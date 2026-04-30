Primarul general Ciprian Ciucu a prezentat joi bugetul Primăriei Municipiului București pentru anul 2026, acesta fiind cu 14,5% mai mare față de anul anterior.

El a explicat că Municipiul București are o flexibilitate bugetară redusă, întrucât majoritatea fondurilor provin de la Guvern, în timp ce taxele plătite de bucureșteni sunt direcționate către sectoare.

În opinia sa, nu este normal ca bugetul Capitalei să funcționeze ca un „buget de bazar”, stabilit prin decizii politice punctuale, subliniind necesitatea unei legi clare a finanțelor publice.

Primarul a mai anunțat că proiectul de buget urmează să fie supus votului în ședința Consiliului General al Municipiului București de marți.

”Bugetul PMB 2026, cu 14,5% mai mare ca anul trecut! 8,4 miliarde, cu 1,5 miliarde în plus. Primarul general Ciprian Ciucu a prezentat azi proiectul de buget, în cadrul unei dezbateri publice care a avut loc la sediul PMB, prima de acest gen din istoria Primăriei Capitalei”, anunţă Primăria Capitalei. ”Municipiul Bucureşti are o foarte scăzută fexibilitate bugetară, toţi banii pe care îi primim sunt de la Guvern. Taxele plătite de bucureşteni merg la sectoare, nu la PMB. În ultimii 2 ani, din bugetul Primăriei au lipsit 3,5 miliarde de lei, o sumă uriaşă. S-au acumulat foarte multe datorii. Vom avea de plătit foarte multe lucruri din urmă. Şi sectoarele au fost lipsite de 3,5 miliarde. Per amsamblu 7 miliarde. PIB-ul Bucureştiului este undeva între Republica Moldova şi Bulgaria. PIB-ul per capita este la nivelul Vienei. Evident că PMB a rămas în urmă, trebuie să recuperăm”, a spus el.

”Se strâng politicienii şi stabilesc din pix. Avem nevoie de o lege a finanţelor publice. Trebuie să pledăm pentru o astfel de lege, care să garanteze că banii urmează responsabilităţile legale. Orice primar trebuie să ştie cum o să arate bugetul peste un an, doi, oricând”, a spus edilul, la începtul dezbaterii”, a subliniat primarul municipiului. ”Anul acesta, am alocat 2,1 miliarde de lei, adică 36% din buget, pentru investiţii. Este o creştere faţă de 2025, când bugetul a fost de 0,96 miliarde, dar încă nu este una suficientă. Vrem să scădem cât mai mult secţiunea de funcţionare, să crească cea de dezvoltare, adică investiţiile. Ar fi egale, dar avem subvenţiile pentru STB şi Termonergetica”, a explicat Ciprian Ciucu.

Primăria Capitalei precizează că în bugetul pe 2026 sunt incluse mai multe proiecte majore de infrastructură, precum Prelungirea Ghencea și Dimitrie Pompeiu, lucrări de reabilitare și modernizare a sistemului de termoficare și a liniilor de tramvai, dar și consolidarea clădirilor cu risc seismic, inclusiv a unor imobile istorice. Totuși, cea mai mare parte a fondurilor este direcționată către subvenții.

Potrivit datelor prezentate de PMB, principalele alocări bugetare includ: 2,5 miliarde lei pentru subvenții la termoficare și transport public, 1 miliard lei pentru modernizarea sistemului de termoficare, aproape 1 miliard lei pentru modernizarea a 50 km de linii de tramvai, peste 198 milioane lei pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic, 130 milioane lei pentru Prelungirea Ghencea, 76 milioane lei pentru lărgirea Dimitrie Pompeiu, 65 milioane lei pentru amenajarea malurilor Dâmboviței între Piața Unirii și Izvor, 85 milioane lei pentru înnoirea parcului auto STB, 53 milioane lei pentru modernizarea cartierului Henri Coandă, 20 milioane lei pentru punerea în siguranță a Pasajului Basarab și 12 milioane lei pentru reconstruirea Podului Calicilor.

Proiectul de buget urmează să fie supus votului în Consiliul General al Municipiului București marți, iar primarul a anunțat și convocarea unei ședințe de îndată pe 5 mai pentru aprobarea acestuia.

”Într-o perioadă foarte scurtă, trebuie aprobat bugetul. Luni, o să cer şedinţă de îndată marţi, să aprobăm bugetul. E foarte târziu, era normal să fi avut buget în noiembrie. Dar a mers foarte greu”, a spus edilul Capitalei.

Conform proiectului publicat de Primăria Municipiului București (PMB), principalele surse de venit ale bugetului local includ peste 6,27 miliarde de lei din alocări din impozitul pe venit, peste 543 de milioane de lei subvenții de la bugetul de stat pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și peste 541 de milioane de lei din fonduri europene și alte surse externe.

De asemenea, bugetul mai este completat de subvenții pentru termoficare în valoare de 207,7 milioane de lei, 159,8 milioane de lei din alte administrații, 156,1 milioane de lei pentru contracte din domeniul sănătății și 154,7 milioane de lei din PNRR. Alte surse importante includ TVA defalcat, taxe locale, concesiuni și venituri din servicii, dar și subvenții pentru reducerea riscului seismic.

Primăria Capitalei a stabilit mai multe priorități investiționale pentru anul viitor. Cel mai mare buget este alocat programului de termoficare, cu peste 836 milioane de lei, urmat de transportul public, cu 445,6 milioane de lei.

