că, potrivit administrației Sectorului 6, până în toamnă se va interveni pe segmentul dintre Chiajna și Insula Lacul Morii, pentru a nu afecta desfășurarea festivalului West Side Hallo Fest.

Noul parc va include peste doi kilometri de piste pentru biciclete, 866 de arbori noi, aproape 18.000 de metri pătrați de gazon, 12 insule vegetale plutitoare, cinci pavilioane multifuncționale și patru zone de umbrire. De asemenea, sunt prevăzute șase terenuri de volei pe nisip, patru terenuri de baschet, două zone pentru volei pe iarbă, trei locuri de joacă, două tobogane pe taluz, cinci scări de acces către apă, 15 alei diagonale, un ponton-debarcader, două alei-pontoane pe apă și două rampe pentru amfibieni.

La finalizarea lucrărilor, Parcul Lacul Morii ar putea deveni una dintre cele mai importante și atractive zone verzi ale Capitalei.

„P.S. Momentan cel mai mare parc nou făcut după Revoluție este Parcul Liniei. În timp ce Bucureștiul a pierdut sute de hectare de spații verzi, Sectorul 6 a recuperat cca. 60 de hectare de spații verzi. Mi-ar plăcea ca și ceilalți primari ai Sectoarelor să aibă această abordare”, se încheie mesajul lui Ciucu.

Ciucu a anunțat luni, 25 mai 2026, lansarea unui program dedicat curățării graffiti-ului și eliminării afișajului ilegal de pe fațadele clădirilor situate în Zonele Construite Protejate ale Municipiului București.

Edilul a criticat lipsa unor modificări legislative care să permită intervenții rapide pentru curățarea fațadelor clădirilor istorice, susținând că autoritățile locale au așteptat fără rezultat ca Ministerul Culturii să promoveze reglementări care să facă distincția între simpla curățare a unei fațade și lucrările de intervenție asupra acesteia. Potrivit acestuia, actualul cadru legislativ este excesiv de restrictiv, iar această situație a contribuit la degradarea aspectului clădirilor istorice prin apariția numeroaselor inscripții și mâzgălituri.

Ciucu a precizat că Administrația Capitalei a elaborat două proiecte în acest domeniu. Primul vizează curățarea fațadelor prin metode omologate și validate împreună cu Direcția pentru Cultură a Municipiului București, iar cel de-al doilea urmărește sprijinirea lucrărilor de reparații ale fațadelor clădirilor încadrate în clasa de risc seismic RS2 și aflate în proprietate privată. Detalii suplimentare despre acest al doilea proiect urmează să fie prezentate separat.

Referindu-se la noul program anti-graffiti, primarul general a arătat că procedurile vor rămâne dificile, întrucât vor fi necesare în continuare avize din partea autorităților din domeniul culturii, ceea ce face imposibilă intervenția și refacerea fațadelor în termen de 24 sau 48 de ore, așa cum se întâmplă în alte state europene.

Potrivit edilului, programul are ca obiective protejarea patrimoniului construit, îmbunătățirea aspectului urban al zonelor istorice și creșterea atractivității turistice a Bucureștiului.

Proprietarii imobilelor situate în zone protejate și afectate de graffiti sau afișaj ilegal vor avea la dispoziție două variante după primirea unei notificări oficiale din partea autorităților. Aceștia vor putea fie să curețe fațadele pe cont propriu, în termen de 90 de zile, fie să se înscrie în programul municipal, caz în care Primăria Capitalei va suporta 80% din costurile intervenției, iar proprietarii restul de 20%, contribuția urmând să fie achitată în tranșe.

Conform procedurii anunțate, Poliția Locală va identifica imobilele afectate și va transmite notificări proprietarilor. Din momentul primirii notificării, aceștia vor avea la dispoziție 45 de zile pentru a opta pentru una dintre soluțiile propuse. Primăria Municipiului București va gestiona documentațiile necesare, obținerea avizelor și coordonarea lucrărilor prin intermediul Administrației Străzilor București.