Alte investiții vizează proiecte de iluminat public și piste de biciclete, finanțate inclusiv prin Administrația Fondului pentru Mediu, cu 157,3 milioane de lei, precum și extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și canal în zonele Ghidiceni, Olteniței, Cheile Turzii și Henri Coandă, cu 42,1 milioane de lei. Mai sunt prevăzute fonduri pentru hub-uri de mobilitate urbană și pentru reducerea riscului seismic.

Un capitol important îl reprezintă înnoirea parcului auto al STB, cu o investiție de aproximativ 85 de milioane de lei. Suma acoperă plata a 22 de troleibuze cu autonomie, deja aflate în circulație. Din total, 65,7 milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă prin PNRR, iar 19,3 milioane de lei provin dintr-un credit intern.

„85.188.000 lei avem de achitat anul acesta pentru cele 22 de troleibuze cu autonomie, care sunt deja în circulație. Din acești bani, 65.754.000 lei reprezintă finanțare nerambursabilă prin PNRR, iar 19.333.000 lei credit intern”, prevede proiectul.

Bugetul include și o serie de investiții punctuale în infrastructura urbană și patrimoniu. Printre acestea se numără punerea în siguranță a unui bloc din Rahova, cu 1,65 milioane de lei, restaurarea Palatului Voievodal Curtea Veche, cu 2,48 milioane de lei, și refacerea Patinoarului Flamaropol, pentru care sunt alocate 3 milioane de lei.

De asemenea, sunt prevăzute 300.000 de lei pentru drepturi de autor aferente chioșcurilor de flori și ziare, completând lista investițiilor din bugetul pentru 2026.

Sindicatul Metrorex (USLM) susține că majorarea tarifelor la metrou nu a fost determinată de presiunea sindicaliștilor, ci de deciziile convenite de Guvernul Bolojan. Reprezentanții sindicali afirmă că amânarea ordinului privind scumpirea cartelelor ar genera o pierdere estimată la 20 de milioane de lei pentru Metrorex.

Potrivit liderilor de sindicat, există impresia publică eronată că majorările ar fi fost impuse de sindicat, însă aceștia resping categoric această idee. Ei susțin că tarifele cresc din cauza faptului că statul nu își respectă obligațiile asumate prin Contractul de Servicii Publice de Transport încheiat cu Metrorex.

Pentru anul 2026, Guvernul a semnat o compensație de 1,2 miliarde de lei pentru serviciile prestate de Metrorex, însă sindicatul afirmă că această sumă nu este respectată integral. Reprezentanții USLM atrag atenția că Ministerul Finanțelor a informat Metrorex că în acest an este alocată o compensație de 750 de milioane de lei, reprezentând aproximativ 65% din necesarul real. Diferența ar fi trebuit acoperită, parțial, prin creșterea tarifelor.

„Nu am fi intervenit la aceste declarații ale domnului ministru, dar se lasă impresia că tarifele la metroul din București cresc la presiunea sindicatului. Nimic mai fals, tarifele cresc pentru că așa convenise Guvernul Bolojan. Cresc tarifele la metrou din cauza faptului că Guvernul României nu este capabil să-și respecte semnătura de pe Contractul de Servicii Publice de Transport, contract pe care îl are cu Metrorex. Astfel, în anul 2026, Guvernul a semnat că va acorda o compensație pentru prestația Metrorex în valoare de 1,2 miliarde de lei”, precizează liderul de sindicat de la metrou într-un comunicat.

În acest context, sindicaliștii susțin că amânarea majorării tarifelor conduce direct la o pierdere de aproximativ 20 de milioane de lei pentru compania de transport subteran.

Sindicatul mai afirmă că Metrorex ar avea de recuperat aproximativ 1,2 miliarde de lei din compensații neîncasate în ultimii șapte ani. În opinia acestora, dacă aceste sume ar fi fost plătite la timp, infrastructura metroului din București ar fi putut fi modernizată într-o măsură semnificativă.

Totodată, liderii sindicali ridică întrebări cu privire la intențiile Ministerului Transporturilor, sugerând că ar exista o posibilă direcție de limitare a veniturilor extrabugetare ale Metrorex.

„Pe această cale îl informăm pe domnul Ministrul Interimar că anul acesta, Ministerul de Finanțe a anunțat Metrorex că alocă doar 750 000 000 lei Compensație, un nivel de 65% din necesar. Diferența de finanțare era prevazută a se acorda și din creșterca tarifelor. Prorogarea înseamna o pierdere de 20 000 000 lei pentru Metrorex. ÎI informăm, de asemenea, pe domnul Ministru Interimar că Metrorex are de primit de la Guvemul României o sumă de 1. 200. 000. 000 lei, reprezentând Compensația neîncasată pe ultimii 7 ani. Poate dacă aceste sume veneau la timp se putea modemiza cel puțin aspectul metroului. În încheiere, dorim să îl întrebăm pe domnul Ministru lnterimar dacă este adevărat, ceea ce se aude, ca scopul Interimarului Domniei Sale la M.T.I. este acela de a elimina metroului bucureștean dreptul la venituri extrabugetare”, este scris în comunicatul respectiv.

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat suspendarea majorării tarifelor pentru călătoria cu metroul, printr-un ordin semnat recent. În același timp, Metrorex a fost obligat să prezinte în termen de 60 de zile un plan de reducere a cheltuielilor, cu obiectivul diminuării acestora cu cel puțin 10%.

Decizia vine pe fondul discuțiilor privind finanțarea companiei și echilibrul dintre compensațiile de stat și veniturile proprii, într-un context în care Metrorex se confruntă cu presiuni financiare și nevoi de modernizare.